Источник: Шахтер подписал двухлетний контракт с Де Дзерби

В ближайшее время об этом будет объявлено официально

  • 16.05.2021 17:08
  • 2454 просмотра
  • 10 комментариев
Источник: Шахтер подписал двухлетний контракт с Де Дзерби
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Донецкий «Шахтер» подписал контракт с наставником «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо.
 
В ближайшее время об этом назначении станет известно официально.
 
Ранее сообщалось, что зарплата Де Дзерби составит более двух миллионов евро в год плюс бонусы. Итальянский специалист придет в команду со своим тренерским штабом.
 
Роберто Де Дзерби возглавляет «Сассуоло» с 2018 года. В текущем сезоне его команда финиширует на восьмом месте в турнирной таблице Серии А.

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
    A.V.
    online
      A.V., 16.05.2021 18:02
    0
    Епічно: тепер у Сахтьора буде сасуоло в нашому Павелкуоло.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 16.05.2021 17:54
    -2
    Vytas Meskauskas, 16.05.2021 17:43
    Теперь будет СассуШахтер.
    Точнее сосут у Шахтёра...
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 16.05.2021 17:52
    -3
    днище голубое теперь снова забудет что такое золото
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 16.05.2021 17:44
    0
    Vytas Meskauskas, 16.05.2021 17:43
    Теперь будет СассуШахтер.
    Почему!?
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 16.05.2021 17:43
    +2
    Теперь будет СассуШахтер.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 16.05.2021 17:20
    0
    Ну и аллилуйя!
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 17:18
    -4
    Спасибо Мирча что ты после 12 лет как сыкунил нам в рот работая в шлюхтере сейчас в нашем дне,сейчас будем платить больше коммуналку и Шахтёр будет чемпионом
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 17:16
    -1
    А мы будем кукуевский газпром
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 16.05.2021 17:14
    -2
    Будет днонецкая сасуола
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 16.05.2021 17:11
    +1
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 16.05.2021 17:43
    +2
    Теперь будет СассуШахтер.
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 16.05.2021 17:11
    +1
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 16.05.2021 18:02
    0
    Епічно: тепер у Сахтьора буде сасуоло в нашому Павелкуоло.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 16.05.2021 17:44
    0
    Vytas Meskauskas, 16.05.2021 17:43
    Теперь будет СассуШахтер.
    Почему!?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 16.05.2021 17:20
    0
    Ну и аллилуйя!
    Ссылка
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