Боруссия М
2 : 2
Реал Мадрид
27.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Реал в компенсированное время вырвал ничью у Боруссии

«Сливочные» остаются на последнем месте в группе Лиги чемпионов

  • 27.10.2020 23:53
  • 2434 просмотра
  • 14 комментариев
Реал в компенсированное время вырвал ничью у Боруссии
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Мадридский «Реал» с трудом избежал второго подряд поражения в Лиге чемпионов. Команда владела подавляющим преимуществом в гостевом матче против менхенгладбахской «Боруссии». Однако практически единственная до перерыва контратака хозяев завершилась прострелом Плеа на Тюрама, который в касание пробил под перекладину – 1:0!

Второй тайм начался также с атак «сливочных», и вскоре Асенсио проверил на прочность каркас ворот «Боруссии». Гости наращивали преимущество, но нарвались на контратаку. Удар Плеа отразил вратарь, однако точно на Тюрама, который в касание послал мяч в сетку – 2:0. Отметим, что Тюрам стал всего лишь вторым французом, который оформил дубль в ворота «Реала» в еврокубковом поединке. Первым был Людовик Жюли из «Монако» в 2004-м.

Впрочем, «Реал» не сдался и был вознагражден. Под занавес поединка после флангового навеса Каземиро скинул мяч головой, и Бензема ударом через себя отквитал один мяч. А в компенсированное время уже сам Каземиро воспользовался скидкой Рамоса и с двух метров буквально расстрелял ворота.

2:2 – и «Боруссия» с двумя очками делит с «Интером» 2-3-е места в турнирной таблице. В следующем туре менхенгладбахцы едут в гости к донецкому «Шахтеру». «Реал» с одним баллом остался на 4-й строчке. 3 октября мадридская команда принимает «Интер».

Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур.

«Боруссия Менехенгладбах» – «Реал Мадрид» – 2:2

 Тюрам (33; 58) - Бензема (87), Каземиро (90+3).

 Штиндль (56), Бенсебаини (79), Нойхаус (85) - Каземиро (89).

«Боруссия Менехенгладбах»: Зоммер - Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини - Крамер, Нойхаус - Хофманн, Штиндль (Вольф, 79), Тюрам (Херрманн, 71) – Плеа (Эмболо, 79).
 
«Реал Мадрид»: Куртуа - Васкес, Варан, Рамос, Менди - Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 70) - Асенсио (Родриго, 84), Бензема, Винисиус (Азар, 70).

Стадион: «Боруссия-Парк» (Менехенгладбах, Германия).

