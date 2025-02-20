В ЛНЗ сделали заявление по поводу домашних матчей в УПЛ. Первый – с Динамо

Черкасский ЛНЗ перед стартом второй части чемпионата Украины увеличил квоту болельщиков, которые смогут посещать домашние матчи черкасского клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Генеральный директор «фиолетовых» Андрей Колесник лаконично прокомментировал такое решение военной администрации, обратившись к фанатам черкасского клуба:

«Мы рады сообщить, что отныне больше болельщиков ЛНЗ смогут вживую увидеть матчи команды. Весенняя часть чемпионата для нашего клуба будет насыщена ключевыми поединками. На Черкассы-Арене ЛНЗ примет такие команды, как Динамо, Шахтер, Полесье и Кривбасс. Футбольная весна в Черкассах будет яркой», – сказал Андрей.

Первый домашний матч во второй части сезона ЛНЗ проведет с «Динамо». Матч состоится в четверг, 6 марта. Время начала встречи будет сообщено позже. Во втором круге «фиолетовые» также сыграют домашние матчи против «Шахтера» и «Полесья».