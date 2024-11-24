«Есть проблемы». Кучер удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия

Украинский тренер Александр Кучер поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Специалист назвал главную проблему национальной команды Бельгии.

«С бельгийцами сейчас можно играть. Мы противостояли им летом на чемпионате Европы и имели шансы победить. Так что, думаю, сейчас всё в наших руках.

У них подобраны очень сильные футболисты, поэтому нельзя считать, что Бельгия – слабый соперник. Это квалифицированная команда, у них сильный состав. Я думаю, что легко против них не будет, потому что это плей-офф. Да, все может произойти, но команда очень сильная. Возможно, у них сейчас идет смена поколений. Поэтому и качает команду и они показывают очень невнятные игры. То, что проблемы есть, мы видим», – сказал Кучер.

Ранее мы сообщали, что бывший наставник сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о матче с Бельгией в Лиге наций.