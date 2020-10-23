Слован Либерец
1 : 0
Гент
22.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Яремчук и Пластун не помогли. Гент стартовал в Лиге Европы с поражения

Команда украинцев уступила «Словану» из Либереца

  • 23.10.2020 00:19
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Яремчук и Пластун не помогли. Гент стартовал в Лиге Европы с поражения
© twitter.com/KAAGent

Сегодня «Гент» в первом туре Лиги Европы на выезде потерпел поражение 0:1 от «Слована» из Либереца. Роман Яремчук провел на поле все 90 минут, а Игорь Пластун вышел на замену на 87-й минуте. Роман Безус провел весь матч на скамейке запасных.

«Слован» - «Гент» - 1:0
Гол: 1:0 – 29 Юсуф.

«Слован» Либерец – Нгуен, Югас, Тижани, Косцелник, Микула, Беран (Садилек, 57), Громада (Халуш, 79), Пешек (Матоушек, 68), Мара, Москера, Юсуф (Рабушиц, 58).

«Гент» – Руф, Ботака (Ньянгбо, 77), Кастро-Монтес, Ханче-Ольсен, Маррех, Букари, Кумс, Нгаде-Нгаджуи, Нуриу Фортуна (Пластун, 87), Кляйндинст (Депуатр, 76), Яремчук.

Предупреждения: Маррех (34), Беран (45), Яремчук (68), Ханче-Ольсен (89)

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Источник — Sport.ua

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