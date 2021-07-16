Почему Погба не уйдет из Манчестер Юнайтед

Мино Райола любит говорить. Так любит, что мы уже давно привыкли не воспринимать его слова всерьез. Впрочем, порой он может так завернуть, что даже мы волей-неволей обращаем внимание. Например, когда в декабре 2020 года он заявил, что с карьерой Поля Погба в Манчестер Юнайтед «покончено».

Все пошумели, пообсуждали, но больше Райола ничего на тему не говорил — как и сам полузащитник. И вот остается всего 12 месяцев по контракту 28-летнего полузащитника, а мы ничего толком и не знаем. Только догадки и предположения.

Почему бы Погба вообще хотел уйти сейчас? Он уже перетерпел весьма тяжелые времена, когда большинство его одноклубников явно были ниже него уровнем. Но сейчас все изменилось, а состав МЮ можно назвать одним из сильнейших в АПЛ — особенно после перехода Джейдона Санчо, который обошелся в 73 миллиона фунтов стерлингов. Француз больше не единственный элитный игрок в раздевалке, как было несколько лет назад.



Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Если верить слухам, Погба изначально хотел уйти из клуба, чтобы поиграть на высшем уровне. Но под руководством Уле-Гуннара Сульшера Юнайтед и так каждый год попадает в Лигу чемпионов. В недавно завершившемся сезоне он и вовсе занял вторую строчку в турнирной таблице.

Погба хотел одноклубников покруче и он их получил. Португалец Бруну Фернандеш, англичанин Гарри Магуайр и уругваец Эдисон Кавани пополнили состав, а молодые игроки МЮ - Марсьяль, Рэшфорд и Шоу только прогрессируют. Подрастает Мэйсон Гринвуд, за серьезные деньги куплен у дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, который вернулся в Англию настоящей звездой.

Вторая часть минувшего сезона дала нам увидеть лучшую сторону Погба, который выдал череду выдающихся матчей. В последние месяцы все больший интерес к французу стали проявлять Ювентус и Реал, но так ли у них лучше дела? Ювентус еле пробился в ЛЧ, а в Реале переходный период и смена поколений. Уверены, что Погба захочет сменить Манчестер на Мадрид и Турин?



Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба выиграет еще не один трофей в составе МЮ

Когда Погба вернулся в родной клуб за рекордные 89 миллионов фунтов, в Манчестере надеялись построить вокруг него новую команду. Но его не поняли — он не тот, кто один поведет других за собой. Он не такой стержень в центре поля, как Н'Голо Канте или Каземиро. Ему нужно работать в уже отлаженном механизме с игроками его уровня. Неудивительно, что лучше всего он показывает себя в сборной Франции, где от него не ждут того, что он поведет партнеров за собой. В составе «трехцветных» Погба – один из элементов механизма, который редко дает сбой.

Сейчас МЮ наконец понимает, как надо подходить к Погба, и чего от него ждать. Согласитесь, немного странно, если он уйдет сейчас, столько натерпевшись, когда клуб наконец возвращается в норму. Зачем уходить, когда Юнайтед выигрывает чаще и чаще?

Текст: meta.ua/sport/