Известно, когда тренер молодежки Динамо возглавит Черноморец

Юрий Мороз на этой неделе примет одесский клуб

  • 18.06.2021 20:12
  • 1270 просмотров
  • 4 комментария
Известно, когда тренер молодежки Динамо возглавит Черноморец
© ФК Динамо Киев. Юрий Мороз

Бывший главный тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз 21 июня возглавит одесский «Черноморец».

В тренерский штаб 50-летнего специалиста также войдут два его помощника – Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, к которым могут присоединиться несколько местных специалистов.

Также сообщается, что Мороз с огромной долей вероятности возьмет с собой в новый клуб ряд игроков, хорошо известных ему по работе в «Динамо» U-21.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Динамо» U-21 под руководством Мороза завоевало чемпионский титул, но команда прекратила свое существование из-за расформирования молодежного чемпионата Украины.

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Источник — Динамомания

(7 голосов)

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Комментарии
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 18.06.2021 20:57
    0
    MAKS7777, 18.06.2021 20:16
    Фарм фармище дынамовский стыд
    На свой Арендуполь посмотри вот это стыд.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.06.2021 20:40
    0
    Осталось название сменить на " Динамоморец"
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 18.06.2021 20:20
    -1
    пздц...
    Ссылка
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 18.06.2021 20:16
    -2
    Фарм фармище дынамовский стыд
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 18.06.2021 20:57
    0
    MAKS7777, 18.06.2021 20:16
    Фарм фармище дынамовский стыд
    На свой Арендуполь посмотри вот это стыд.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.06.2021 20:40
    0
    Осталось название сменить на " Динамоморец"
    Ссылка
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