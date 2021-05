Источник: Шахтер подписал двухлетний контракт с Де Дзерби

Донецкий «Шахтер» подписал контракт с наставником «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо.



В ближайшее время об этом назначении станет известно официально.



Ранее сообщалось, что зарплата Де Дзерби составит более двух миллионов евро в год плюс бонусы. Итальянский специалист придет в команду со своим тренерским штабом.



Роберто Де Дзерби возглавляет «Сассуоло» с 2018 года. В текущем сезоне его команда финиширует на восьмом месте в турнирной таблице Серии А.

