Лига Европы. Наполи дома сенсационно проиграл АЗ Алкмаар

Сегодня «Наполи» в первом туре Лиги Европы дома потерпел сенсационное поражение от «АЗ Алкмаар». Команда Дженнаро Гаттузо владела преимуществом, но гости сумели реализовать один из немногочисленных моментов у ворот соперника.
«Наполи» - «АЗ Алкмаар» - 0:1
Гол: 0:1 – 57 де Вит.
«Наполи» – Мерет, Хюсай (Мариу Руй, 59), Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Лоботка (Демме, 66), Фабиан Руис, Политано (Бакайоко, 83), Лосано (Инсинье, 59), Осимхен (Петанья, 66), Мертенс.
«АЗ Алкмар» – Бизот, Хацидьякос, Мартинс Инди, Вейндал, Сугавара, де Вит, Копмейнерс, Стенгс, Мидтше (Леувин, 88), Карлссон (Гудмундссон, 88), Свенссон.
Предупреждения: де Вит (81), Кулибали (90).
Источник — Sport.ua
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