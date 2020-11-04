Аталанта – Ливерпуль – 0:5. Фиаско клуба Малиновского. Видео голов и обзор

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» дома разгромно проиграла «Ливерпулю».
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену у хозяев поля на 63-й минуте.
Смотрите видео голов и обзор матча «Аталанта» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия) – 0:5.
События матча
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Диого Жота (Ливерпуль).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Диого Жота (Ливерпуль).
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Источник — Футбол 1/2/3
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