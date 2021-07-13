Представлена символическая сборная Евро-2020

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам чемпионата Европы по футболу.
В список вошло сразу пять игроков сборной Италии, еще три игрока представляют Англию, по одному из Дании, Испании и Бельгии.
Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия).
Защитники: Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Кайл Уокер (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия).
Полузащитники: Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хойбьерг (Дания), Педри (Испания).
Нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Федерико Кьеза (Италия).
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👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021
Who would be your captain? 🤔 pic.twitter.com/goGLi6qQzj
Источник — Sport.ua
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