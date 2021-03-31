Источник: УЕФА готов перенести матчи Евро-2020 в Лондон и Санкт-Петербург

В случае сокращения числа городов-хозяев Евро-2020 матчи турнира будут перенесены в Лондон и Санкт-Петербург, информирует журналист Танкреди Палмери.
УЕФА может принять решение о переносе игр из других принимающих стран, и эти два города рассматриваются приоритетными, так как готовы принять максимально возможное количество зрителей.
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на свежую информацию: «Мне про это ничего не известно».
Евро-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года, но название оставили без изменений.
Плнировалось, что чемпионат Европы 2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля в 12 городах по всей Европе: Лондоне, Мюнхене, Риме, Бильбао, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Баку, Глазго, Будапеште и Дублине. Но в УЕФА не исключают переносы игр в несколько базовых городов или даже в одну страну.
London and St.Petersburg are the two hosting venues giving more guarantees to Uefa to host as much fans as possible.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 31, 2021
In case of venues not being able to allow fans in, those two will be the cities prioritised to re-allocate games
Источник — Twitter
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Англосаксы на это не пойдут.
А в раше разве вообще есть коронавирус?
На сколько я знаю, в таких странах как Беларусь и Раша, такого вируса вообще не существует!
А в раше разве вообще есть коронавирус?
На сколько я знаю, в таких странах как Беларусь и Раша, такого вируса вообще не существует!
Англосаксы на это не пойдут.
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