Де Дзерби очень близок к окончательной договоренности с Шахтером

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби в ближайшее время возглавит «Шахтер».

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, переговоры находятся в финальной стадии, и стороны близки к окончательной договоренности.

Контракт будет рассчитан на два года, до июня 2023 года, причем специалист придет в команду со своим тренерским штабом.

Ныне 41-летний Де Дзерби возглавляет «Сассуоло», а «Шахтер» решил не продлевать контракт с португальцем Луишем Каштру.