Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур.
«Аталанта» – «Ливерпуль» – 0:5
Диогу Жота (16; 33; 54), Мохамед Салах (47), Садио Мане (49).
Жоржиньо Вейналдум (21), Кёртис Джонс (21).
«Аталанта»: Марко Спортьелло - Хосе Паломино, Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Хоан Мохика (Маттео Руджери, 81), Ханс Хатебур (Фабио Депаоли, 81) - Ремо Фройлер, Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 63), Алехандро Гомес (Сэм Ламмерс, 81) - Дуван Сапата, Луис Муриэль (Маттео Пессина, 53).
Запасные: Пьерлуиджи Голлини, Франческо Росси, Фабио Депаоли, Кристиан Ромеро, Маттео Руджери, Йосип Иличич, Руслан Малиновский, Алексей Миранчук, Маттео Пессина, Амад Траоре, Сэм Ламмерс, Джорджио Скальвини.
«Ливерпуль»: Алиссон Беккер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд (Неко Уильямс, 82), Эндрю Робертсон (Наби Кейта, 65), Рис Уильямс - Кёртис Джонс, Жоржиньо Вейналдум (Константинос Цимикас, 82), Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 65) - Садио Мане, Диогу Жота (Роберто Фирмино, 65), Мохамед Салах.
Запасные: Кивин Келлехер, Адриан, Жоэль Матип, Константинос Цимикас, Неко Уильямс, Джейк Кен, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Шердан Шакири, Роберто Фирмино, Такуми Минамино, Дивок Ориги.
Стадион: «Атлети Адзурри» (Бергамо, Италия).
Арбитр: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния).
90+3 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!
90+2 мин. Малиновский подал угловой слева - мяч выбит. Затем Сапата забил гол, но из явного офсайда.
90 мин. Рефери компенсировал две минуты.
89 мин. Угловой хозяев слева, Руджери пробил в ближний угол - вратарь накрыл мяч.
86 мин. Все ждут свистка арбитра.
83 мин. Дежавю! Угловой Аталанты слева, вынос - и Салах убежал один на один, но теперь не сумел переиграть вратаря! Гости разыграли корнер справа.
82 мин. Неко Уильямс вышел вместо Александера-Арнольда, а Цимикас - вместо Вейналдума.
81 мин. Депаоли меняет Хатебура, Ламмерс - Алехандро Гомеса, Руджери - Мохику.
79 мин. Ливерпуль разыграл угловой слева.
77 мин. Команды, похоже, доигрывают матч.
74 мин. Юрген Клопп, наставник Ливерпуля, в очередной раз выскочил за пределы технической зоны.
70 мин. Сапата оказался в офсайде.
68 мин. Уххххх! Сапата бил с ходу в дальний угол - Беккер тянет! Хозяева разыграли угловой слева, Малиновский пробил низом - вратарь уверенно поймал мяч.
65 мин. Кейта меняет Робертсона, Фирмино - Жоту, а Милнер - Хендерсона.
63 мин. Малиновский выходит вместо Пашалича.
62 мин. Моментище! Сапата обыграл в штрафной оппонента и пробил в дальнюю девятку - ШТАНГА спасает гостей!
61 мин. Ливерпуль катает мяч в середине поля.
58 мин. Спортьелло потянул удар Салаха.
54 мин. ГОООООООЛ! Мане вывел Жоту один на один - тот за пределами штрафной обыграл голкипера и послал мяч в пустые ворота!
Jota hattrick and fifth gooal #ATALIV #LFC #ucl pic.twitter.com/RVZqFrC8m3— Football goals (@Footballgoal20) November 3, 2020
53 мин. Пессина меняет Муриэля.
51 мин. Сапата бил в угол, но слишком слабо - вратарь поймал мяч.
49 мин. ГОООООООЛ! Заброс Салаха в штрафную, Мане также оказался один перед вратарем и легко решил эпизод!
SADIOOOOO MANE 🇸🇳#ATALIV— Joueurs Sénégalais🇸🇳 (@JoueursSEN) November 3, 2020
pic.twitter.com/oOMLbFotvQ
47 мин. ГОООООООЛ! Джонс выбил мяч в центральный угол. Салах стартовал, убежал от защитников и расстрелял ворота!
