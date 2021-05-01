ЦИФРА ДНЯ. Зигемунд отыграла 10 матчболов у Свёнтек, но все равно уступила

Эпичная концовка в матче с участием действующей чемпионки грунтового мейджора

  • 01.05.2021 18:08
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ЦИФРА ДНЯ. Зигемунд отыграла 10 матчболов у Свёнтек, но все равно уступила
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В матче второго круга турнира WTA 1000 Мадриде немка Лаура Зигемунд, которая в первом круге выбила украинку Катерину Козлову, проиграла действующей чемпионке Ролан Гаррос Иге Свёнтек.
 
Мадрид. Первый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:3
 
В девятом гейме второго сета полька не смогла реализовать десять матчболов на прийоме. Только одиннадцатая попытка дала результат. Зигемунд не выдержала и все же ошиблась сама.
 
В третьем круге Свёнтек сразится против первой ракетки мира Эшли Барти.

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Источник — Sport.ua

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