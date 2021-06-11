ВИДЕО. Никаких селфи! Левандовски выбил телефон из рук филигранным ударом

Сборная Польши продолжает подготовку к Евро-2020. В сеть попало забавное видео с тренировки «бело-красных».
На нем Роберт Левандовски идеальным ударом выбивает телефон из рук у человека, который пытается сделать селфи. Жертву этого удара распознать не удалось:
Imagine your phone getting smashed by a Robert Lewandowski shot…pic.twitter.com/8UljdfZwjK— ODDSbible (@ODDSbible) June 11, 2021
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Источник — Twitter
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