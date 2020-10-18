Руслан Ротань обвинил фискальную службу Киева в пропаже денег

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань обвинил фискальную службу Киева в краже сбережений из Приватбанка. По словам Ротаня, пропала треть суммы из его ячейки в Приватбанке. Часть суммы уже удалось вернуть, но не все.
«Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего опасаться прихода правоохранительных органов. Увы, я ошибался. 17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в Приватбанке и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег «испарилась» и не попала в протокол изъятия.
Я узнал о произошедшем случайно, на следующий день. Я был очень подавлен и расстроен последний месяц. Но благодаря слаженной̆ работе Dynasty Law большую часть денег вчера удалось вернуть. А остальное… В ГБР идет уголовное расследование и я надеюсь, что виновных найдут», - написал Ротань на своей странице в Instagram.
Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего опасаться прихода правоохранительных органов. Увы, я ошибался. 17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в Приватбанке и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег «испарилась» и не попала в протокол изъятия. Я узнал о произошедшем... случайно, на следующий день! Я был очень подавлен и расстроен последний месяц. Но благодаря слаженной работе @dynasty__ua большую часть денег вчера удалось вернуть. А остальное... в ГБР идёт уголовное расследование (номер 62020100000001979) и я надеюсь виновных найдут. Приватбанк, я очень вами разочарован. Вы не цените своих клиентов. Уверен, что ограбить меня без прямого содействия ваших сотрудников было невозможно! Спасибо друзьям, которые поддерживали меня в этот сложный период.
Источник — Sport.ua
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Значит нечестность все-таки где-то была. Делать им нех просто так приходить.
3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки.
И oни еще бoрются за пoчетнoе звание дoма высoкoй культуры быта! А?
https://www.youtube.com/watch?v=UeWEMsj6ybM Иван Васильевич меняет профессию."Три магнитофона..."
3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки.
И oни еще бoрются за пoчетнoе звание дoма высoкoй культуры быта! А?
https://www.youtube.com/watch?v=UeWEMsj6ybM Иван Васильевич меняет профессию."Три магнитофона..."
---------------------------------------------
Значит нечестность все-таки где-то была. Делать им нех просто так приходить.
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