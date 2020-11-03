Ливерпуль в гостях не оставил шансов Аталанте

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Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур.
«Аталанта» – «Ливерпуль» – 0:5
Диогу Жота (16; 33; 54), Мохамед Салах (47), Садио Мане (49).
Жоржиньо Вейналдум (21), Кёртис Джонс (21).
«Аталанта»: Марко Спортьелло - Хосе Паломино, Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Хоан Мохика (Маттео Руджери, 81), Ханс Хатебур (Фабио Депаоли, 81) - Ремо Фройлер, Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 63), Алехандро Гомес (Сэм Ламмерс, 81) - Дуван Сапата, Луис Муриэль (Маттео Пессина, 53).
«Ливерпуль»: Алиссон Беккер - Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд (Неко Уильямс, 82), Эндрю Робертсон (Наби Кейта, 65), Рис Уильямс - Кёртис Джонс, Жоржиньо Вейналдум (Константинос Цимикас, 82), Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 65) - Садио Мане, Диогу Жота (Роберто Фирмино, 65), Мохамед Салах.
Стадион: «Атлети Адзурри» (Бергамо, Италия).
Арбитр: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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Малина наш в нормі, часу небагато провів, але аби напад не тупив то було б у Малини 2 асисти.
Гасперіні поц, Малина має грати частіше і грати в старті!
Малина наш в нормі, часу небагато провів, але аби напад не тупив то було б у Малини 2 асисти.
Гасперіні поц, Малина має грати частіше і грати в старті!
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