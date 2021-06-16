Директор Черноморца: «Цель - закрепиться в УПЛ, а затем еврокубки»

Анатолий Мисюра рассказал о возвращении команды в УПЛ

  • 16.06.2021 20:11
  • 1421 просмотр
  • 4 комментария
Директор Черноморца: «Цель - закрепиться в УПЛ, а затем еврокубки»
© chernomorets.odessa.ua

Генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра рассказал о задачах команды на ближайшее время. Одесситы по итогам сезона вернулись в УПЛ.

«Впереди нас ждут новые испытания. Уже в двадцатых числах июня начнется подготовительный сбор «Черноморца». Он пройдет на клубной базе в Совиньоне, где футболистам для плодотворной работы созданы все необходимые условия. Для успешного выступления в премьер-лиге состав команды, несомненно, требует усиления. Поэтому кадровые изменения будут, но основа коллектива, выигравшего не одно сражение в Первой лиге, сохранится».

«Мы выполнили нашу главную задачу — вернулись в премьер-лигу. Но, как говорится, почивать на лаврах нет времени. В ближайших планах — закрепиться в элитном дивизионе. В дальнейшем продолжим планомерную работу по повышению конкурентоспособности «Черноморца», нас интересует борьба за призовые места и попадание в зону еврокубков», - сказал Мисюра.

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Источник — ФК Черноморец

(4 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.06.2021 21:07
    0
    Face Control, 16.06.2021 20:23
    Удачи.
    Я тоже болею за фарм Динамо Киев.
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 16.06.2021 20:30
    +1
    ну,поглядим...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 16.06.2021 20:23
    0
    Удачи.
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 16.06.2021 20:21
    0
    Костяк сохранится, а где ваши американские друзья о которых трудилось со всех утюгов??
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 16.06.2021 20:30
    +1
    ну,поглядим...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.06.2021 21:07
    0
    Face Control, 16.06.2021 20:23
    Удачи.
    Я тоже болею за фарм Динамо Киев.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 16.06.2021 20:23
    0
    Удачи.
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 16.06.2021 20:21
    0
    Костяк сохранится, а где ваши американские друзья о которых трудилось со всех утюгов??
    Ссылка
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