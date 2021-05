Решил уйти! Де Дзерби заявил, что покидает Сассуоло. И куда дальше?

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби после победы над «Пармой» (3:1) в 37-м туре Серии А заявил, что уходит из команды.

«Я решил уйти и сообщил об этом игрокам и клубу. Очень сложный выбор, но мы достигли максимума. Не думаю, что смогу дать больше этой команде. После 3 лет моей работы на максимуме, требовательности, разговоров с клубом, которому я всегда буду благодарен, мы достигли вершины.

Попадание в топ-7 означает преодоление препятствий, в течение двух лет находимся на 8-м месте. Не думаю, что смогу дать больше этой команде. Я говорю это с сожалением. Я начал рассматривать другие команды, когда понял это».

Донецкий «Шахтер» уже подписал контракт с наставником «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, информируют итальянский журналисты Фабрицио Романо и Николо Скира. Контракт будет действовать два сезона до 2023 года.

