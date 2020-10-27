Боруссия М
2 : 2
Реал Мадрид
27.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Менхенгладбах – Реал Мадрид – 2:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 2-го тура Лиги чемпионов

  • 27.10.2020 22:00
  • 12630 просмотров
  • 55 комментариев
Боруссия Менхенгладбах – Реал Мадрид – 2:2. Текстовая трансляция матча
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Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур.

«Боруссия Менехенгладбах» – «Реал Мадрид» – 2:2

 Тюрам (33; 58) - Бензема (87), Каземиро (90+3).

 Штиндль (56), Бенсебаини (79), Нойхаус (85) - Каземиро (89).

«Боруссия Менехенгладбах»: Зоммер - Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини - Крамер, Нойхаус - Хофманн, Штиндль (Вольф, 79), Тюрам (Херрманн, 71) – Плеа (Эмболо, 79).
Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Вольф, Траоре, Вендт, Лазаро, Бенеш, Янчке, Эмболо, Райц.
 
«Реал Мадрид»: Куртуа - Васкес, Варан, Рамос, Менди - Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 70) - Асенсио (Родриго, 84), Бензема, Винисиус (Азар, 70).
Запасные: Лунин, Альтубе, Милитан, Азар, Модрич, Марсело, Йович, Иско, Родриго, Сантос.

Стадион: «Боруссия-Парк» (Менехенгладбах, Германия).

Арбитр: Орель Гринфельд (Израиль).

90+5 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

 90+3 мин. ГОООООООЛ! Навес Реала, скидка Рамоса - и Каземиро с двух метров расстрелял ворота!

90 мин. Рефери компенсировал четыре минуты.

 89 мин. Каземиро сбил Херрманна неподалеку от штрафной

 87 мин. ГООООООООЛ! Навес Реала справа, Каземиро головой скинул мяч во вратарскую - и Бензема ударом через себя послал мяч в сетку!

86 мин. Эмболо оказался в офсайде.

 85 мин. Нойхаус хватал за футболку убегавшего Модрича.

84 мин. Угловой Реала слева - без удара.

 84 мин. Родриго вышел вместо Асенсио.

82 мин. Боруссия сбивает темп.

  79 мин. Эмболо сменил Плеа, а Вольф - Штиндля.

 79 мин. Бенсебаини на половине поля сбил Каземиро.

78 мин. На данный момент владение мячом - 37:63% в пользу Реала.

75 мин. Модрич подавал со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.

74 мин. Момент! Азар в касание бил в ближний угол - в сетку с внешней стороны!

73 мин. Навес Реала справа - мяч выбит.

 71 мин. Херрманн вышел вместо Тюрама.

  70 мин. Азар меняет Винисиуса, Модрич - Крооса.

69 мин. Навес гостей со штрафного справа - мяч выбит. Асенсио в касание добивал - кипер накрыл мяч!

67 мин. Рамос навесил слева - защитник выбил мяч головой.

66 мин. Опасно! После прострела справа Штиндль пробил в касание низом - рядом с дальней штангой!

63 мин. Куртуа играет далеко за пределами штрафной, прерывая еще один выход тет-а-тет!

61 мин. Какой шанс! Плеа выскочил один на один, пробил в дальний угол - вратарь ногой отбил!

 58 мин. ГООООООООЛ! Навес хозяев справа - Плеа пробил низом. Вратарь отбил перед собой - точно на Тюрама, который в касание покатил мяч в ближний угол!


 56 мин. Штиндль сорвал контратаку, сбив Асенсио в середине поля.

55 мин. Угловой Боруссии слева - Бенсебаини фолит на голкипере.

53 мин. Боруссия пытается сбивать темп, но хозяевам редко получается подержать мяч.

50 мин. Опасно! После прострела справа Винисус бил в касание - рядом с ближней штангой!

49 мин. Реал разыграл угловой слева.

46 мин. Моментище! Угловой Реала справа - мяч выбит, но недалеко. Асенсио с лёта добивал с отскоком от газона - ШТАНГА спасает хозяев!

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Рефери компенсировал минуту.

43 мин. Васкес подавал справа - за ворота.

42 мин. Реал пытается сравнять счет до перерыва, хозяева потихоньку тянут время.

39 мин. Угловой гостей справа - мяч выбит.

38 мин. Асенсио бил с острого угла - вратарь отбил мяч!

36 мин. Реал помчался сравнивать счет.

 33 мин. ГОООООООЛ! Какая же комбинация удалась хозяевам! Скидка на Плеа, тот прошел по правому флангу и выдал идеальный пас в центр штрафной: набежавший Тюрам в касание пробил под перекладину!

