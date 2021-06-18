Тренер молодежки Динамо заберет в Черноморец троих игроков, названы имена

Экс-наставник «Динамо» Киев U-21 Юрий Мороз 21 июня возглавит одесский «Черноморец».

Вместе с ним состав одесской команды пополнят хавбеки «Динамо» Ярослав Надольский, Николай Михайленко, к которым может присоединиться Артем Шулянский.

Не исключено появление в «Черноморце» и других футболистов «Динамо», которые не получат шанс закрепиться в первой команде киевлян.

Также продолжат свои выступления в Одессе Вадим Мащенко, Даниил Сухоручко, Артур Ващишин и Роман Бодня, которые были арендованы у «Динамо» в зимнее трансферное окно.