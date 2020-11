Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур.

«Аталанта» – «Ливерпуль» – 0:5



Диогу Жота (16; 33; 54), Мохамед Салах (47), Садио Мане (49).



Жоржиньо Вейналдум (21), Кёртис Джонс (21).

«Аталанта»: Марко Спортьелло - Хосе Паломино, Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Хоан Мохика (Маттео Руджери, 81), Ханс Хатебур (Фабио Депаоли, 81) - Ремо Фройлер, Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 63), Алехандро Гомес (Сэм Ламмерс, 81) - Дуван Сапата, Луис Муриэль (Маттео Пессина, 53).

Запасные: Пьерлуиджи Голлини, Франческо Росси, Фабио Депаоли, Кристиан Ромеро, Маттео Руджери, Йосип Иличич, Руслан Малиновский, Алексей Миранчук, Маттео Пессина, Амад Траоре, Сэм Ламмерс, Джорджио Скальвини.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд (Неко Уильямс, 82), Эндрю Робертсон (Наби Кейта, 65), Рис Уильямс - Кёртис Джонс, Жоржиньо Вейналдум (Константинос Цимикас, 82), Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 65) - Садио Мане, Диогу Жота (Роберто Фирмино, 65), Мохамед Салах.

Запасные: Кивин Келлехер, Адриан, Жоэль Матип, Константинос Цимикас, Неко Уильямс, Джейк Кен, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Шердан Шакири, Роберто Фирмино, Такуми Минамино, Дивок Ориги.



Стадион: «Атлети Адзурри» (Бергамо, Италия).

Арбитр: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния).



90+3 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+2 мин. Малиновский подал угловой слева - мяч выбит. Затем Сапата забил гол, но из явного офсайда.



90 мин. Рефери компенсировал две минуты.



89 мин. Угловой хозяев слева, Руджери пробил в ближний угол - вратарь накрыл мяч.



86 мин. Все ждут свистка арбитра.



83 мин. Дежавю! Угловой Аталанты слева, вынос - и Салах убежал один на один, но теперь не сумел переиграть вратаря! Гости разыграли корнер справа.



82 мин. Неко Уильямс вышел вместо Александера-Арнольда, а Цимикас - вместо Вейналдума.



81 мин. Депаоли меняет Хатебура, Ламмерс - Алехандро Гомеса, Руджери - Мохику.



79 мин. Ливерпуль разыграл угловой слева.



77 мин. Команды, похоже, доигрывают матч.



74 мин. Юрген Клопп, наставник Ливерпуля, в очередной раз выскочил за пределы технической зоны.



70 мин. Сапата оказался в офсайде.



68 мин. Уххххх! Сапата бил с ходу в дальний угол - Беккер тянет! Хозяева разыграли угловой слева, Малиновский пробил низом - вратарь уверенно поймал мяч.



65 мин. Кейта меняет Робертсона, Фирмино - Жоту, а Милнер - Хендерсона.



63 мин. Малиновский выходит вместо Пашалича.



62 мин. Моментище! Сапата обыграл в штрафной оппонента и пробил в дальнюю девятку - ШТАНГА спасает гостей!



61 мин. Ливерпуль катает мяч в середине поля.



58 мин. Спортьелло потянул удар Салаха.



54 мин. ГОООООООЛ! Мане вывел Жоту один на один - тот за пределами штрафной обыграл голкипера и послал мяч в пустые ворота!

Jota hattrick and fifth gooal #ATALIV #LFC #ucl pic.twitter.com/RVZqFrC8m3



53 мин. Пессина меняет Муриэля.



51 мин. Сапата бил в угол, но слишком слабо - вратарь поймал мяч.



49 мин. ГОООООООЛ! Заброс Салаха в штрафную, Мане также оказался один перед вратарем и легко решил эпизод!



47 мин. ГОООООООЛ! Джонс выбил мяч в центральный угол. Салах стартовал, убежал от защитников и расстрелял ворота!





47 мин. Алехандро Гомес подал угловой слева - мяч выбит.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



43 мин. Похоже, команды ждут свистка на перерыв.



41 мин. Мало что получается у бергамасков в атаке.



38 мин. Два подряд угловых Ливерпуля ударами не завершились.



36 мин. Мане бил от линии штрафной - вратарь тянет!



33 мин. ГОООООООЛ! Гомес выполнил заброс в штрафную, Жота принял мяч и вторым касание с лёта пробил в ближний угол!

What a Goal! Diogo Jota scores his second. #ATALIV #UCL

pic.twitter.com/VqFO9yb5mZ