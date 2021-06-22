Аналитики оценили шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2020

Ведущий аналитик компании Gracenote Саймон Глив у себя в Твиттере оценил шансы третьих команд каждой из 6 групп Евро-2020 выйти в 1/8 финала.
Вероятность выхода Украины оценивается в высокие 77% - выше только у Швейцарии, которая уже обеспечила себе выход в плей-офф, и у третьей команды группы F (там третьей может стать любая из команд квартета).
UPDATE: Chance of being a group providing one of the best third placed teams:— Simon Gleave (@SimonGleave) June 22, 2021
1⃣0⃣0⃣% Group A (🇨🇭)
1⃣3⃣% Group B (🇫🇮)
7⃣7⃣% Group C (🇺🇦)
7⃣2⃣% Group D (🇭🇷🏴🇨🇿🏴)
4⃣6⃣% Group E (🇸🇰🇪🇸🇸🇪🇵🇱)
9⃣3⃣% Group F (🇵🇹🇫🇷🇩🇪🇭🇺)#Euro2020 #Euro2021
Напомним, вчера Украина завершила групповой этап Евро-2020 поражением 0:1 от Австрии.
Источник — Twitter
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