«Буду участвовать в переводе». Книга Шевченко выйдет в Украине

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что его автобиографическая книга, которая ранее вышла в Италии, будет издана в Украине.

«Один книжный дом в Украине выиграл тендер на издание. Книжка обязательно появится. Для меня важно, чтобы она была правильно переведена, это играет большую роль и я буду участвовать в этом. Книга в Италии добилась успеха, и мне это приятно».

«Я вложил определенные усилия в создание книги. Там раскрыты мои впечатления и переживания в течение карьеры, это не просто автобиография. Мне важно, чтобы был хороший перевод и приемлемая цена», - сказал Шевченко.

В Италии книга вышла под названием Forza gentile. La mia vita, il mio calcio.