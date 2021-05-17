«Буду участвовать в переводе». Книга Шевченко выйдет в Украине

Ранее автобиография Андрея Шевченко вышла в Италии

  • 17.05.2021 15:51
  • 708 просмотров
  • 2 комментария
«Буду участвовать в переводе». Книга Шевченко выйдет в Украине
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что его автобиографическая книга, которая ранее вышла в Италии, будет издана в Украине.

«Один книжный дом в Украине выиграл тендер на издание. Книжка обязательно появится. Для меня важно, чтобы она была правильно переведена, это играет большую роль и я буду участвовать в этом. Книга в Италии добилась успеха, и мне это приятно».

«Я вложил определенные усилия в создание книги. Там раскрыты мои впечатления и переживания в течение карьеры, это не просто автобиография. Мне важно, чтобы был хороший перевод и приемлемая цена», - сказал Шевченко.

В Италии книга вышла под названием Forza gentile. La mia vita, il mio calcio.

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Источник — Великий футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 17.05.2021 16:39
    0
    типа Шева "будет участвовать" в переводе. Если перевод будет на русский язык, тогда да. Если на украинский - тогда "ховайся в жито"
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 17.05.2021 15:58
    0
    Из села Дворковщина к Золотому м'ячу)
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 17.05.2021 16:39
    0
    типа Шева "будет участвовать" в переводе. Если перевод будет на русский язык, тогда да. Если на украинский - тогда "ховайся в жито"
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 17.05.2021 15:58
    0
    Из села Дворковщина к Золотому м'ячу)
    Ссылка
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