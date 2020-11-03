Аталанта
0 : 5
Ливерпуль
03.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Ливерпуль – 0:5. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 3-го тура Лиги чемпионов

  • 03.11.2020 22:00
  • 5655 просмотров
  • 21 комментарий
Аталанта – Ливерпуль – 0:5. Текстовая трансляция матча
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Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур.

«Аталанта» – «Ливерпуль» – 0:5

 Диогу Жота (16; 33; 54), Мохамед Салах (47), Садио Мане (49).

 Жоржиньо Вейналдум (21), Кёртис Джонс (21).

«Аталанта»: Марко Спортьелло - Хосе Паломино, Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Хоан Мохика (Маттео Руджери, 81), Ханс Хатебур (Фабио Депаоли, 81) - Ремо Фройлер, Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 63), Алехандро Гомес (Сэм Ламмерс, 81) - Дуван Сапата, Луис Муриэль (Маттео Пессина, 53).
Запасные: Пьерлуиджи Голлини, Франческо Росси, Фабио Депаоли, Кристиан Ромеро, Маттео Руджери, Йосип Иличич, Руслан Малиновский, Алексей Миранчук, Маттео Пессина, Амад Траоре, Сэм Ламмерс, Джорджио Скальвини.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд (Неко Уильямс, 82), Эндрю Робертсон (Наби Кейта, 65), Рис Уильямс - Кёртис Джонс, Жоржиньо Вейналдум (Константинос Цимикас, 82), Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 65) - Садио Мане, Диогу Жота (Роберто Фирмино, 65), Мохамед Салах. 
Запасные: Кивин Келлехер, Адриан, Жоэль Матип, Константинос Цимикас, Неко Уильямс, Джейк Кен, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Шердан Шакири, Роберто Фирмино, Такуми Минамино, Дивок Ориги.

Стадион: «Атлети Адзурри» (Бергамо, Италия).

Арбитр: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния).

90+3 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+2 мин. Малиновский подал угловой слева - мяч выбит. Затем Сапата забил гол, но из явного офсайда.

90 мин. Рефери компенсировал две минуты.

89 мин. Угловой хозяев слева, Руджери пробил в ближний угол - вратарь накрыл мяч.

86 мин. Все ждут свистка арбитра.

83 мин. Дежавю! Угловой Аталанты слева, вынос - и Салах убежал один на один, но теперь не сумел переиграть вратаря! Гости разыграли корнер справа.

  82 мин. Неко Уильямс вышел вместо Александера-Арнольда, а Цимикас - вместо Вейналдума.

   81 мин. Депаоли меняет Хатебура, Ламмерс - Алехандро Гомеса, Руджери - Мохику.

79 мин. Ливерпуль разыграл угловой слева.

77 мин. Команды, похоже, доигрывают матч.

 74 мин. Юрген Клопп, наставник Ливерпуля, в очередной раз выскочил за пределы технической зоны.

70 мин. Сапата оказался в офсайде.

68 мин. Уххххх! Сапата бил с ходу в дальний угол - Беккер тянет! Хозяева разыграли угловой слева, Малиновский пробил низом - вратарь уверенно поймал мяч.

   65 мин. Кейта меняет Робертсона, Фирмино - Жоту, а Милнер - Хендерсона.

 63 мин. Малиновский выходит вместо Пашалича.

62 мин. Моментище! Сапата обыграл в штрафной оппонента и пробил в дальнюю девятку - ШТАНГА спасает гостей!

61 мин. Ливерпуль катает мяч в середине поля.

58 мин. Спортьелло потянул удар Салаха.

 54 мин. ГОООООООЛ! Мане вывел Жоту один на один - тот за пределами штрафной обыграл голкипера и послал мяч в пустые ворота!


 53 мин. Пессина меняет Муриэля.

51 мин. Сапата бил в угол, но слишком слабо - вратарь поймал мяч.

 49 мин. ГОООООООЛ! Заброс Салаха в штрафную, Мане также оказался один перед вратарем и легко решил эпизод!

 


 47 мин. ГОООООООЛ! Джонс выбил мяч в центральный угол. Салах стартовал, убежал от защитников и расстрелял ворота!
 


47 мин. Алехандро Гомес подал угловой слева - мяч выбит.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

43 мин. Похоже, команды ждут свистка на перерыв.

41 мин. Мало что получается у бергамасков в атаке. 

38 мин. Два подряд угловых Ливерпуля ударами не завершились.

