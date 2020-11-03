Аталанта
0 : 5
Ливерпуль
03.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль в гостях не оставил шансов Аталанте

«Красные» забили бергамаскам пять безответных мячей

  • 03.11.2020 23:48
  • 532 просмотра
  • 2 комментария
Ливерпуль в гостях не оставил шансов Аталанте
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Отчет о матче ожидайте позже…
 

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур.

«Аталанта» – «Ливерпуль» – 0:5

 Диогу Жота (16; 33; 54), Мохамед Салах (47), Садио Мане (49).

 Жоржиньо Вейналдум (21), Кёртис Джонс (21).

«Аталанта»: Марко Спортьелло - Хосе Паломино, Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Хоан Мохика (Маттео Руджери, 81), Ханс Хатебур (Фабио Депаоли, 81) - Ремо Фройлер, Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 63), Алехандро Гомес (Сэм Ламмерс, 81) - Дуван Сапата, Луис Муриэль (Маттео Пессина, 53).

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд (Неко Уильямс, 82), Эндрю Робертсон (Наби Кейта, 65), Рис Уильямс - Кёртис Джонс, Жоржиньо Вейналдум (Константинос Цимикас, 82), Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 65) - Садио Мане, Диогу Жота (Роберто Фирмино, 65), Мохамед Салах. 

Стадион: «Атлети Адзурри» (Бергамо, Италия).

Арбитр: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 04.11.2020 00:02
    0
    Очень приятный счет, радует что не один Шахтер сегодня раздавлен.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 23:55
    +1
    Сьогодні в ЛЧ дуже дивний забивний день, якому наші дуже постаралися закласти непоганий початок
    Малина наш в нормі, часу небагато провів, але аби напад не тупив то було б у Малини 2 асисти.
    Гасперіні поц, Малина має грати частіше і грати в старті!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 23:55
    +1
    Сьогодні в ЛЧ дуже дивний забивний день, якому наші дуже постаралися закласти непоганий початок
    Малина наш в нормі, часу небагато провів, але аби напад не тупив то було б у Малини 2 асисти.
    Гасперіні поц, Малина має грати частіше і грати в старті!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 04.11.2020 00:02
    0
    Очень приятный счет, радует что не один Шахтер сегодня раздавлен.
    Ссылка
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