Боруссия М
0 : 0
Реал Мадрид
27.10.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Боруссия Менхенгладбах – Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Лиги чемпионов

  • 26.10.2020 18:04
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Боруссия Менхенгладбах – Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 27 октября, состоится встреча 2-го тура Лиги чемпионов в группе В, в которой «Боруссия» принимает мадридский «Реал». Поединок пройдет в Менхенгладбахе на поле стадиона «Боруссия-Парк», начало в 22:00 по киевскому времени.

В первом туре команды сыграли по-разному. И если домашнее поражение «Реала» от донецкого «Шахтера» - однозначный провал, то ничья «Боруссии» на поле миланского «Интера» является довольно неплохим результатом. Несомненно, немецкая команда постарается развить успех в домашней встрече и не прочь отобрать очки у фаворита группы. Впрочем, победа в Эль-Класико наверняка придаст сил «сливочным». Так что болельщиков ожидает захватывающий поединок!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Боруссия» – «Реал».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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