 


31 мин. Хофманн оказался в офсайде.

30 мин. Асенсио пробил с ходу - по трибунам.

29 мин. Уххххх! Кроос пробил издали - кипер тянет! Угловой Реала справа, Бензема пробил головой - в руки вратарю!

27 мин. Кроос подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.

24 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 34:66% в пользу гостей. По фолам равенство - 2:2.

22 мин. Асенсио подал угловой справа - мяч выбит.

21 мин. Навес Васкеса справа, Рамос пробил головой - мимо дальнего угла.

20 мин. Кроос подал угловой слева - мяч выбит.

17 мин. Бензема пробил с ходу - выше ворот.

15 мин. Подача Винисиуса слева - защитник вібил мяч в аут.

12 мин. Лайнер подавал справа - кипер поймал мяч.

10 мин. Реал больше владеет мячом, но до опасніх моментов дело пока не доходит.

7 мин. Каземиро решился на дальний удар - неточно.

5 мин. Пока довольно равная игра в середине поля.

2 мин. Бензема подавал справа - мяч упал сверху на сетку ворот.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в черном, гости - в белом.

 

Во вторник, 27 октября, состоится встреча 2-го тура Лиги чемпионов в группе В, в которой «Боруссия» принимает мадридский «Реал». Поединок пройдет в Менхенгладбахе на поле стадиона «Боруссия-Парк», начало в 22:00 по киевскому времени.

