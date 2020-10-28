Боруссия М – Реал – 2:2. Камбек команды Зидана. Видео голов и обзор матча

27 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Реал» в гостях совершил камбэк против «Боруссии» М (2:2).
Смотрите видео голов и обзор матча «Боруссия» М – «Реал» – 2:2.
ГОЛ! 1:0. Тюрам, 33 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:0. Тюрам, 58 мин.
ГОЛ! 2:1. Бензема, 87 мин.
ГОЛ! 2:2. Каземиро, 90+3 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Реал Мадрид).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Боруссия М).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Боруссия М).
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Источник — Футбол 1/2/3
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