Байер
6 : 2
Ницца
22.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Байер – Ницца – 6:2. Разгром от фармацевтов. Видео голов и обзор матча

Немецкий клуб устроил разгром гостям из юга Франции

  • 22.10.2020 22:44
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Байер – Ницца – 6:2. Разгром от фармацевтов. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/bayer04_en

Сегодня «Байер» Леверкузен в первом туре Лиги Европы дома разгромил «Ниццу» со счетом 6:2.

«Байер» - «Ницца» - 6:2
Голы: Амири, 11, Аларио, 16, Диаби, 61, Бельараби, 83, Вирц, 87 – Гуири, 31, Клод Морис, 90.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Алексис Клод Морис (Ницца).
88' ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
83' ГОЛ ! Мяч забил Карим Белльараби (Байер).
79' ГОЛ ! Мяч забил Карим Белльараби (Байер).
61' ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
31' ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Ницца).
16' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Николас Аларио (Байер).
11' ГОЛ ! Мяч забил Надим Амири (Байер).
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Источник — Sport.ua

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