В первом туре команды сыграли по-разному. И если домашнее поражение «Реала» от донецкого «Шахтера» - однозначный провал, то ничья «Боруссии» на поле миланского «Интера» является довольно неплохим результатом. Несомненно, немецкая команда постарается развить успех в домашней встрече и не прочь отобрать очки у фаворита группы. Впрочем, победа в Эль-Класико наверняка придаст сил «сливочным». Так что болельщиков ожидает захватывающий поединок!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Боруссия» – «Реал».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 28.10.2020 00:00
    0
    Вот это поворот событий, отличный футбольный вечер и главное результат 👏
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 27.10.2020 23:55
    +1
    Прекрасный жребий!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 27.10.2020 23:55
    -3
    Denmark1107, 27.10.2020 23:52
    Ай, Реальчик!!! Бравіссімо!!! Допомогли Шахтарю
    І чим допомогли?Як на мене, Шахтарю було б краще щоб Реал стартував з 4-х поразок.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 23:54
    +1
    Алексей Ильин, 27.10.2020 23:54
    Отлично, всё в ногах Шахтёра теперь
    Верим в лучшее.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 23:54
    0
    Denmark1107, 27.10.2020 23:52
    Ай, Реальчик!!! Бравіссімо!!! Допомогли Шахтарю
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 27.10.2020 23:54
    +2
    Отлично, всё в ногах Шахтёра теперь
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 27.10.2020 23:52
    +3
    Ай, Реальчик!!! Бравіссімо!!! Допомогли Шахтарю
    Ссылка
    Dodogodori
      Dodogodori, 27.10.2020 23:52
    +1
    👍👍👍
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 23:51
    +1
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 27.10.2020 23:51
    +1
    Капец! Вот и нечья Фантастика👍
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 27.10.2020 23:51
    +2
    Отличненько
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 23:45
    -2
    Реал Ковалёвка бессилен против Винников.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 27.10.2020 23:43
    -1
    Так, кто дал Реаловцам методичку "У кого больше владение, тот и выиграл"?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 27.10.2020 23:30
    +1
    Зидан видимо очень хочет в ПСЖ, решил ускорить
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 23:26
    +2
    Pavel Gabor, 27.10.2020 23:20
    Я такого старта в ЛЧ от Реала и не припомню
    Просто они перед игрой с Барсой не хотели умирать с Шахтёром. А теперь после Барсы им в падлу возиться с немцами.
    Главное ж Барса!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 23:25
    +1
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:50
    хреново что немцы побеждают, уже хотя бы ничью.
    Наоборот это хорошо для Шахты, главное потом с ними же сыграть достойно и всё.
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 27.10.2020 23:23
    0
    Pavel Gabor, 27.10.2020 23:20
    Я такого старта в ЛЧ от Реала и не припомню
    Да и я тоже
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 27.10.2020 23:21
    +2
    После этой игры Зидан уже скорее всего не тренер Реала
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 23:20
    +1
    Плохо, что Реал отбивает перед собой тоже.
    Такая бодрая Боруссия нам не нужна
    Ссылка
    Pavel Gabor
    online
      Pavel Gabor, 27.10.2020 23:20
    +3
    Я такого старта в ЛЧ от Реала и не припомню
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 27.10.2020 22:32
    +6
    Вболіваємо за нічию
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:50
    +5
    хреново что немцы побеждают, уже хотя бы ничью.
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 27.10.2020 22:33
    +5
    Axaxa💪👍👍👍 вот это группа! Огонь!!!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 22:14
    +5
    maxxxkiev2009, 27.10.2020 22:07
    Только ничья
    И во всех оставшихся играх группы!
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 27.10.2020 22:49
    +4
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:47
    а у тебя какие комплексы?
    Побільше очок в рейтинг
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 27.10.2020 22:18
    +4
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:02
    здесь болеем за Реал, без вариантов.
    за Зорю!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 27.10.2020 23:52
    +3
    Ай, Реальчик!!! Бравіссімо!!! Допомогли Шахтарю
    Ссылка
    Pavel Gabor
    online
      Pavel Gabor, 27.10.2020 23:20
    +3
    Я такого старта в ЛЧ от Реала и не припомню
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 22:36
    +3
    Как классно смотреть, когда не нам забивают.))
    Ну теперь пусть Реал грызёт траву.
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 27.10.2020 23:54
    +2
    Отлично, всё в ногах Шахтёра теперь
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 27.10.2020 23:51
    +2
    Отличненько
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 23:26
    +2
    Pavel Gabor, 27.10.2020 23:20
    Я такого старта в ЛЧ от Реала и не припомню
    Просто они перед игрой с Барсой не хотели умирать с Шахтёром. А теперь после Барсы им в падлу возиться с немцами.
    Главное ж Барса!
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 27.10.2020 23:21
    +2
    После этой игры Зидан уже скорее всего не тренер Реала
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 27.10.2020 22:54
    +2
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:50
    тогда ты должен болеть за третье место в группе
    За первое тоже можно)
    Вторые команды в группах в половине случаев могут выпасть вполне проходные, и только в группе Динамо, а также из ПСЖ-Лейпциг-МЮ будет очень неприятно))
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 27.10.2020 22:53
    +2
    sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:50
    тогда ты должен болеть за третье место в группе
    Ну да, але якщо є можливість за 1/8 зацепитись то чому не спробувати? А в ЛЄ Динамо зарішає, Луч толкова людина, гру зробить
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:48
    +2
    Український Крим, 27.10.2020 22:34
    Яка група смерті?)))) Лестер, Брага і АЕК? це що, Баварія чи Ювентус?
    Заря тоже не Шахтёр, для неё группа смерти.
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 27.10.2020 22:46
    +2
    ZAKARPATFAN, 27.10.2020 22:42
    На мій погляд Шахтарю дуже пощастило з календарем. Якби календар був іншим, то могли б ми мати і 0 очок. Не перестану повторювати важливість фортуни у футболі. Так, Шахтар теж грає краще ніж минулоріч, але фортуна у футболі на мій погляд часом значить більше ніж персоналії. Тренера та гравців ми хвалимо, але забуваємо завжди подякувати не менш важливій особі, - тьоті фортуні! Дякую пані фортуно що нарешті ти на нашій стороні!
    Тай щей можна зрозуміти невдачі Шахти а прем'єр лізі... Головна ставка на ЛЧ, дуже грамотний підхід від тренерського складу
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.10.2020 22:42
    +2
    На мій погляд Шахтарю дуже пощастило з календарем. Якби календар був іншим, то могли б ми мати і 0 очок. Не перестану повторювати важливість фортуни у футболі. Так, Шахтар теж грає краще ніж минулоріч, але фортуна у футболі на мій погляд часом значить більше ніж персоналії. Тренера та гравців ми хвалимо, але забуваємо завжди подякувати не менш важливій особі, - тьоті фортуні! Дякую пані фортуно що нарешті ти на нашій стороні!
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 27.10.2020 22:39
    +2
    футфан, 27.10.2020 22:36
    Це що получається Шахтар обіграв головного аутсайдера групи, чи як?
    Нє, Шахтар опускається на друге місце і долю першого місця групи буде вирішувати у двох спарингах з Менхенгладбахом
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 22:37
    +2
    Український Крим, 27.10.2020 22:34
    Яка група смерті?)))) Лестер, Брага і АЕК? це що, Баварія чи Ювентус?
    Дядя. Турниры разные. Не?
    Ссылка
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