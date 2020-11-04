Аталанта
0 : 5
Ливерпуль
03.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Ливерпуль – 0:5. Фиаско клуба Малиновского. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги чемпионов

  • 04.11.2020 02:23
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Аталанта – Ливерпуль – 0:5. Фиаско клуба Малиновского. Видео голов и обзор
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В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» дома разгромно проиграла «Ливерпулю».

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену у хозяев поля на 63-й минуте.

Смотрите видео голов и обзор матча «Аталанта» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия) – 0:5.

 
События матча
54' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
49' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
47' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
33' ГОЛ ! Мяч забил Диого Жота (Ливерпуль).
16' ГОЛ ! Мяч забил Диого Жота (Ливерпуль).
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Источник — Футбол 1/2/3

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