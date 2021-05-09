Это была интуиция! Ахметов заранее предсказал, что Шахтер проиграет в УПЛ

Президент клуба отметил, что команда играла плохо и заслуженно проиграла

  • 09.05.2021 22:50
  • 1184 просмотра
  • 1 комментарий
Это была интуиция! Ахметов заранее предсказал, что Шахтер проиграет в УПЛ
© Футбол 1. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов высказал свое мнение о проигранном сезоне «горняков».

– Что произошло с командой, которая впервые за 5 лет не стала чемпионом Украины?

– Произошло то, что мы не стали чемпионами Украины. И очень хорошо, что впервые за пять лет. Это говорит о том, что «Шахтер» выигрывал четыре года золотые медали чемпионата Украины. За эти пять лет мы проделали хорошую, качественную работу. Я ожидал, что в этом году мы не выиграем чемпионат. И об этом с друзьями, коллегами делился.

– В какой момент вы это почувствовали?

– Когда мы закончили чемпионат, сидели с друзьями, я сказал о том, что, думаю, следующий мы не выиграем. Они думали, что шучу. Но я, кстати, не шутил. Интуиция такая была. Когда в «Динамо» пришел Мирча, наоборот, думал, что это поможет нам стать чемпионами. Я даже подумал, что, может, футболисты разозлятся, будут по-другому относиться, и мы выиграем чемпионат. Мы играли плохо и заслуженно проиграли. Киевское «Динамо» играло очень хорошо и заслуженно выиграло.

– Контракт с Каштру продлеваться не будет?

– Вы помните, что у нас с Каштру был подписан контракт на два года. Новый контракт мы не предложили. Но клуб сиротой не будет. Тренировать клуб вы не будете, и я не буду. Его будет тренировать, поверьте на слово, качественный и сильный наставник, в которого мы поверим. Каштру проделал очень качественную работу. В этом «Шахтере» он раскрыл много молодых игроков, я думаю, их имена будут надолго связаны с «Шахтером». Он всегда будет в наших сердцах, потому что он вышел из сложнейшей группы.

– Если в Лиге чемпионов были победы над «Реалом», но было и два крупных поражения от «Боруссии». Почему эти качели, на ваш взгляд, были с командой?

– Ну, вы понимаете, мы обыграли «Реал» Мадрид. Вы помните «ковид»,  многие игроки не играли. В итоге поставили молодежь, а молодежь сотворила чудо. Вышла играть на равных по качеству игры, по контролю мяча, в комбинационный футбол, в атакующий футбол и на чужом поле. После первого тайма вели 3:0. Потом игра с Интером. Он ставит ту же молодежь и она опять не проигрывает. Дальше игра с «Боруссией»… Молодежь может очень крупно выиграть и очень крупно проиграть. Мы проиграли и это плохо. С «Боруссией» мы показали, что мы были очень плохо готовы. Но в то же время мы проиграли две игры 0:10 «Боруссии», а затем по игре выигрываем 2:0 у «Реала». И вроде бы не все плохо. И судьба наших еврокубков решается на выезде с «Интером». Мы едем туда – и что? И мы не проигрываем.

В итоге мы говорим о том, что Каштру – великий. А когда проиграл «Агробизнесу», Каштру – не великий. Но это несправедливо. Если мы выигрываем, это заслуга всех, в том числе, и тренера, а когда мы проигрываем, то во всем виноват тренер. Я категорически против, чтобы мы так говорили. Я считаю, если мы проиграли, то во всем виноват я, а если мы выиграли – это заслуга всех. Значит, мы что-то не увидели. Значит, мы что-то недосмотрели. И я – прежде всего! Поэтому тысячи извинений перед болельщиками. Я считаю, что мы сделаем все для того, чтобы в будущем радовать своих болельщиков яркой, красивой, содержательной игрой. И самое главное – победной игрой.

– То есть, вы берёте всю ответственность за этот сезон на себя?

– А как же? А когда я не брал ответственность на себя? Я уже 25 лет (11 октября будет 25 лет) говорю, что если мы выигрываем, это заслуга всех, если проигрываем, прежде всего, виноват я. Я не могу пообещать, что мы выиграем следующее чемпионство, но я могу пообещать, что мы будем для этого все делать!

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Источник — Великий футбол

(8 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 09.05.2021 22:55
    +1
    Поэтому Спиридона зашугали, чтоб он отказался? Из-за чуйки..
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 09.05.2021 22:55
    +1
    Поэтому Спиридона зашугали, чтоб он отказался? Из-за чуйки..
    Ссылка
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