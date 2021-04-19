ФОТО. Шевченко выпустит собственную книгу в конце апреля: известна цена

Наставник сборной Украины написал автобиографию

  • 19.04.2021 16:35
  • 2204 просмотра
  • 12 комментариев
ФОТО. Шевченко выпустит собственную книгу в конце апреля: известна цена
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный украинский форвард, а ныне главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вскоре выпустит автобиографию на итальянском языке.

На официальном сайте итальянского издательства Baldini+Castoldi появилась обложка книги. Она будет иметь название Forza gentile. La mia vita, il mio calcio.

Выход автобиографии планируется на 29 апреля 2021 года. Ориентировочная стоимость составляет 18 евро.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 19.04.2021 17:26
    +1
    Viktor Krichevskii, 19.04.2021 17:01
    Шева хорош...никто не спорит...но таких много и не думаю что книга чем то удивит или будет очень оригинальна...немного банально...лучше завоевать какой то титул как тренер...Ну написал, то написал...дай бог продать...думаю тираж удваивать не будет
    Люди реагують на заголовок статті. ШАМ два слова докупи не зв'яже, а тут книга. Футболіст класний був, а на політичній і тренерській стезі не пішло.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 19.04.2021 17:25
    0
    Viktor Krichevskii, 19.04.2021 17:01
    Шева хорош...никто не спорит...но таких много и не думаю что книга чем то удивит или будет очень оригинальна...немного банально...лучше завоевать какой то титул как тренер...Ну написал, то написал...дай бог продать...думаю тираж удваивать не будет
    Книга на итальянском(пока) , в Милане уверен в первую очередь ее раскупят фанаты и болельщики, он там по прежнему как икона и его любят , в 2019 году когда он приехал на матч Милан Наполи , вручали ему там памятный сувенир, то слышно как трибуны скандируют его имя, а после речи так еще и овации были
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 19.04.2021 17:01
    0
    umnuy2, 19.04.2021 16:56
    Вы лошары)))вам до шевы как до луны рачки ползти
    Шева хорош...никто не спорит...но таких много и не думаю что книга чем то удивит или будет очень оригинальна...немного банально...лучше завоевать какой то титул как тренер...Ну написал, то написал...дай бог продать...думаю тираж удваивать не будет
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 19.04.2021 16:57
    -3
    Книга будет называться ээээээ
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 16:56
    +3
    Вы лошары)))вам до шевы как до луны рачки ползти
    Ссылка
    FcShubi
    online
      FcShubi, 19.04.2021 16:48
    -4
    ihor5235, 19.04.2021 16:44
    Э,Э,Э! Указана истинная причина отсутствия Буяльского в сборной?
    истинная причина буя кидает палки его жене, а шева так теперь ему мстит?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 19.04.2021 16:47
    0
    Королевская...
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    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 19.04.2021 16:45
    -1
    Хотя ,все увидел..Автор Alessandro Alciato..Автор книг Пирло,Анчелотти....Пишите правильно
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    ihor5235
    online
      ihor5235, 19.04.2021 16:44
    0
    Э,Э,Э! Указана истинная причина отсутствия Буяльского в сборной?
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 19.04.2021 16:43
    +5
    Шева,написал 😂😂😂Не гоните..Да кто ,собрал факты его жизни,беседовал с ним...Но ,то,что написал 😂😂😂😂
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 19.04.2021 16:43
    +1
    Больше нечего сказать...Месси купит на испанском...Кто опять Шеву раскрутил на бабки?Гордон?
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    FcShubi
    online
      FcShubi, 19.04.2021 16:42
    -3
    книга "как я не преуспел в депутаты-воры"?
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 19.04.2021 16:43
    +5
    Шева,написал 😂😂😂Не гоните..Да кто ,собрал факты его жизни,беседовал с ним...Но ,то,что написал 😂😂😂😂
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 16:56
    +3
    Вы лошары)))вам до шевы как до луны рачки ползти
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 19.04.2021 17:26
    +1
    Viktor Krichevskii, 19.04.2021 17:01
    Шева хорош...никто не спорит...но таких много и не думаю что книга чем то удивит или будет очень оригинальна...немного банально...лучше завоевать какой то титул как тренер...Ну написал, то написал...дай бог продать...думаю тираж удваивать не будет
    Люди реагують на заголовок статті. ШАМ два слова докупи не зв'яже, а тут книга. Футболіст класний був, а на політичній і тренерській стезі не пішло.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 19.04.2021 16:43
    +1
    Больше нечего сказать...Месси купит на испанском...Кто опять Шеву раскрутил на бабки?Гордон?
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 19.04.2021 17:25
    0
    Viktor Krichevskii, 19.04.2021 17:01
    Шева хорош...никто не спорит...но таких много и не думаю что книга чем то удивит или будет очень оригинальна...немного банально...лучше завоевать какой то титул как тренер...Ну написал, то написал...дай бог продать...думаю тираж удваивать не будет
    Книга на итальянском(пока) , в Милане уверен в первую очередь ее раскупят фанаты и болельщики, он там по прежнему как икона и его любят , в 2019 году когда он приехал на матч Милан Наполи , вручали ему там памятный сувенир, то слышно как трибуны скандируют его имя, а после речи так еще и овации были
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 19.04.2021 17:01
    0
    umnuy2, 19.04.2021 16:56
    Вы лошары)))вам до шевы как до луны рачки ползти
    Шева хорош...никто не спорит...но таких много и не думаю что книга чем то удивит или будет очень оригинальна...немного банально...лучше завоевать какой то титул как тренер...Ну написал, то написал...дай бог продать...думаю тираж удваивать не будет
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 19.04.2021 16:47
    0
    Королевская...
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 19.04.2021 16:44
    0
    Э,Э,Э! Указана истинная причина отсутствия Буяльского в сборной?
    Ссылка
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