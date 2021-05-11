Итальянские СМИ: Де Дзерби подписал контракт с Шахтером

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби уже подписал контракт с донецким «Шахтером». Об этом сообщает Sassuolo News.
По информации источника, контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. Зарплата Де Дзерби составит более двух миллионов евро в год плюс бонусы.
Вчера итальянские СМИ уже писали о том, что «Шахтер» официально объявит о назначении Де Дзерби на этой неделе.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — SassuoloNews.net
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
- а просто куйня!
Просто куйня, полагаете Вы?
- Полагааааааю
ПЕРЕВЕДИТЕ!
- а просто куйня!
Просто куйня, полагаете Вы?
- Полагааааааю
ПЕРЕВЕДИТЕ!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.