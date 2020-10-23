Слован Л – Гент – 1:0. Яремчук на голодном пайке. Видео гола и обзор матча

В первом туре Лиги Европы «Гент» на выезде потерпел поражение от «Слована» из Либереца.
Смотрите видео гола и обзор матча «Слован» Либерец – «Гент» – 1:0.
ГОЛ! 1:0. Абдулла Юссуф, 29 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Юсуф (Слован Либерец).
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Источник — Футбол 1/2/3
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