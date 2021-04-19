ФОТО. Шевченко выпустит собственную книгу в конце апреля: известна цена

Легендарный украинский форвард, а ныне главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вскоре выпустит автобиографию на итальянском языке.
На официальном сайте итальянского издательства Baldini+Castoldi появилась обложка книги. Она будет иметь название Forza gentile. La mia vita, il mio calcio.
Выход автобиографии планируется на 29 апреля 2021 года. Ориентировочная стоимость составляет 18 евро.
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Источник — Sport.ua
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