36 мин. Мане бил от линии штрафной - вратарь тянет!

 33 мин. ГОООООООЛ! Гомес выполнил заброс в штрафную, Жота принял мяч и вторым касание с лёта пробил в ближний угол!

 

 


33 мин. Александер-Арнольд подал угловой справа - мяч выбит

32 мин. Владение мячом на данный момент - 41:59% в пользу Ливерпуля. Гости и фолят чаще - 0:6.

29 мин. Сапата забежал в офсайд.

28 мин. Муриэль навесил справа - слишком сильно.

27 мин. Сапата прострелил справа - мяч попал в ногу партнеру и улетел в сторону от ворот.

26 мин. Мане оказался в положении вне игры.

24 мин. Робертсон пробил издали - очень неточно.

23 мин. Джонс оказался в офсайде.

  21 мин. В течение минуты сразу два игрока гостей получили предупреждения - Вейналдум и Джонс.

19 мин. Аталанта пытается идти вперед.

 16 мин. ГООООООООЛ! Диогу Жота вышел один на один после паса Александера-Арнольда и переиграл вратаря!

 


15 мин. Опасно! Муриэль пробил в противоход голкиперу - тот, падая, ногой сумел отбить мяч!

14 мин. Красные разыграли угловой справа.

13 мин. Ухххх! Мане с разворота пробил под перекладину - вратарь перевел мяч на угловой!

12 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.

9 мин. Абсолютно равная игра. Правда, у гостей в активе есть один удар в створ.

6 мин. Александер-Арнольд подал угловой справа - Сапата выбил мяч головой.

5 мин. Неплохие скорости демонстрируют команды.

2 мин. Момент! Жота выскочил практически один на один, пробил низом - кипер накрыл мяч в прыжке!

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в черно-синих футболках и черных трусах, гости - в красном.

Стадион готов к поединку!


Хозяева на разминке:

 

Во вторник, 3 ноября, состоится встреча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в которой «Аталанта» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Бергамо на поле стадиона «Атлети Адзурри», начало в 22:00 по киевскому времени.

Это будет встреча лидеров группы D: англичане набрали 100% возможных очков в двух матчах, у бергамасков 4 балла. Теоретически «Ливерпуль» может оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя наверняка «Аталанта» против такого развития событий. Тем более, что итальянцы даже в случае победы еще не обеспечат себе еврокубковую весну. Но матч обещает стать интересным!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Аталанта» – «Ливерпуль».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 23:40
    +1
    Малина непогано виглядає, уже було б 2 гольові у нього якби реалізували моменти
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 03.11.2020 23:34
    +2
    Одну порнуху посмотрели, смотрим следующую
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.11.2020 23:18
    +1
    Как буд-то прорвало сегодня ЛЧ на голы
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 23:14
    -2
    Є всі шанси переплюнути Шахту, нашим дніщам не так обідно буде
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 23:13
    -5
    Ору, Гасперіні теж топ-тренер походу, як і Каштру
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 03.11.2020 23:12
    0
    Можно кацапа теперь выпускать, Миранчука Хорошо, что Русик не участвует в этом
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 03.11.2020 23:10
    +1
    Клас!!!
    Хоч тепер і за поразку Шахтаря не так образливо.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 03.11.2020 23:10
    +2
    Щодо Маліновського. Звичайно, бувають у нього й невдалі ігри (а в кого не бувають?). Але чи є в Італії чи ще деінде футболісти, які, лишаючись, фактично, напівдублерами, примудряються регулярно в збірні туру потрапляти й отрмиувати 1-2 оцінки за клуб? І при цьому, маючи Малиновського, який часто-густо в склад не проходить, Гасперіні купляє ще й Мірончука, за якого, здається, ще й більше заплатили...
    Ссылка
    Jorzh
    online
      Jorzh, 03.11.2020 23:10
    0
    дежавю
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 03.11.2020 23:09
    +2
    viktor112007, 03.11.2020 22:48
    Жота топ, не знаю де вони його взяли, але ніякий Фірміно Ліверпулю більше не потрібен

