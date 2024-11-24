Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Есть проблемы». Кучер удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Лига наций
24 ноября 2024, 21:41 |
330
0

«Есть проблемы». Кучер удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия

Специалист назвал главную проблему бельгийцев

24 ноября 2024, 21:41 |
330
0
«Есть проблемы». Кучер удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Украинский тренер Александр Кучер поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Специалист назвал главную проблему национальной команды Бельгии.

«С бельгийцами сейчас можно играть. Мы противостояли им летом на чемпионате Европы и имели шансы победить. Так что, думаю, сейчас всё в наших руках.

У них подобраны очень сильные футболисты, поэтому нельзя считать, что Бельгия – слабый соперник. Это квалифицированная команда, у них сильный состав. Я думаю, что легко против них не будет, потому что это плей-офф. Да, все может произойти, но команда очень сильная. Возможно, у них сейчас идет смена поколений. Поэтому и качает команду и они показывают очень невнятные игры. То, что проблемы есть, мы видим», – сказал Кучер.

Ранее мы сообщали, что бывший наставник сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о матче с Бельгией в Лиге наций.

По теме:
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Украина заслуженно вышла из группы»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Украина может пройти Бельгию, а Хорватия – Францию»
«Побеждать всех можно». Назаренко – о жеребьевке плей-офф Лиги наций
сборная Бельгии по футболу Лига наций Александр Кучер сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: NV.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Тренер Полесья U-19 накинулся на лайнсмена после упущенной победы
Футбол | 24 ноября 2024, 19:02 9
ВИДЕО. Тренер Полесья U-19 накинулся на лайнсмена после упущенной победы
ВИДЕО. Тренер Полесья U-19 накинулся на лайнсмена после упущенной победы

Волки сыграл вничью с Зарей U-19, Литовченко не понравился назначенный пенальти

Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Футбол | 24 ноября 2024, 07:25 2
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд

«Горожане» проиграли в последнем матче «Тоттенхэму»

ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
Футбол | 24.11.2024, 06:36
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Футбол | 24.11.2024, 13:38
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Три матча Первой лиги перенесены из-за форс-мажорных обстоятельств
Футбол | 24.11.2024, 19:59
Три матча Первой лиги перенесены из-за форс-мажорных обстоятельств
Три матча Первой лиги перенесены из-за форс-мажорных обстоятельств
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
23.11.2024, 04:32
Футбол
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 23:33
Бокс
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 07:22
Бокс
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
24.11.2024, 07:05
Бокс
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
23.11.2024, 22:38
Футбол
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
24.11.2024, 04:46 17
Футбол
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
23.11.2024, 08:10 9
Теннис
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
23.11.2024, 09:00 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем