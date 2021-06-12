ЛЕВЧЕНКО: «Переводил фразу Героям слава, многие адекватно отреагировали»

Экс-игрок сборной Украины высказался о форме национальной команды

  • 12.06.2021 10:54
  • 1594 просмотра
  • 6 комментариев
ЛЕВЧЕНКО: «Переводил фразу Героям слава, многие адекватно отреагировали»
© Instagram. Євген Левченко

Відомий у минулому футболіст Євген Левченко прокоментував рішення УЄФА щодо форми збірної України.

Нагадаємо, що Україну зобов'язали прибрати з форми слоган «Героям слава».

 

«Все страны поддержали, только лишь Россия не поддержала. Мне звонили очень многие журналисты, в том числе из России. Я им объяснил, что это для нас значит. Многие соглашались. Я рад, что многие адекватные люди в России нормально отреагировали, поэтому в моем понимании это правильное решение. В Голландии отреагировали довольно таки нормально. Я перевел фразу многим голландцам и объяснил ситуацию, что эта фраза для нас обозначает на данный момент. Я думаю, что большинство голландцев абсолютно адекватно отнеслись к этому решению», - сказал Левченко.

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Источник — Великий футбол

(9 голосов)

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Комментарии
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 12.06.2021 11:46
    0
    Звичайно, що люди реагують адекватно. Неадекватно реагують лише нелюди!
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 12.06.2021 11:39
    +1
    sergrey4, 12.06.2021 11:04
    Йозеф Геббельс також би перекладав, як треба.
    Пропаганда така пропаганда.
    Хахах ну це ж ваш ідол на Параші 404 ,ви все робите по його заповітам,журналістів всіх ви вбили ,лишились лише фашистські пропагандисти скабєєви і соловйови
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 12.06.2021 11:27
    +4
    sergrey4, 12.06.2021 11:04
    Йозеф Геббельс також би перекладав, як треба.
    Пропаганда така пропаганда.
    Ты малограмотный гебельсик. "Слава Украине" повторял Шевченко, который не знал Геббельса. "Слава Украине" говорили козаки.
    "Слава", была витязная песнь украинских славян.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 12.06.2021 11:18
    +4
    sergrey4, 12.06.2021 11:04
    Йозеф Геббельс також би перекладав, як треба.
    Пропаганда така пропаганда.
    Таки в рф виросло покоління достойних Геббельса журналістів і писак, таких як ти
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 12.06.2021 11:04
    -12
    Йозеф Геббельс також би перекладав, як треба.
    Пропаганда така пропаганда.
    Ссылка
    Oleg.
    online
      Oleg., 12.06.2021 11:01
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Мені буквально ВСІ голландці говорять, що це круте вітання.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 12.06.2021 11:27
    +4
    sergrey4, 12.06.2021 11:04
    Йозеф Геббельс також би перекладав, як треба.
    Пропаганда така пропаганда.
    Ты малограмотный гебельсик. "Слава Украине" повторял Шевченко, который не знал Геббельса. "Слава Украине" говорили козаки.
    "Слава", была витязная песнь украинских славян.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 12.06.2021 11:18
    +4
    sergrey4, 12.06.2021 11:04
    Йозеф Геббельс також би перекладав, як треба.
    Пропаганда така пропаганда.
    Таки в рф виросло покоління достойних Геббельса журналістів і писак, таких як ти
    Ссылка
    Oleg.
    online
      Oleg., 12.06.2021 11:01
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Мені буквально ВСІ голландці говорять, що це круте вітання.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 12.06.2021 11:39
    +1
    sergrey4, 12.06.2021 11:04
    Йозеф Геббельс також би перекладав, як треба.
    Пропаганда така пропаганда.
    Хахах ну це ж ваш ідол на Параші 404 ,ви все робите по його заповітам,журналістів всіх ви вбили ,лишились лише фашистські пропагандисти скабєєви і соловйови
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 12.06.2021 11:46
    0
    Звичайно, що люди реагують адекватно. Неадекватно реагують лише нелюди!
    Ссылка
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