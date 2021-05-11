Итальянские СМИ: Де Дзерби подписал контракт с Шахтером

Наставник «Сассуоло» продолжит карьеру в Украине

  • 11.05.2021 17:14
  • 2076 просмотров
  • 14 комментариев
Итальянские СМИ: Де Дзерби подписал контракт с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби уже подписал контракт с донецким «Шахтером». Об этом сообщает Sassuolo News.

По информации источника, контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. Зарплата Де Дзерби составит более двух миллионов евро в год плюс бонусы.

Вчера итальянские СМИ уже писали о том, что «Шахтер» официально объявит о назначении Де Дзерби на этой неделе.

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Источник — SassuoloNews.net

(1 голос)

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Комментарии
    ENJOY
    online
      ENJOY, 11.05.2021 17:42
    0
    Alex86 1, 11.05.2021 17:38
    Полагаешь от итал. будет ожидаемый эффект?
    Что происходит на свете?
    - а просто куйня!
    Просто куйня, полагаете Вы?
    - Полагааааааю
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 11.05.2021 17:41
    0
    Будет официальная информация, напишу " Ура, супер! Будет очень интересно! " - а так, все равно, тут уже писали за Буффона и Дно киевское
    Ссылка
    enjoypitor
    online
      enjoypitor, 11.05.2021 17:40
    -1
    Дзерби-Хлестаков решил развести лохов?Читайте классику!
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 11.05.2021 17:39
    -1
    Александр Шевченко, 11.05.2021 17:36
    Сочувствую Де Дзерби, Сасуолло по подбору игроков сильнее даунецкого шлактера, трансфермаркет не врет. А с него будут требовать результаты уже сейчас, ведь нужно проходить в ЛЧ, а как это сделать с разобранной командой, да еще после ЕВРО да еще и команда, по подбору игроков, которая слабее его предыдущей
    А иди ка нах.й, сочувствующий
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 11.05.2021 17:38
    0
    ENJOY, 11.05.2021 17:35
    Пока не напишет цыганык, я не верю
    Полагаешь от итал. будет ожидаемый эффект?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 11.05.2021 17:36
    -3
    Сочувствую Де Дзерби, Сасуолло по подбору игроков сильнее даунецкого шлактера, трансфермаркет не врет. А с него будут требовать результаты уже сейчас, ведь нужно проходить в ЛЧ, а как это сделать с разобранной командой, да еще после ЕВРО да еще и команда, по подбору игроков, которая слабее его предыдущей
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 11.05.2021 17:35
    0
    Пока не напишет цыганык, я не верю
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 11.05.2021 17:31
    0
    Пока официального подтверждения не выйдет, это только слухи. В любой момент может из за любой чепухи сорваться контракт. Ждём официоза!!!
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 11.05.2021 17:29
    0
    Нечего комментировать, пока не будет объявлено официально!
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 11.05.2021 17:29
    0
    До чи з Шахтаром?
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 11.05.2021 17:29
    0
    До чи з Шахтаром?
    Ссылка
    Nikita2012vip
    online
      Nikita2012vip, 11.05.2021 17:28
    +1
    а почему бы и нет, наверняка Де Дзерби поставил условия - для того что-бы был результат, нужны новые игроки + безлим на них же
    Ссылка
    enjoypitor
    online
      enjoypitor, 11.05.2021 17:27
    0
    Итальянские СМИ: Де Дзерби подписал контракт к Шахтером
    ПЕРЕВЕДИТЕ!
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 11.05.2021 17:23
    0
    Ну норм, теперь интересно глянуть, реально ли раскошелится рыжий на нормальных игроков.
    Ссылка
    Nikita2012vip
    online
      Nikita2012vip, 11.05.2021 17:28
    +1
    а почему бы и нет, наверняка Де Дзерби поставил условия - для того что-бы был результат, нужны новые игроки + безлим на них же
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 11.05.2021 17:42
    0
    Alex86 1, 11.05.2021 17:38
    Полагаешь от итал. будет ожидаемый эффект?
    Что происходит на свете?
    - а просто куйня!
    Просто куйня, полагаете Вы?
    - Полагааааааю
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 11.05.2021 17:41
    0
    Будет официальная информация, напишу " Ура, супер! Будет очень интересно! " - а так, все равно, тут уже писали за Буффона и Дно киевское
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 11.05.2021 17:38
    0
    ENJOY, 11.05.2021 17:35
    Пока не напишет цыганык, я не верю
    Полагаешь от итал. будет ожидаемый эффект?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 11.05.2021 17:35
    0
    Пока не напишет цыганык, я не верю
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 11.05.2021 17:31
    0
    Пока официального подтверждения не выйдет, это только слухи. В любой момент может из за любой чепухи сорваться контракт. Ждём официоза!!!
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 11.05.2021 17:29
    0
    Нечего комментировать, пока не будет объявлено официально!
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 11.05.2021 17:29
    0
    До чи з Шахтаром?
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 11.05.2021 17:29
    0
    До чи з Шахтаром?
    Ссылка
    enjoypitor
    online
      enjoypitor, 11.05.2021 17:27
    0
    Итальянские СМИ: Де Дзерби подписал контракт к Шахтером
    ПЕРЕВЕДИТЕ!
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 11.05.2021 17:23
    0
    Ну норм, теперь интересно глянуть, реально ли раскошелится рыжий на нормальных игроков.
    Ссылка
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