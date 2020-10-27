Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур.

«Боруссия Менехенгладбах» – «Реал Мадрид» – 2:2



Тюрам (33; 58) - Бензема (87), Каземиро (90+3).



Штиндль (56), Бенсебаини (79), Нойхаус (85) - Каземиро (89).

«Боруссия Менехенгладбах»: Зоммер - Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини - Крамер, Нойхаус - Хофманн, Штиндль (Вольф, 79), Тюрам (Херрманн, 71) – Плеа (Эмболо, 79).

Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Вольф, Траоре, Вендт, Лазаро, Бенеш, Янчке, Эмболо, Райц.



«Реал Мадрид»: Куртуа - Васкес, Варан, Рамос, Менди - Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 70) - Асенсио (Родриго, 84), Бензема, Винисиус (Азар, 70).

Запасные: Лунин, Альтубе, Милитан, Азар, Модрич, Марсело, Йович, Иско, Родриго, Сантос.

Стадион: «Боруссия-Парк» (Менехенгладбах, Германия).

Арбитр: Орель Гринфельд (Израиль).



90+5 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+3 мин. ГОООООООЛ! Навес Реала, скидка Рамоса - и Каземиро с двух метров расстрелял ворота!



90 мин. Рефери компенсировал четыре минуты.



89 мин. Каземиро сбил Херрманна неподалеку от штрафной



87 мин. ГООООООООЛ! Навес Реала справа, Каземиро головой скинул мяч во вратарскую - и Бензема ударом через себя послал мяч в сетку!



86 мин. Эмболо оказался в офсайде.



85 мин. Нойхаус хватал за футболку убегавшего Модрича.



84 мин. Угловой Реала слева - без удара.



84 мин. Родриго вышел вместо Асенсио.



82 мин. Боруссия сбивает темп.



79 мин. Эмболо сменил Плеа, а Вольф - Штиндля.



79 мин. Бенсебаини на половине поля сбил Каземиро.



78 мин. На данный момент владение мячом - 37:63% в пользу Реала.



75 мин. Модрич подавал со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.



74 мин. Момент! Азар в касание бил в ближний угол - в сетку с внешней стороны!



73 мин. Навес Реала справа - мяч выбит.



71 мин. Херрманн вышел вместо Тюрама.



70 мин. Азар меняет Винисиуса, Модрич - Крооса.



69 мин. Навес гостей со штрафного справа - мяч выбит. Асенсио в касание добивал - кипер накрыл мяч!



67 мин. Рамос навесил слева - защитник выбил мяч головой.



66 мин. Опасно! После прострела справа Штиндль пробил в касание низом - рядом с дальней штангой!



63 мин. Куртуа играет далеко за пределами штрафной, прерывая еще один выход тет-а-тет!



61 мин. Какой шанс! Плеа выскочил один на один, пробил в дальний угол - вратарь ногой отбил!



58 мин. ГООООООООЛ! Навес хозяев справа - Плеа пробил низом. Вратарь отбил перед собой - точно на Тюрама, который в касание покатил мяч в ближний угол!



56 мин. Штиндль сорвал контратаку, сбив Асенсио в середине поля.



55 мин. Угловой Боруссии слева - Бенсебаини фолит на голкипере.



53 мин. Боруссия пытается сбивать темп, но хозяевам редко получается подержать мяч.



50 мин. Опасно! После прострела справа Винисус бил в касание - рядом с ближней штангой!



49 мин. Реал разыграл угловой слева.



46 мин. Моментище! Угловой Реала справа - мяч выбит, но недалеко. Асенсио с лёта добивал с отскоком от газона - ШТАНГА спасает хозяев!



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Рефери компенсировал минуту.



43 мин. Васкес подавал справа - за ворота.



42 мин. Реал пытается сравнять счет до перерыва, хозяева потихоньку тянут время.



39 мин. Угловой гостей справа - мяч выбит.



38 мин. Асенсио бил с острого угла - вратарь отбил мяч!



36 мин. Реал помчался сравнивать счет.



33 мин. ГОООООООЛ! Какая же комбинация удалась хозяевам! Скидка на Плеа, тот прошел по правому флангу и выдал идеальный пас в центр штрафной: набежавший Тюрам в касание пробил под перекладину!

De la relégation avec guingamp a marquer contre le real en ldc, c'est magnifique ❤🖤 @MarcusThuram#BMGRMApic.twitter.com/PVzC2Mtich — Jipé Masteurblasse (@mahsteurblasse) October 27, 2020



31 мин. Хофманн оказался в офсайде.



30 мин. Асенсио пробил с ходу - по трибунам.



29 мин. Уххххх! Кроос пробил издали - кипер тянет! Угловой Реала справа, Бензема пробил головой - в руки вратарю!



27 мин. Кроос подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.



24 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 34:66% в пользу гостей. По фолам равенство - 2:2.



22 мин. Асенсио подал угловой справа - мяч выбит.



21 мин. Навес Васкеса справа, Рамос пробил головой - мимо дальнего угла.



20 мин. Кроос подал угловой слева - мяч выбит.



17 мин. Бензема пробил с ходу - выше ворот.



15 мин. Подача Винисиуса слева - защитник вібил мяч в аут.



12 мин. Лайнер подавал справа - кипер поймал мяч.



10 мин. Реал больше владеет мячом, но до опасніх моментов дело пока не доходит.



7 мин. Каземиро решился на дальний удар - неточно.



5 мин. Пока довольно равная игра в середине поля.



2 мин. Бензема подавал справа - мяч упал сверху на сетку ворот.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в черном, гости - в белом.



Во вторник, 27 октября, состоится встреча 2-го тура Лиги чемпионов в группе В, в которой «Боруссия» принимает мадридский «Реал». Поединок пройдет в Менхенгладбахе на поле стадиона «Боруссия-Парк», начало в 22:00 по киевскому времени.

В первом туре команды сыграли по-разному. И если домашнее поражение «Реала» от донецкого «Шахтера» - однозначный провал, то ничья «Боруссии» на поле миланского «Интера» является довольно неплохим результатом. Несомненно, немецкая команда постарается развить успех в домашней встрече и не прочь отобрать очки у фаворита группы. Впрочем, победа в Эль-Класико наверняка придаст сил «сливочным». Так что болельщиков ожидает захватывающий поединок!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Боруссия» – «Реал».