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  4. В ЛНЗ сделали заявление по поводу домашних матчей в УПЛ. Первый – с Динамо
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 08:18 |
1072
0

В ЛНЗ сделали заявление по поводу домашних матчей в УПЛ. Первый – с Динамо

«Фиолетовые» увеличили квоту фанатов, которые могут присутствовать на «Черкассы-Арене»

20 февраля 2025, 08:18 |
1072
0
В ЛНЗ сделали заявление по поводу домашних матчей в УПЛ. Первый – с Динамо
ФК ЛНЗ.

Черкасский ЛНЗ перед стартом второй части чемпионата Украины увеличил квоту болельщиков, которые смогут посещать домашние матчи черкасского клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Генеральный директор «фиолетовых» Андрей Колесник лаконично прокомментировал такое решение военной администрации, обратившись к фанатам черкасского клуба:

«Мы рады сообщить, что отныне больше болельщиков ЛНЗ смогут вживую увидеть матчи команды. Весенняя часть чемпионата для нашего клуба будет насыщена ключевыми поединками. На Черкассы-Арене ЛНЗ примет такие команды, как Динамо, Шахтер, Полесье и Кривбасс. Футбольная весна в Черкассах будет яркой», – сказал Андрей.

Первый домашний матч во второй части сезона ЛНЗ проведет с «Динамо». Матч состоится в четверг, 6 марта. Время начала встречи будет сообщено позже. Во втором круге «фиолетовые» также сыграют домашние матчи против «Шахтера» и «Полесья».

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ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ - Динамо Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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