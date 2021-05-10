Когда объявят? В Италии сообщили, когда Де Дзерби станет тренером Шахтера

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби станет следующим наставником «Шахтера», заменив на этой должности уходящего португальца Луиша Каштру.

Ожидается, что о переходе Де Дзерби в «Шахтер» будет объявлено уже на текущей неделе. Не исключено, что официальная информация от сторон поступит в ближайшие пару дней.

По данным источника, Де Дзерби подпишет с «горняками» 2-летний контракт с окладом около 3 миллионов евро в год, в котором также будут предусмотрены солидные премиальные.