Представлена символическая сборная Евро-2020

В список попало сразу пять игроков сборной Италии

  • 13.07.2021 13:13
  • 4316 просмотров
  • 2 комментария
Представлена символическая сборная Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо и Леонардо Бонуччи

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам чемпионата Европы по футболу.

В список вошло сразу пять игроков сборной Италии, еще три игрока представляют Англию, по одному из Дании, Испании и Бельгии.

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия).
Защитники: Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Кайл Уокер (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия).
Полузащитники: Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хойбьерг (Дания), Педри (Испания).
Нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Федерико Кьеза (Италия).

Читайте также: Трое украинцев вошли в сборную худших игроков Евро-2020 по версии WhoScored.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 13.07.2021 13:49
    +2
    Я б замість Лукаку Шика або Роналду, все ж таки кращий бомбардир має бути в символічні збірній, ну і замість Хьоберга поставив би Форсберга
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 13.07.2021 13:32
    +1
    Вместо Лукаку поставил бы гаврановича из Швейцарии
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 13.07.2021 13:49
    +2
    Я б замість Лукаку Шика або Роналду, все ж таки кращий бомбардир має бути в символічні збірній, ну і замість Хьоберга поставив би Форсберга
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 13.07.2021 13:32
    +1
    Вместо Лукаку поставил бы гаврановича из Швейцарии
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности