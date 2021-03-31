Источник: УЕФА готов перенести матчи Евро-2020 в Лондон и Санкт-Петербург

Эти два города приоритетные, так как готовы принять максимум зрителей

  • 31.03.2021 15:45
  • 1361 просмотр
  • 7 комментариев
Источник: УЕФА готов перенести матчи Евро-2020 в Лондон и Санкт-Петербург
© Getty Images/Global Images Ukraine

В случае сокращения числа городов-хозяев Евро-2020 матчи турнира будут перенесены в Лондон и Санкт-Петербург, информирует журналист Танкреди Палмери.

УЕФА может принять решение о переносе игр из других принимающих стран, и эти два города рассматриваются приоритетными, так как готовы принять максимально возможное количество зрителей.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на свежую информацию: «Мне про это ничего не известно».

Евро-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года, но название оставили без изменений.

Плнировалось, что чемпионат Европы 2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля в 12 городах по всей Европе: Лондоне, Мюнхене, Риме, Бильбао, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Баку, Глазго, Будапеште и Дублине. Но в УЕФА не исключают переносы игр в несколько базовых городов или даже в одну страну.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    zvalenok05
      zvalenok05, 31.03.2021 16:15
    0
    Глупое сочетание - англосаксы и росияне.
    Англосаксы на это не пойдут.
    Ссылка
    D.Lanskoy
      D.Lanskoy, 31.03.2021 16:15
    -1
    бльооооо... ну да, УЕФА коррумпированные и продажные, но не настолько же...
    Ссылка
    zvalenok05
      zvalenok05, 31.03.2021 16:14
    0
    Сергей П., 31.03.2021 16:05
    В то время, когда во всём мире стараются уменьшить массовые скопления людей, УЕФА продолжает думать только о бабле и ищет самых отбитых, кто готов впустить побольше людей на стадион...и тут как тут Рашка....кто ж еще
    Лондон не рашка.
    Ссылка
    Сергей П.
    online
      Сергей П., 31.03.2021 16:05
    +2
    В то время, когда во всём мире стараются уменьшить массовые скопления людей, УЕФА продолжает думать только о бабле и ищет самых отбитых, кто готов впустить побольше людей на стадион...и тут как тут Рашка....кто ж еще
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 31.03.2021 16:03
    +3
    Правильно, програма заохочення миролюбної політики РФ в дії. Браво!
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 31.03.2021 16:02
    +2
    УЕФА редкие ублюдки!
    А в раше разве вообще есть коронавирус?
    На сколько я знаю, в таких странах как Беларусь и Раша, такого вируса вообще не существует!
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 31.03.2021 15:58
    +3
    Краще вже все в Ленінграді провести! Там багато мельдонію, на всіх вистачить
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 31.03.2021 16:03
    +3
    Правильно, програма заохочення миролюбної політики РФ в дії. Браво!
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 31.03.2021 15:58
    +3
    Краще вже все в Ленінграді провести! Там багато мельдонію, на всіх вистачить
    Ссылка
    Сергей П.
    online
      Сергей П., 31.03.2021 16:05
    +2
    В то время, когда во всём мире стараются уменьшить массовые скопления людей, УЕФА продолжает думать только о бабле и ищет самых отбитых, кто готов впустить побольше людей на стадион...и тут как тут Рашка....кто ж еще
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 31.03.2021 16:02
    +2
    УЕФА редкие ублюдки!
    А в раше разве вообще есть коронавирус?
    На сколько я знаю, в таких странах как Беларусь и Раша, такого вируса вообще не существует!
    Ссылка
    zvalenok05
      zvalenok05, 31.03.2021 16:15
    0
    Глупое сочетание - англосаксы и росияне.
    Англосаксы на это не пойдут.
    Ссылка
    zvalenok05
      zvalenok05, 31.03.2021 16:14
    0
    Сергей П., 31.03.2021 16:05
    В то время, когда во всём мире стараются уменьшить массовые скопления людей, УЕФА продолжает думать только о бабле и ищет самых отбитых, кто готов впустить побольше людей на стадион...и тут как тут Рашка....кто ж еще
    Лондон не рашка.
    Ссылка
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