Ils sont chauds hein 🔥❤#ATALIV https://t.co/uMGLUrdL3F— PAD 👑🇸🇳 (@papassamzo94) November 3, 2020
47 мин. Алехандро Гомес подал угловой слева - мяч выбит.
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
43 мин. Похоже, команды ждут свистка на перерыв.
41 мин. Мало что получается у бергамасков в атаке.
38 мин. Два подряд угловых Ливерпуля ударами не завершились.
36 мин. Мане бил от линии штрафной - вратарь тянет!
33 мин. ГОООООООЛ! Гомес выполнил заброс в штрафную, Жота принял мяч и вторым касание с лёта пробил в ближний угол!
What a Goal! Diogo Jota scores his second. #ATALIV #UCL— FTTV World (@FTTV20) November 3, 2020
pic.twitter.com/VqFO9yb5mZ
33 мин. Александер-Арнольд подал угловой справа - мяч выбит
32 мин. Владение мячом на данный момент - 41:59% в пользу Ливерпуля. Гости и фолят чаще - 0:6.
29 мин. Сапата забежал в офсайд.
28 мин. Муриэль навесил справа - слишком сильно.
27 мин. Сапата прострелил справа - мяч попал в ногу партнеру и улетел в сторону от ворот.
26 мин. Мане оказался в положении вне игры.
24 мин. Робертсон пробил издали - очень неточно.
23 мин. Джонс оказался в офсайде.
21 мин. В течение минуты сразу два игрока гостей получили предупреждения - Вейналдум и Джонс.
19 мин. Аталанта пытается идти вперед.
16 мин. ГООООООООЛ! Диогу Жота вышел один на один после паса Александера-Арнольда и переиграл вратаря!
GOAL: Atalanta 0 - 1 Liverpool. DIOGO JOTA! This boy, what a signing. #UCL #ATALIV #AtalantaLiverpool #ChampionsLeague— FootballTV (@_FootballTV) November 3, 2020
⚽🇮🇹🏴#ATALIV - #UCLpic.twitter.com/pfbluSMPiA
15 мин. Опасно! Муриэль пробил в противоход голкиперу - тот, падая, ногой сумел отбить мяч!
14 мин. Красные разыграли угловой справа.
13 мин. Ухххх! Мане с разворота пробил под перекладину - вратарь перевел мяч на угловой!
12 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.
9 мин. Абсолютно равная игра. Правда, у гостей в активе есть один удар в створ.
6 мин. Александер-Арнольд подал угловой справа - Сапата выбил мяч головой.
5 мин. Неплохие скорости демонстрируют команды.
2 мин. Момент! Жота выскочил практически один на один, пробил низом - кипер накрыл мяч в прыжке!
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в черно-синих футболках и черных трусах, гости - в красном.
Стадион готов к поединку!
Хозяева на разминке:
Во вторник, 3 ноября, состоится встреча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в которой «Аталанта» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Бергамо на поле стадиона «Атлети Адзурри», начало в 22:00 по киевскому времени.
Это будет встреча лидеров группы D: англичане набрали 100% возможных очков в двух матчах, у бергамасков 4 балла. Теоретически «Ливерпуль» может оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя наверняка «Аталанта» против такого развития событий. Тем более, что итальянцы даже в случае победы еще не обеспечат себе еврокубковую весну. Но матч обещает стать интересным!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Аталанта» – «Ливерпуль».
АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
Клим Лавренюк, Sport.ua
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Хоч тепер і за поразку Шахтаря не так образливо.
Так Юрген Норберт Клопп, такий собі, мега-відкривач латентних імен. Вейналдум - Ньюкасл; Мане - Саутгемптон; Жота - Вулвергемптон...
Далі, - Левандовськи, Хуммельс, Гетце.., ніхто раніше цих Людей не ПОМІЧАВ.
Гасперіні теж великий майстер провалювати матчі
Гасперіні теж великий майстер провалювати матчі
Так Юрген Норберт Клопп, такий собі, мега-відкривач латентних імен. Вейналдум - Ньюкасл; Мане - Саутгемптон; Жота - Вулвергемптон...
Далі, - Левандовськи, Хуммельс, Гетце.., ніхто раніше цих Людей не ПОМІЧАВ.
Хоч тепер і за поразку Шахтаря не так образливо.
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