Боруссия М
2 : 2
Реал Мадрид
27.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия М – Реал – 2:2. Камбек команды Зидана. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор феерического матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 28.10.2020 01:47
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Боруссия М – Реал – 2:2. Камбек команды Зидана. Видео голов и обзор матча
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан

27 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Реал» в гостях совершил камбэк против «Боруссии» М (2:2).

Смотрите видео голов и обзор матча «Боруссия» М – «Реал» – 2:2.

ГОЛ! 1:0. Тюрам, 33 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:0. Тюрам, 58 мин.

ГОЛ! 2:1. Бензема, 87 мин.

ГОЛ! 2:2. Каземиро, 90+3 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Реал Мадрид).
87' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
58' ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Боруссия М).
33' ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Боруссия М).
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Источник — Футбол 1/2/3

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