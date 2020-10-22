Лига Европы. Тоттенхэм стартовал с уверенной победы

Сегодня, 22 октября «Тоттенхэм» в первом туре Лиги Европы дома одержал разгромную победу над австрийским ЛАСКом со счетом 3:0.
«Тоттенхэм» - ЛАСК – 3:0
Голы: 1:0 – 18 Лукас Моура, 2:0 – 27, автогол Андраде, 3:0 – 84 Сон Хын Мин.
«Тоттенхэм» – Харт, Регилон, Доэрти, Дэвис, Санчес, Лукас Моура (Ло Чельсо, 78), Уинкс, Ламела (Алли, 62), Хейбьерг (Сиссоко, 62), Бэйл (Сон Хын Мин, 62), Винисиус (Кларк, 86).
ЛАСК – Шлагер, Ранфтль, Траунер, Визингер, Андраде (Поцман, 46), Холланд (Гргич, 5), Михорль, Балич (Гойгингер, 78), Реннер (Филипович, 39), Грубер (Эггештайн, 46), Рагуж.
Предупреждение: Михорль (45).
Источник — Sport.ua
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