    Так Юрген Норберт Клопп, такий собі, мега-відкривач латентних імен. Вейналдум - Ньюкасл; Мане - Саутгемптон; Жота - Вулвергемптон...
    Далі, - Левандовськи, Хуммельс, Гетце.., ніхто раніше цих Людей не ПОМІЧАВ.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 23:09
    +2
    Ще й так легко забивають, ніби Аталанта взагалі без захисників грає
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 23:07
    +3
    Кроти надихнули Аталанту на відповідні подвиги?
    Гасперіні теж великий майстер провалювати матчі
    Ссылка
    Jorzh
    online
      Jorzh, 03.11.2020 23:06
    +4
    где то я это видел
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 03.11.2020 23:05
    +4
    Аталанта копирует Шахтер
    Ссылка
    Jorzh
    online
      Jorzh, 03.11.2020 23:05
    +1
    4
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 03.11.2020 22:57
    +3
    А ну ка 0:6!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 22:50
    0
    По грі то Ліверпуль на дві голови сильніше виглядає, Гасперіні спить із замінами, можна було ще в першому таймі щось змінити, відразу після другого пропущеного. Півзахисту Аталанти сьогодні не видно
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 22:48
    +2
    Жота топ, не знаю де вони його взяли, але ніякий Фірміно Ліверпулю більше не потрібен
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 03.11.2020 22:47
    0
    Knows23, 03.11.2020 22:43
    Ну як не випустити Маліновського після попередньої гри?
    Аби він тільки москаля не випустив...
    Ссылка
    Knows23
    online
      Knows23, 03.11.2020 22:43
    +4
    Ну як не випустити Маліновського після попередньої гри?
    Ссылка
    Jorzh
    online
      Jorzh, 03.11.2020 23:06
    +4
    где то я это видел
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 03.11.2020 23:05
    +4
    Аталанта копирует Шахтер
    Ссылка
    Knows23
    online
      Knows23, 03.11.2020 22:43
    +4
    Ну як не випустити Маліновського після попередньої гри?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 23:07
    +3
    Кроти надихнули Аталанту на відповідні подвиги?
    Гасперіні теж великий майстер провалювати матчі
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 03.11.2020 22:57
    +3
    А ну ка 0:6!
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 03.11.2020 22:37
    +3
    Нужно срочно Малиновского выпускать
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 03.11.2020 23:34
    +2
    Одну порнуху посмотрели, смотрим следующую
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 03.11.2020 23:10
    +2
    Щодо Маліновського. Звичайно, бувають у нього й невдалі ігри (а в кого не бувають?). Але чи є в Італії чи ще деінде футболісти, які, лишаючись, фактично, напівдублерами, примудряються регулярно в збірні туру потрапляти й отрмиувати 1-2 оцінки за клуб? І при цьому, маючи Малиновського, який часто-густо в склад не проходить, Гасперіні купляє ще й Мірончука, за якого, здається, ще й більше заплатили...
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 03.11.2020 23:09
    +2
    viktor112007, 03.11.2020 22:48
    Жота топ, не знаю де вони його взяли, але ніякий Фірміно Ліверпулю більше не потрібен

    Так Юрген Норберт Клопп, такий собі, мега-відкривач латентних імен. Вейналдум - Ньюкасл; Мане - Саутгемптон; Жота - Вулвергемптон...
    Далі, - Левандовськи, Хуммельс, Гетце.., ніхто раніше цих Людей не ПОМІЧАВ.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 23:09
    +2
    Ще й так легко забивають, ніби Аталанта взагалі без захисників грає
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 22:48
    +2
    Жота топ, не знаю де вони його взяли, але ніякий Фірміно Ліверпулю більше не потрібен
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 23:40
    +1
    Малина непогано виглядає, уже було б 2 гольові у нього якби реалізували моменти
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.11.2020 23:18
    +1
    Как буд-то прорвало сегодня ЛЧ на голы
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 03.11.2020 23:10
    +1
    Клас!!!
    Хоч тепер і за поразку Шахтаря не так образливо.
    Ссылка
    Jorzh
    online
      Jorzh, 03.11.2020 23:05
    +1
    4
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 03.11.2020 23:12
    0
    Можно кацапа теперь выпускать, Миранчука Хорошо, что Русик не участвует в этом
    Ссылка
    Jorzh
    online
      Jorzh, 03.11.2020 23:10
    0
    дежавю
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 22:50
    0
    По грі то Ліверпуль на дві голови сильніше виглядає, Гасперіні спить із замінами, можна було ще в першому таймі щось змінити, відразу після другого пропущеного. Півзахисту Аталанти сьогодні не видно
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 03.11.2020 22:47
    0
    Knows23, 03.11.2020 22:43
    Ну як не випустити Маліновського після попередньої гри?
    Аби він тільки москаля не випустив...
    Ссылка
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