ЦИФРА ДНЯ. Зигемунд отыграла 10 матчболов у Свёнтек, но все равно уступила

В матче второго круга турнира WTA 1000 Мадриде немка Лаура Зигемунд, которая в первом круге выбила украинку Катерину Козлову, проиграла действующей чемпионке Ролан Гаррос Иге Свёнтек.



Мадрид. Первый круг

Ига Свёнтек (Польша) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:3



В девятом гейме второго сета полька не смогла реализовать десять матчболов на прийоме. Только одиннадцатая попытка дала результат. Зигемунд не выдержала и все же ошиблась сама.



В третьем круге Свёнтек сразится против первой ракетки мира Эшли Барти.

On the 11th attempt 😅



2020 Roland-Garros champ 🇵🇱 @iga_swiatek sets up a first-ever meeting with 2019 RG winner Barty 👀#MMOPEN pic.twitter.com/6EZz8maIw6