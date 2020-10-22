Сегодня «Байер» Леверкузен в первом туре Лиги Европы дома разгромил «Ниццу» со счетом 6:2.
«Байер» - «Ницца» - 6:2
Голы: Амири, 11, Аларио, 16, Диаби, 61, Бельараби, 83, Вирц, 87 – Гуири, 31, Клод Морис, 90.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Клод Морис (Ницца).
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Белльараби (Байер).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Белльараби (Байер).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Ницца).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Николас Аларио (Байер).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Надим Амири (Байер).
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Источник — Sport.ua
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