Тренер молодежки Динамо заберет в Черноморец троих игроков, названы имена

Юрий Мороз привлечет в Одессу Надольского, Михайленко и Шулянского

  • 18.06.2021 21:43
  • 1237 просмотров
  • 2 комментария
Тренер молодежки Динамо заберет в Черноморец троих игроков, названы имена
© ФК Динамо. Ярослав Надольский

Экс-наставник «Динамо» Киев U-21 Юрий Мороз 21 июня возглавит одесский «Черноморец».

Вместе с ним состав одесской команды пополнят хавбеки «Динамо» Ярослав Надольский, Николай Михайленко, к которым может присоединиться Артем Шулянский.

Не исключено появление в «Черноморце» и других футболистов «Динамо», которые не получат шанс закрепиться в первой команде киевлян.

Также продолжат свои выступления в Одессе Вадим Мащенко, Даниил Сухоручко, Артур Ващишин и Роман Бодня, которые были арендованы у «Динамо» в зимнее трансферное окно.

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Источник — Динамомания

(4 голоса)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 18.06.2021 22:17
    0
    Гнать это мусор с Одессы!!!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 18.06.2021 22:13
    0
    Пусть идут на х... вместе с Морозрм!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 18.06.2021 22:17
    0
    Гнать это мусор с Одессы!!!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 18.06.2021 22:13
    0
    Пусть идут на х... вместе с Морозрм!
    Ссылка
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