Арбитр: Орель Гринфельд (Израиль).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.10.2020 00:09
    +2
    Vytas Meskauskas, 28.10.2020 00:02
    Пока Реал сильнейший по игре дело во времени когда они начнут обыгровать , потом Интер по игре, хотя может Интер так как вообще Шахтера не было видно. Интересно как Интер с Реалом будет играть так же с пресингом или Реал и их к воротам прижмет.
    Интер, однозначно, отдаст мяч. Они первым номером против такого соперника играть не смогут.
    У них тактика - быстрый и тотальный отход назад. С таким соперником, как Реал, играть первым номером не смогут. Хотя взрывы активности будут.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.10.2020 00:07
    +4
    Реал опять помог Шахте.
    Соперники тоже очки потеряли.
    Мёнхенгладбах провалил в конце полностью выигрышный матч.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 28.10.2020 00:05
    -1
    Вот мне интересно чего ві меня так люто минусуете?С чем вы не согласны?Вы не считаете, что для Шахтера было бы лучше иметь одну команду-явного аутсайдера?
    Или среди вас столько фанатов Реала?
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 28.10.2020 00:02
    +2
    Пока Реал сильнейший по игре дело во времени когда они начнут обыгровать , потом Интер по игре, хотя может Интер так как вообще Шахтера не было видно. Интересно как Интер с Реалом будет играть так же с пресингом или Реал и их к воротам прижмет.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 28.10.2020 00:02
    +9
    Я б на месте Каштру хорошенько подумал если он собирается играть первым номером с Боруссией. Очень хорошие контры у немцев. Возможно стоит продолжать от обороны играть.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 28.10.2020 00:00
    -4
    Вот вам и Ворскла.... 1:1.
    Ссылка
    bzzzzz
      bzzzzz, 28.10.2020 00:00
    -2
    Pavel Yakimovich, 27.10.2020 23:56
    кадис, шахтер, барселона, боруссия м...
    кто бы мог подумать, что лучше всего по игре и результату будет против барсы
    та потому что барса такое же дно как вопщем-то и реал щас
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 23:59
    +4
    С 2:0 Реал отыгрывается, а с 3:0 - нет.))
    Надеюсь Каштру перестроит Шахтёр на немецкую волну.
    Главное не проиграть БМ. Пусть даже две ничьи...
    А теперь центровые будут Реал - Интер и наоборот. И пусть там две ничьи будут.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.10.2020 23:58
    +3
    Хороший результат, лучше и не придумаешь.....
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 23:57
    0
    Теперь всё зависит от Шахтёра, с немцами играть можно, они сами играют и дают играть.
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 27.10.2020 23:57
    +2
    Хороший жребий! А вообще, хорошая команда собралась в Германии!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 27.10.2020 23:57
    -5
    Жаль, с турнирной точки зрения после 1-го тура лучше б Мадрид стартовал с 4-х поражений.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.10.2020 23:57
    -7
    Реал не заслуживает даже играть в Лиге Европы.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
      Pavel Yakimovich, 27.10.2020 23:56
    +5
    кадис, шахтер, барселона, боруссия м...
    кто бы мог подумать, что лучше всего по игре и результату будет против барсы
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 28.10.2020 00:02
    +9
    Я б на месте Каштру хорошенько подумал если он собирается играть первым номером с Боруссией. Очень хорошие контры у немцев. Возможно стоит продолжать от обороны играть.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
      Pavel Yakimovich, 27.10.2020 23:56
    +5
    кадис, шахтер, барселона, боруссия м...
    кто бы мог подумать, что лучше всего по игре и результату будет против барсы
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.10.2020 00:07
    +4
    Реал опять помог Шахте.
    Соперники тоже очки потеряли.
    Мёнхенгладбах провалил в конце полностью выигрышный матч.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 23:59
    +4
    С 2:0 Реал отыгрывается, а с 3:0 - нет.))
    Надеюсь Каштру перестроит Шахтёр на немецкую волну.
    Главное не проиграть БМ. Пусть даже две ничьи...
    А теперь центровые будут Реал - Интер и наоборот. И пусть там две ничьи будут.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.10.2020 23:58
    +3
    Хороший результат, лучше и не придумаешь.....
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.10.2020 00:09
    +2
    Vytas Meskauskas, 28.10.2020 00:02
    Пока Реал сильнейший по игре дело во времени когда они начнут обыгровать , потом Интер по игре, хотя может Интер так как вообще Шахтера не было видно. Интересно как Интер с Реалом будет играть так же с пресингом или Реал и их к воротам прижмет.
    Интер, однозначно, отдаст мяч. Они первым номером против такого соперника играть не смогут.
    У них тактика - быстрый и тотальный отход назад. С таким соперником, как Реал, играть первым номером не смогут. Хотя взрывы активности будут.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 28.10.2020 00:02
    +2
    Пока Реал сильнейший по игре дело во времени когда они начнут обыгровать , потом Интер по игре, хотя может Интер так как вообще Шахтера не было видно. Интересно как Интер с Реалом будет играть так же с пресингом или Реал и их к воротам прижмет.
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 27.10.2020 23:57
    +2
    Хороший жребий! А вообще, хорошая команда собралась в Германии!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 23:57
    0
    Теперь всё зависит от Шахтёра, с немцами играть можно, они сами играют и дают играть.
    Ссылка
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