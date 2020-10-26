Во вторник, 27 октября, состоится встреча 2-го тура Лиги чемпионов в группе В, в которой «Боруссия» принимает мадридский «Реал». Поединок пройдет в Менхенгладбахе на поле стадиона «Боруссия-Парк», начало в 22:00 по киевскому времени.

В первом туре команды сыграли по-разному. И если домашнее поражение «Реала» от донецкого «Шахтера» - однозначный провал, то ничья «Боруссии» на поле миланского «Интера» является довольно неплохим результатом. Несомненно, немецкая команда постарается развить успех в домашней встрече и не прочь отобрать очки у фаворита группы. Впрочем, победа в Эль-Класико наверняка придаст сил «сливочным». Так что болельщиков ожидает захватывающий поединок!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Боруссия» – «Реал».