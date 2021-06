Аналитики оценили шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2020

Ведущий аналитик компании Gracenote Саймон Глив у себя в Твиттере оценил шансы третьих команд каждой из 6 групп Евро-2020 выйти в 1/8 финала.

Вероятность выхода Украины оценивается в высокие 77% - выше только у Швейцарии, которая уже обеспечила себе выход в плей-офф, и у третьей команды группы F (там третьей может стать любая из команд квартета).

UPDATE: Chance of being a group providing one of the best third placed teams:



1⃣0⃣0⃣% Group A (🇨🇭)



1⃣3⃣% Group B (🇫🇮)



7⃣7⃣% Group C (🇺🇦)



7⃣2⃣% Group D (🇭🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇨🇿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿)



4⃣6⃣% Group E (🇸🇰🇪🇸🇸🇪🇵🇱)



9⃣3⃣% Group F (🇵🇹🇫🇷🇩🇪🇭🇺)#Euro2020 #Euro2021