Де Дзерби очень близок к окончательной договоренности с Шахтером

Контракт будет рассчитан на два года, специалист придет со своим штабом

  • 09.05.2021 23:14
  • 2247 просмотров
  • 9 комментариев
Де Дзерби очень близок к окончательной договоренности с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби в ближайшее время возглавит «Шахтер».

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, переговоры находятся в финальной стадии, и стороны близки к окончательной договоренности.

Контракт будет рассчитан на два года, до июня 2023 года, причем специалист придет в команду со своим тренерским штабом.

Ныне 41-летний Де Дзерби возглавляет «Сассуоло», а «Шахтер» решил не продлевать контракт с португальцем Луишем Каштру.

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 10.05.2021 00:19
    0
    Побачимо якими будуть інвестиції від Ріната. Під Де Дзербі точно треба оновлювати склад мінімум 4-5 сильними гравцями. Бо на сьогодні склад у шахти дуже слабенький по всім лініям. А в ЛЧ ще треба пробитись. Тут далеко не все так однозначно. Якщо Луческу слідкував і знав наш чемпіонат, то новому тренеру треба вивчити гравців, адаптуватись до чемпіонату. Все не так швидко, як здається. По суті часу на підготовку то і не буде. Міжсезоння буде дуже коротким, всього 2-3 тижня на підготовку.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 10.05.2021 00:05
    +2
    Он приедет и сперва а...т от реалий нашего футбола, потом а..т от осознания того что на него будет работать вся федерация с карманными судейками и расслабится
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 10.05.2021 00:04
    +2
    ihor5235, 09.05.2021 23:27
    Что даже Сырун не войдет в тренерский штаб?
    Он же начальник по футболу
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    Олег Молодов
      Олег Молодов, 09.05.2021 23:59
    +2
    Ещё не подписали, а уже желание есть, чтобы уволили... Тошнит от этого де дзерби уже.. Слишком много.
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    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 09.05.2021 23:39
    +4
    Чуваку надо сразу предупредить что берут для ЛЧ , в ЧУ и с физруком Шахтер будет за первое место играть и за своего состава . Хотя звёзд не осталось. Это не Луческу сборная Бразилии с которыми ЛЧ можно было брать.
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    Pavel Tymchuk
      Pavel Tymchuk, 09.05.2021 23:35
    +2
    Когда заговорили что он может возглавить Шахту посмотрел пару игр Сассуоло ... Вполне себе приличный коллективчик он склепал, думаю в фин возможностями Шахты вообще у него получится высоко прыгнуть. Проблема только в низкой конкурентности в УПЛ ...
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    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 09.05.2021 23:27
    +3
    Мне кажется он итальянец, и выстроит оборону нормально- не будут по 3:0 6:0 в Европе лететь, я думаю будем видить оборону совсем другой по игре (может как с Реалом в Киеве когда 2-0, или с Интером в Милане, но на регулярной основе), а то как сильный соперник (да и в чемпе уже тоже) Шахтер пропускает на ровном месте. Я думаю он подтянет оборону в первую очередь-а то она перечеркивает все достижения атаки
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    ihor5235
    online
      ihor5235, 09.05.2021 23:27
    +2
    Что даже Сырун не войдет в тренерский штаб?
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    OKs100
    online
      OKs100, 09.05.2021 23:22
    +2
    А толку. Ему не переиграть Луческу.
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    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 09.05.2021 23:39
    +4
    Чуваку надо сразу предупредить что берут для ЛЧ , в ЧУ и с физруком Шахтер будет за первое место играть и за своего состава . Хотя звёзд не осталось. Это не Луческу сборная Бразилии с которыми ЛЧ можно было брать.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 09.05.2021 23:27
    +3
    Мне кажется он итальянец, и выстроит оборону нормально- не будут по 3:0 6:0 в Европе лететь, я думаю будем видить оборону совсем другой по игре (может как с Реалом в Киеве когда 2-0, или с Интером в Милане, но на регулярной основе), а то как сильный соперник (да и в чемпе уже тоже) Шахтер пропускает на ровном месте. Я думаю он подтянет оборону в первую очередь-а то она перечеркивает все достижения атаки
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 10.05.2021 00:05
    +2
    Он приедет и сперва а...т от реалий нашего футбола, потом а..т от осознания того что на него будет работать вся федерация с карманными судейками и расслабится
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 10.05.2021 00:04
    +2
    ihor5235, 09.05.2021 23:27
    Что даже Сырун не войдет в тренерский штаб?
    Он же начальник по футболу
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 09.05.2021 23:59
    +2
    Ещё не подписали, а уже желание есть, чтобы уволили... Тошнит от этого де дзерби уже.. Слишком много.
    Ссылка
    Pavel Tymchuk
    online
      Pavel Tymchuk, 09.05.2021 23:35
    +2
    Когда заговорили что он может возглавить Шахту посмотрел пару игр Сассуоло ... Вполне себе приличный коллективчик он склепал, думаю в фин возможностями Шахты вообще у него получится высоко прыгнуть. Проблема только в низкой конкурентности в УПЛ ...
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 09.05.2021 23:27
    +2
    Что даже Сырун не войдет в тренерский штаб?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.05.2021 23:22
    +2
    А толку. Ему не переиграть Луческу.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 10.05.2021 00:19
    0
    Побачимо якими будуть інвестиції від Ріната. Під Де Дзербі точно треба оновлювати склад мінімум 4-5 сильними гравцями. Бо на сьогодні склад у шахти дуже слабенький по всім лініям. А в ЛЧ ще треба пробитись. Тут далеко не все так однозначно. Якщо Луческу слідкував і знав наш чемпіонат, то новому тренеру треба вивчити гравців, адаптуватись до чемпіонату. Все не так швидко, як здається. По суті часу на підготовку то і не буде. Міжсезоння буде дуже коротким, всього 2-3 тижня на підготовку.
    Ссылка
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