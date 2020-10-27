Реал в компенсированное время вырвал ничью у Боруссии

Мадридский «Реал» с трудом избежал второго подряд поражения в Лиге чемпионов. Команда владела подавляющим преимуществом в гостевом матче против менхенгладбахской «Боруссии». Однако практически единственная до перерыва контратака хозяев завершилась прострелом Плеа на Тюрама, который в касание пробил под перекладину – 1:0!
Второй тайм начался также с атак «сливочных», и вскоре Асенсио проверил на прочность каркас ворот «Боруссии». Гости наращивали преимущество, но нарвались на контратаку. Удар Плеа отразил вратарь, однако точно на Тюрама, который в касание послал мяч в сетку – 2:0. Отметим, что Тюрам стал всего лишь вторым французом, который оформил дубль в ворота «Реала» в еврокубковом поединке. Первым был Людовик Жюли из «Монако» в 2004-м.
Впрочем, «Реал» не сдался и был вознагражден. Под занавес поединка после флангового навеса Каземиро скинул мяч головой, и Бензема ударом через себя отквитал один мяч. А в компенсированное время уже сам Каземиро воспользовался скидкой Рамоса и с двух метров буквально расстрелял ворота.
2:2 – и «Боруссия» с двумя очками делит с «Интером» 2-3-е места в турнирной таблице. В следующем туре менхенгладбахцы едут в гости к донецкому «Шахтеру». «Реал» с одним баллом остался на 4-й строчке. 3 октября мадридская команда принимает «Интер».
Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур.
«Боруссия Менехенгладбах» – «Реал Мадрид» – 2:2
Тюрам (33; 58) - Бензема (87), Каземиро (90+3).
Штиндль (56), Бенсебаини (79), Нойхаус (85) - Каземиро (89).
«Боруссия Менехенгладбах»: Зоммер - Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини - Крамер, Нойхаус - Хофманн, Штиндль (Вольф, 79), Тюрам (Херрманн, 71) – Плеа (Эмболо, 79).
«Реал Мадрид»: Куртуа - Васкес, Варан, Рамос, Менди - Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 70) - Асенсио (Родриго, 84), Бензема, Винисиус (Азар, 70).
Стадион: «Боруссия-Парк» (Менехенгладбах, Германия).
Арбитр: Орель Гринфельд (Израиль).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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У них тактика - быстрый и тотальный отход назад. С таким соперником, как Реал, играть первым номером не смогут. Хотя взрывы активности будут.
Соперники тоже очки потеряли.
Мёнхенгладбах провалил в конце полностью выигрышный матч.
Или среди вас столько фанатов Реала?
кто бы мог подумать, что лучше всего по игре и результату будет против барсы
Надеюсь Каштру перестроит Шахтёр на немецкую волну.
Главное не проиграть БМ. Пусть даже две ничьи...
А теперь центровые будут Реал - Интер и наоборот. И пусть там две ничьи будут.
кто бы мог подумать, что лучше всего по игре и результату будет против барсы
кто бы мог подумать, что лучше всего по игре и результату будет против барсы
Соперники тоже очки потеряли.
Мёнхенгладбах провалил в конце полностью выигрышный матч.
Надеюсь Каштру перестроит Шахтёр на немецкую волну.
Главное не проиграть БМ. Пусть даже две ничьи...
А теперь центровые будут Реал - Интер и наоборот. И пусть там две ничьи будут.
У них тактика - быстрый и тотальный отход назад. С таким соперником, как Реал, играть первым номером не смогут. Хотя взрывы активности будут.
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