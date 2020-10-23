Яремчук и Пластун не помогли. Гент стартовал в Лиге Европы с поражения

Сегодня «Гент» в первом туре Лиги Европы на выезде потерпел поражение 0:1 от «Слована» из Либереца. Роман Яремчук провел на поле все 90 минут, а Игорь Пластун вышел на замену на 87-й минуте. Роман Безус провел весь матч на скамейке запасных.

«Слован» - «Гент» - 1:0

Гол: 1:0 – 29 Юсуф.

«Слован» Либерец – Нгуен, Югас, Тижани, Косцелник, Микула, Беран (Садилек, 57), Громада (Халуш, 79), Пешек (Матоушек, 68), Мара, Москера, Юсуф (Рабушиц, 58).

«Гент» – Руф, Ботака (Ньянгбо, 77), Кастро-Монтес, Ханче-Ольсен, Маррех, Букари, Кумс, Нгаде-Нгаджуи, Нуриу Фортуна (Пластун, 87), Кляйндинст (Депуатр, 76), Яремчук.

Предупреждения: Маррех (34), Беран (45), Яремчук (68), Ханче-Ольсен (89)