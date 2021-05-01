ЦИФРА ДНЯ. Зигемунд отыграла 10 матчболов у Свёнтек, но все равно уступила

В матче второго круга турнира WTA 1000 Мадриде немка Лаура Зигемунд, которая в первом круге выбила украинку Катерину Козлову, проиграла действующей чемпионке Ролан Гаррос Иге Свёнтек.
Мадрид. Первый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:3
В девятом гейме второго сета полька не смогла реализовать десять матчболов на прийоме. Только одиннадцатая попытка дала результат. Зигемунд не выдержала и все же ошиблась сама.
В третьем круге Свёнтек сразится против первой ракетки мира Эшли Барти.
On the 11th attempt 😅— wta (@WTA) May 1, 2021
2020 Roland-Garros champ 🇵🇱 @iga_swiatek sets up a first-ever meeting with 2019 RG winner Barty 👀#MMOPEN pic.twitter.com/6EZz8maIw6
Источник — Sport.ua
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