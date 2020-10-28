Боруссия М
2 : 2
Реал Мадрид
27.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ЗИДАН: «Не думали, что матч будет таким драматичным. Реал выйдет из группы»

Наставник «Реала» пояснил камбек своей команды в матче против «Боруссии» М

  • 28.10.2020 03:42
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ЗИДАН: «Не думали, что матч будет таким драматичным. Реал выйдет из группы»
© УЕФА. Зинедин Зидан

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал камбек своей команды в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» М (2:2):

«Не думали, что матч будет таким драматичным. Мои игроки показали, что они знают, как реагировать. Считаю, что мы были очень хороши в первом тайме. Сильно огорчает то, что мы допустили грубую ошибку, которая привела к их первому голу.

Нам не удалось воплотить территориальное преимущество в голевые моменты. Но я доволен тем, как ответили мои игроки. Мы спасли важное очко. Этот сезон станет трудным для всех, но я горд тем, как мы сегодня сражались. С такой игрой мы выйдем из группы без всяких сомнений».

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Источник — УЕФА

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