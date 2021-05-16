Источник: Шахтер подписал двухлетний контракт с Де Дзерби

Донецкий «Шахтер» подписал контракт с наставником «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо.
В ближайшее время об этом назначении станет известно официально.
Ранее сообщалось, что зарплата Де Дзерби составит более двух миллионов евро в год плюс бонусы. Итальянский специалист придет в команду со своим тренерским штабом.
Роберто Де Дзерби возглавляет «Сассуоло» с 2018 года. В текущем сезоне его команда финиширует на восьмом месте в турнирной таблице Серии А.
Roberto De Zerbi will be the new Shakhtar Donetsk head coach, confirmed. The agreement has been completed until June 2023 - he’s leaving Sassuolo to join Shakhtar, nothing serious with OL. ‘Here we go’ expected soon. 🇺🇦 #Shakhtar— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2021
Источник — Twitter
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