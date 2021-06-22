Аналитики оценили шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2020

Обнадеживающие цифры

  • 22.06.2021 14:35
  • 4340 просмотров
  • 1 комментарий
Аналитики оценили шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ведущий аналитик компании Gracenote Саймон Глив у себя в Твиттере оценил шансы третьих команд каждой из 6 групп Евро-2020 выйти в 1/8 финала.

Вероятность выхода Украины оценивается в высокие 77% - выше только у Швейцарии, которая уже обеспечила себе выход в плей-офф, и у третьей команды группы F (там третьей может стать любая из команд квартета).

Напомним, вчера Украина завершила групповой этап Евро-2020 поражением 0:1 от Австрии.

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Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 22.06.2021 14:40
    -10
    Больше мусоров привозов в составе и шведам опозоримся тогда .
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