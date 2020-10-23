1-й тур Лиги Европы. Все результаты: 6 мячей Байера, 5 голов Вильярреала

22 октября 48 команд начали борьбу в групповом раунде Лиги Европы

  • 23.10.2020 00:05
  • 1749 просмотров
  • 6 комментариев
1-й тур Лиги Европы. Все результаты: 6 мячей Байера, 5 голов Вильярреала
© УЕФА

22 октября 48 команд начали борьбу в групповом раунде Лиги Европы. 24 матча проходят вечером по всему континенту.

Первые шесть групп начали свои матчи в 19:55, а оставшиеся шесть – в 22:00 по киевскому времени. Луганская «Заря» во втором заходе играет на выезде против английского клуба «Лестер».

Ниже приведены все результаты игрового дня, который принес много интересных результатов. Немецкий «Байер» разгромил французскую «Ниццу» со счетом 6:2.

Лига Европы 2020/21

1-й тур, 22 октября

Группа A

  • ЦСКА София (Болгария) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:2

Голы: Рондон, 53, Дяк, 74 (пен).

  • Янг Бойз (Швейцария) – Рома (Италия) – 1:2

Голы: Нсаме, 14 – Перес, 69, Кумбулья, 74

Группа B

  • Дандолк (Ирландия) – Мольде (Норвегия) – 1:2

Голы: Маррей, 35 – Хуссейн, 62, Омойжуанфо, 72.

  • Рапид Вена (Австрия) – Арсенал (Англия) – 1:2

Голы: Фунтас, 51 – Давид Луис, 70, Обамеянг, 74.

Группа C

  • Байер (Германия) – Ницца (Франция) – 6:2

Голы: Амири, 11, Аларио, 16, Диаби, 61, Бельараби, 83, Вирц, 87 – Гуири, 31, Клод Морис, 90.

  • Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – Славия Прага (Чехия) – 3:1

Голы: Агудело, 45, Аколатсе, 86, 88 – Провод, 75.

Группа D

  • Лех (Польша) – Бенфика (Португалия) – 2:4

Голы: Ишак, 15, 49 – Пицци, 9 (пен.), Нуньес, 42, 60, 90+3.

  • Стандард (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:2

Голы: Таверньер, 19, Руф, 90+3.

Группе E

  • ПАОК (Греция) – Омония (Кипр) – 1:1

Голы: Мург, 56 – Ботеак, 16.

  • ПСВ (Нидерланды) – Гранада  (Испания) – 1:2

Голы: Гетце, 45+1 – Молина, 57, Мачис, 66

Группа F

  • Наполи (Италия) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 0:1

Гол: де Вит, 57.

  • Риека (Хорватия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:1

Гол: Баутиста Хон, 90+3.

Турнирные таблицы

Группа G

  • Лестер - Заря - 3:0
  • Брага - АЕК - 3:0

Группа H

  • Спарта Прага - Лилль - 1:4
  • Селтик - Милан - 1:3

Группа I

  • Вильярреал - Сивасспор - 5:3
  • Маккаби Тель-Авив - Карабах - 1:0

Группа J

  • Тоттенхэм - ЛАСК - 3:0
  • Лудогорец - Антверпен - 1:2

Группа K

  • Вольфсберг - ЦСКА - 1:1
  • Динамо Загреб - Фейеноорд - 0:0

Группа L

  • Слован Либерец - Гент - 1:0
  • Хоффенхайм - Црвена Звезда - 2:0

Турнирные таблицы

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    fifadinamo
      fifadinamo, 22.10.2020 22:34
    0
    АЗ Алкмар чпокнул Наполи, Наполи в чемпе чпокнули Юве, Юве чпокнул Динамо, Динамо чпокнуло АЗ - это футбол
    Ссылка
    Sonnenaufgang
      Sonnenaufgang, 22.10.2020 22:19
    +4
    Все эти команды сейчас просто играют в футбол. А потом из Лиги Чемпионов вылетит Севилья и выиграет Лигу Европы в 7-й раз.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 22.10.2020 22:18
    +1
    Аз наполи переиграл на выезде..говорили что аз никакой ..динамо повезло..
    Ссылка
    Антон Пашко
      Антон Пашко, 22.10.2020 22:05
    +1
    Al Zolo, 22.10.2020 21:58
    смотрел игру Рапид-Арсенал-австрийцы вполне могли брать очки....ЛЕ грандам мало интересна
    Как показывает последний матч Реала в ЛЧ, этим турниром тоже многие наелись))
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 22.10.2020 22:04
    +1
    Согласен. Но в данном случае между «мог» и «брать» большая разница.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 22.10.2020 21:58
    +2
    смотрел игру Рапид-Арсенал-австрийцы вполне могли брать очки....ЛЕ грандам мало интересна
    Ссылка
    Sonnenaufgang
      Sonnenaufgang, 22.10.2020 22:19
    +4
    Все эти команды сейчас просто играют в футбол. А потом из Лиги Чемпионов вылетит Севилья и выиграет Лигу Европы в 7-й раз.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 22.10.2020 21:58
    +2
    смотрел игру Рапид-Арсенал-австрийцы вполне могли брать очки....ЛЕ грандам мало интересна
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 22.10.2020 22:18
    +1
    Аз наполи переиграл на выезде..говорили что аз никакой ..динамо повезло..
    Ссылка
    Антон Пашко
      Антон Пашко, 22.10.2020 22:05
    +1
    Al Zolo, 22.10.2020 21:58
    смотрел игру Рапид-Арсенал-австрийцы вполне могли брать очки....ЛЕ грандам мало интересна
    Как показывает последний матч Реала в ЛЧ, этим турниром тоже многие наелись))
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 22.10.2020 22:04
    +1
    Согласен. Но в данном случае между «мог» и «брать» большая разница.
    Ссылка
    fifadinamo
      fifadinamo, 22.10.2020 22:34
    0
    АЗ Алкмар чпокнул Наполи, Наполи в чемпе чпокнули Юве, Юве чпокнул Динамо, Динамо чпокнуло АЗ - это футбол
    Ссылка
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