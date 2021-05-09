Де Дзерби очень близок к окончательной договоренности с Шахтером

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби в ближайшее время возглавит «Шахтер».
Как утверждает журналист Фабрицио Романо, переговоры находятся в финальной стадии, и стороны близки к окончательной договоренности.
Контракт будет рассчитан на два года, до июня 2023 года, причем специалист придет в команду со своим тренерским штабом.
Ныне 41-летний Де Дзерби возглавляет «Сассуоло», а «Шахтер» решил не продлевать контракт с португальцем Луишем Каштру.
Roberto De Zerbi is set to join Shakhtar Donetsk as new head coach - advanced negotiations to be completed soon, contract until June 2023. 🇺🇦🇮🇹 @SkySport— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2021
Fiorentina also looking for a new manager: talks progressing with Gennaro Gattuso who’s leaving Napoli in June. 🟣 @DiMarzio
Источник — Twitter
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