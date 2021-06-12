ЛЕВЧЕНКО: «Переводил фразу Героям слава, многие адекватно отреагировали»

Відомий у минулому футболіст Євген Левченко прокоментував рішення УЄФА щодо форми збірної України.

Нагадаємо, що Україну зобов'язали прибрати з форми слоган «Героям слава».

«Все страны поддержали, только лишь Россия не поддержала. Мне звонили очень многие журналисты, в том числе из России. Я им объяснил, что это для нас значит. Многие соглашались. Я рад, что многие адекватные люди в России нормально отреагировали, поэтому в моем понимании это правильное решение. В Голландии отреагировали довольно таки нормально. Я перевел фразу многим голландцам и объяснил ситуацию, что эта фраза для нас обозначает на данный момент. Я думаю, что большинство голландцев абсолютно адекватно отнеслись к этому решению», - сказал Левченко.

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