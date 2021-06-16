Директор Черноморца: «Цель - закрепиться в УПЛ, а затем еврокубки»

Генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра рассказал о задачах команды на ближайшее время. Одесситы по итогам сезона вернулись в УПЛ.

«Впереди нас ждут новые испытания. Уже в двадцатых числах июня начнется подготовительный сбор «Черноморца». Он пройдет на клубной базе в Совиньоне, где футболистам для плодотворной работы созданы все необходимые условия. Для успешного выступления в премьер-лиге состав команды, несомненно, требует усиления. Поэтому кадровые изменения будут, но основа коллектива, выигравшего не одно сражение в Первой лиге, сохранится».

«Мы выполнили нашу главную задачу — вернулись в премьер-лигу. Но, как говорится, почивать на лаврах нет времени. В ближайших планах — закрепиться в элитном дивизионе. В дальнейшем продолжим планомерную работу по повышению конкурентоспособности «Черноморца», нас интересует борьба за призовые места и попадание в зону еврокубков», - сказал Мисюра.