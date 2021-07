Представлена символическая сборная Евро-2020

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам чемпионата Европы по футболу.

В список вошло сразу пять игроков сборной Италии, еще три игрока представляют Англию, по одному из Дании, Испании и Бельгии.

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия).

Защитники: Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Кайл Уокер (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия).

Полузащитники: Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хойбьерг (Дания), Педри (Испания).

Нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Федерико Кьеза (Италия).

Читайте также: Трое украинцев вошли в сборную худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored.

👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020



Who would be your captain? 🤔 pic.twitter.com/goGLi6qQzj