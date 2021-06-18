Известно, когда тренер молодежки Динамо возглавит Черноморец

Бывший главный тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз 21 июня возглавит одесский «Черноморец».

В тренерский штаб 50-летнего специалиста также войдут два его помощника – Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, к которым могут присоединиться несколько местных специалистов.

Также сообщается, что Мороз с огромной долей вероятности возьмет с собой в новый клуб ряд игроков, хорошо известных ему по работе в «Динамо» U-21.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Динамо» U-21 под руководством Мороза завоевало чемпионский титул, но команда прекратила свое существование из-за расформирования молодежного чемпионата Украины.

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