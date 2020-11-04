КЛОПП: «Не думаю, что какая-либо команда могла бы сдержать Ливерпуль»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Аталантой» (5:0) в матче 3-го тура ЛЧ:

«Это было то выступление, в котором мы нуждались. Соперник действительно силен и может доставить серьезные проблемы. Наши ребята сыграли невероятную игру – защита и нападение сработали на отлично, Вы знаете, какую угрозу могут создать Муриэль и Сапата.

Гомес для соперника – ключевой игрок. Я не думаю, что можно его накрывать 3 или 4 игры подряд, но сегодня мы смогли его обезвредить. Это было важно. Вы выигрываете игру 5:0, и можно было бы забить больше голов, но вашему вратарю приходится делать три сэйва мирового уровня.

Я не хочу слишком много говорить о тактике. Работа выполнена невероятна. Сегодня против нас было сложно играть. Я не думаю, что какая-либо команда могла бы сегодня защититься от атак Садио Мане, Мохаммеда Салаха и Диогу Жота, которые играли при поддержке всех остальных».