Итальянские СМИ: Де Дзерби подписал контракт с Шахтером

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби уже подписал контракт с донецким «Шахтером». Об этом сообщает Sassuolo News.

По информации источника, контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. Зарплата Де Дзерби составит более двух миллионов евро в год плюс бонусы.

Вчера итальянские СМИ уже писали о том, что «Шахтер» официально объявит о назначении Де Дзерби на этой неделе.