Наполи
0 : 1
АЗ Алкмар
22.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Наполи дома сенсационно проиграл АЗ Алкмаар

Команда Дженнаро Гаттузо неудачно стартовала в новом сезоне Лиги Европы

  • 22.10.2020 21:54
  • 742 просмотра
  • 2 комментария
Лига Европы. Наполи дома сенсационно проиграл АЗ Алкмаар
© twitter.com/sscnapoli

Сегодня «Наполи» в первом туре Лиги Европы дома потерпел сенсационное поражение от «АЗ Алкмаар». Команда Дженнаро Гаттузо владела преимуществом, но гости сумели реализовать один из немногочисленных моментов у ворот соперника.

«Наполи» - «АЗ Алкмаар» - 0:1
Гол: 0:1 – 57 де Вит.

«Наполи» – Мерет, Хюсай (Мариу Руй, 59), Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Лоботка (Демме, 66), Фабиан Руис, Политано (Бакайоко, 83), Лосано (Инсинье, 59), Осимхен (Петанья, 66), Мертенс.

«АЗ Алкмар» – Бизот, Хацидьякос, Мартинс Инди, Вейндал, Сугавара, де Вит, Копмейнерс, Стенгс, Мидтше (Леувин, 88), Карлссон (Гудмундссон, 88), Свенссон.

Предупреждения: де Вит (81), Кулибали (90).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Maks23
      Maks23, 22.10.2020 22:20
    +1
    А ещё динамо парафинили..что аз мёртвое..
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 22.10.2020 22:05
    +1
    Динамо вибило АЗ, ріспект киянам
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 22.10.2020 22:20
    +1
    А ещё динамо парафинили..что аз мёртвое..
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 22.10.2020 22:05
    +1
    Динамо вибило АЗ, ріспект киянам
    Ссылка
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