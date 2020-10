Руслан Ротань обвинил фискальную службу Киева в пропаже денег

Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего опасаться прихода правоохранительных органов. Увы, я ошибался. 17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в Приватбанке и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег «испарилась» и не попала в протокол изъятия. Я узнал о произошедшем... случайно, на следующий день! Я был очень подавлен и расстроен последний месяц. Но благодаря слаженной работе @dynasty__ua большую часть денег вчера удалось вернуть. А остальное... в ГБР идёт уголовное расследование (номер 62020100000001979) и я надеюсь виновных найдут. Приватбанк, я очень вами разочарован. Вы не цените своих клиентов. Уверен, что ограбить меня без прямого содействия ваших сотрудников было невозможно! Спасибо друзьям, которые поддерживали меня в этот сложный период.

