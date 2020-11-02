Во вторник, 3 ноября, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» местная «Аталанта» сыграет против английского «Ливерпуля» в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

После двух туров эти команды являются фаворитами в борьбе за выход в плей-офф престижнейшего еврокубка: «Ливерпуль», набрав 6 очков, является единоличным лидером, а «Аталанта» набрала на два балла меньше и идет второй. Также в группе D выступают амстердамский «Аякс» (1 очко) и датский «Мидтьюлланн» (0).

«Ливерпуль» обыграл и «Аякс» (1:0), и «Мидтьюлланн» (2:0). А вот «Аталанте» не удалось взять три очка в матче с чемпионов Нидерландов (2:2). Вероятно, команда Джан Пьеро Гасперини будет бороться за вторую путевку в 1/8 финала именно с «Аяксом», но кто знает, может, бергамаскам удастся навязать борьбу и сильнейшему клубу Англии?

В Серии А «Аталанта» набрала 12 очков за 6 туров и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре очка. Причем оба поражения «Богиня» потерпела один за другим перед минувшим туром. Зарубить неудачную серию на корне команде Гасперини удалось на минувших выходных, обыграв «Кротоне» (2:1). Один из голов был забит благодаря ассисту украинского хавбека Руслана Малиновского.

И хоть «Ливерпуль» является одним из самых популярных клубов мира, симпатии многих украинских болельщиков будут на стороне «Аталанты», и немаловажную роль в этом сыграет Малиновский, который должен получить игровое время. В минувшем туре с «Аяксом» Руслан вышел на замену лишь в концовке второго тайма, так что будем надеяться, что в этот раз ему доверят право выйти на поле с первых минут.

«Ливерпуль», который два года назад выиграл Лигу чемпионов, в минувшем сезоне сконцентрировался на чемпионате и впервые за 30 лет стал чемпионом Англии, побив по ходу сезона несколько рекордов. Этот сезон команда Юргена Клоппа начала тоже очень неплохо и после семи туров идет на первом месте в турнирной таблице АПЛ, опережая «Тоттенхэм» на два очка.

Букмекеры в предстоящем матче больше верят в победу «Ливерпуля», но «Аталанта» отнюдь не будет фаворитом. Руслан Малиновский и компания вполне способны взять очки, так что предлагаем поставить на ничью. Если прогноз сбудется, сумма ставки умножится более чем на четыре! Если же для вас такой риск чересчур, можете взять 1Х, но тогда возможный выигрыш будет гораздо меньше.

Ориентировочные составы:

«Аталанта»: Спортьелло – Паломино, Шутало, Джимсити, Фройлер, Де Рон, Пессина, Малиновский, Гомес, Сапата, Муриэль.

«Ливерпуль»: Адриан – Гомес, Филлипс, Робертсон, Александр-Арнольд, Вейналдум, Джонс, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.

3 ноября, вторник