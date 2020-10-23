«Тоттенхэм» в рамках первого тура Лиги Европы одержал разгромную победу над австрийским ЛАСКом со счетом 3:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хын Мин (Тоттенхэм).
|27'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Андрес Андраде (ЛАСК).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Моура (Тоттенхэм).
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Источник — Футбол 1/2/3
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