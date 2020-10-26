Боруссия М

Во втором туре Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Киеве примет «Интер», а «Реал» поедет в гости к «Боруссии» Менхенгладбах. Поединок в Германии начнется на два часа позже, поэтому к моменту выхода на поле команды уже будут знать результат встречи в Киеве.

Неделю назад «Боруссия» в первом туре Лиги чемпионов на выезде неожиданно сумела отобрать очки у «Интера». Неожиданно не только потому, что команда Антонио Конте была безоговорочным фаворитом до матча, но и потому, что «нерадзурри» владели подавляющим игровым преимуществом, а в итоге едва спаслись от поражения. «Боруссия» за весь матч нанесла всего два удара в створ ворот Самира Хандановича, и оба оказались результативными – очень красноречивый факт.

После этого команда Марко Розе в пятом туре Бундеслиги в субботу на выезде обыграла «Майнц» со счетом 3:2. В целом «Боруссия» сейчас пребывает в очень неплохой форме и в Бундеслиге не проигрывает уже четыре тура подряд, занимая пятое место в турнирной таблице.

А вот «Реал» в последнее время лихорадит. Да, в субботу мадридцы сумели в Эль Класико на выезде обыграть «Барселону» со счетом 3:1 и снизить градус напряжения вокруг команды. Однако за неделю до этого подопечные Зинедина Зидана потеряли очки в матче со скромным «Кадисом» - ничья 1:1.

А в Лиге чемпионов «Реал» также стартовал с провала. В первом туре «Сливочные» дома сенсационно уступили донецкому «Шахтеру» со счетом 2:3, при том, что подопечные Луиша Каштру играли без 8 игроков основы. Наверняка, имела место недооценка соперника – после первого тайма «Реал» горел со счетом 0:3, и во второй половине матча едва не совершил камбэк.

После того матча в испанской прессе даже начали всерьез обсуждать возможную отставку Зидана с поста главного тренера, и даже назывались фамилии игроков, которые не ходят продолжать работу с французом.

Конечно, победа над «Барселоной» немного успокоила общественность, однако, можно не сомневаться, потеря очков в матче с «Боруссией» поднимет новую волну критики. Да и с турнирной точки зрения любой результат, кроме победы, сулит «Реалу» большие проблемы. 0 или 1 очко после двух туров и два матча с «Интером» после этого – перед командой Зинедина Зидана может вырисоваться очень неприятная перспектива вылета из Лии чемпионов на групповой стадии.

Поэтому, можно не сомневаться в том, что «Реал» выйдет на матч максимально мотивированным, и сделает все возможное, чтобы не повторить ошибки, которые были допущены в матче с «Шахтером». Букмекеры считают «Реал» явным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу гостей – 1,96, на «Боруссию» - 3,78. Вероятность ничьи – 4,14.

27 октября, вторник