Лига Европы. Тоттенхэм стартовал с уверенной победы

Команда Жозе Моуриньо обыграла ЛАСК

  • 22.10.2020 23:58
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  • 1 комментарий
Лига Европы. Тоттенхэм стартовал с уверенной победы
© twitter.com/SpursOfficial

Сегодня, 22 октября «Тоттенхэм» в первом туре Лиги Европы дома одержал разгромную победу над австрийским ЛАСКом со счетом 3:0.

«Тоттенхэм» - ЛАСК – 3:0
Голы: 1:0 – 18 Лукас Моура, 2:0 – 27, автогол Андраде, 3:0 – 84 Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм» – Харт, Регилон, Доэрти, Дэвис, Санчес, Лукас Моура (Ло Чельсо, 78), Уинкс, Ламела (Алли, 62), Хейбьерг (Сиссоко, 62), Бэйл (Сон Хын Мин, 62), Винисиус (Кларк, 86).

ЛАСК – Шлагер, Ранфтль, Траунер, Визингер, Андраде (Поцман, 46), Холланд (Гргич, 5), Михорль, Балич (Гойгингер, 78), Реннер (Филипович, 39), Грубер (Эггештайн, 46), Рагуж.

Предупреждение: Михорль (45).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 23.10.2020 00:08
    0
    Нормаль, с почином,без нервотрепки.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 23.10.2020 00:08
    0
    Нормаль, с почином,без нервотрепки.
    Ссылка
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