Источник: УЕФА готов перенести матчи Евро-2020 в Лондон и Санкт-Петербург

В случае сокращения числа городов-хозяев Евро-2020 матчи турнира будут перенесены в Лондон и Санкт-Петербург, информирует журналист Танкреди Палмери.

УЕФА может принять решение о переносе игр из других принимающих стран, и эти два города рассматриваются приоритетными, так как готовы принять максимально возможное количество зрителей.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на свежую информацию: «Мне про это ничего не известно».

Евро-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года, но название оставили без изменений.

Плнировалось, что чемпионат Европы 2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля в 12 городах по всей Европе: Лондоне, Мюнхене, Риме, Бильбао, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Баку, Глазго, Будапеште и Дублине. Но в УЕФА не исключают переносы игр в несколько базовых городов или даже в одну страну.

London and St.Petersburg are the two hosting venues giving more guarantees to Uefa to host as much fans as possible.



In case of venues not being able to allow fans in, those two will be the cities prioritised to re-allocate games