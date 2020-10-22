1-й тур Лиги Европы. Все результаты: 6 мячей Байера, 4 гола Бенфики

22 октября 48 команд начали борьбу в групповом раунде Лиги Европы. 24 матча проходят вечером по всему континенту.

Первые шесть групп начали свои матчи в 19:55, а оставшиеся шесть – в 22:00 по киевскому времени. Луганская «Заря» во втором заходе играет на выезде против английского клуба «Лестер».

Ниже приведены все результаты игрового дня, который принес много интересных результатов. Немецкий «Байер» разгромил французскую «Ниццу» со счетом 6:2.

Лига Европы 2020/21

1-й тур, 22 октября

Группа A

ЦСКА София (Болгария) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:2

Голы: Рондон, 53, Дяк, 74 (пен).

Янг Бойз (Швейцария) – Рома (Италия) – 1:2

Голы: Нсаме, 14 – Перес, 69, Кумбулья, 74

Группа B

Дандолк (Ирландия) – Мольде (Норвегия) – 1:2

Голы: Маррей, 35 – Хуссейн, 62, Омойжуанфо, 72.

Рапид Вена (Австрия) – Арсенал (Англия) – 1:2

Голы: Фунтас, 51 – Давид Луис, 70, Обамеянг, 74.

Группа C

Байер (Германия) – Ницца (Франция) – 6:2

Голы: Амири, 11, Аларио, 16, Диаби, 61, Бельараби, 83, Вирц, 87 – Гуири, 31, Клод Морис, 90.

Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – Славия Прага (Чехия) – 3:1

Голы: Агудело, 45, Аколатсе, 86, 88 – Провод, 75.

Группа D

Лех (Польша) – Бенфика (Португалия) – 2:4

Голы: Ишак, 15, 49 – Пицци, 9 (пен.), Нуньес, 42, 60, 90+3.

Стандард (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:2

Голы: Таверньер, 19, Руф, 90+3.

Группе E

ПАОК (Греция) – Омония (Кипр) – 1:1

Голы: Мург, 56 – Ботеак, 16.

ПСВ (Нидерланды) – Гранада (Испания) – 1:2

Голы: Гетце, 45+1 – Молина, 57, Мачис, 66

Группа F

Наполи (Италия) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 0:1

Гол: де Вит, 57.

Риека (Хорватия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:1

Гол: Баутиста Хон, 90+3.

Турнирные таблицы



