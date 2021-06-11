ВИДЕО. Никаких селфи! Левандовски выбил телефон из рук филигранным ударом

Идеальный удар от лидера сборной Польши

  • 11.06.2021 19:19
  • 2914 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Никаких селфи! Левандовски выбил телефон из рук филигранным ударом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Сборная Польши продолжает подготовку к Евро-2020. В сеть попало забавное видео с тренировки «бело-красных».

На нем Роберт Левандовски идеальным ударом выбивает телефон из рук у человека, который пытается сделать селфи. Жертву этого удара распознать не удалось:

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    manticora1990
    online
      manticora1990, 11.06.2021 19:29
    +4
    ахха зашло видео))
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 11.06.2021 19:25
    +4
    Круто, конечно!
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 11.06.2021 19:29
    +4
    ахха зашло видео))
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 11.06.2021 19:25
    +4
    Круто, конечно!
    Ссылка
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