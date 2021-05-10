Когда объявят? В Италии сообщили, когда Де Дзерби станет тренером Шахтера

Все формальности решатся уже на текущей неделе

  • 10.05.2021 20:39
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Когда объявят? В Италии сообщили, когда Де Дзерби станет тренером Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби станет следующим наставником «Шахтера», заменив на этой должности уходящего португальца Луиша Каштру.

Ожидается, что о переходе Де Дзерби в «Шахтер» будет объявлено уже на текущей неделе. Не исключено, что официальная информация от сторон поступит в ближайшие пару дней.

По данным источника, Де Дзерби подпишет с «горняками» 2-летний контракт с окладом около 3 миллионов евро в год, в котором также будут предусмотрены солидные премиальные.

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Источник — Il Messaggero

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