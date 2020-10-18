Руслан Ротань обвинил фискальную службу Киева в пропаже денег

Главный тренер молодежной сборной Украины угодил в неприятную историю

  • 18.10.2020 00:33
  • 1431 просмотр
  • 5 комментариев
Руслан Ротань обвинил фискальную службу Киева в пропаже денег
© УАФ. Руслан Ротань

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань обвинил фискальную службу Киева в краже сбережений из Приватбанка. По словам Ротаня, пропала треть суммы из его ячейки в Приватбанке. Часть суммы уже удалось вернуть, но не все.

«Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего опасаться прихода правоохранительных органов. Увы, я ошибался. 17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в Приватбанке и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег «испарилась» и не попала в протокол изъятия.

Я узнал о произошедшем случайно, на следующий день. Я был очень подавлен и расстроен последний месяц. Но благодаря слаженной̆ работе Dynasty Law большую часть денег вчера удалось вернуть. А остальное… В ГБР идет уголовное расследование и я надеюсь, что виновных найдут», - написал Ротань на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего опасаться прихода правоохранительных органов. Увы, я ошибался. 17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в Приватбанке и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег «испарилась» и не попала в протокол изъятия. Я узнал о произошедшем... случайно, на следующий день! Я был очень подавлен и расстроен последний месяц. Но благодаря слаженной работе @dynasty__ua большую часть денег вчера удалось вернуть. А остальное... в ГБР идёт уголовное расследование (номер 62020100000001979) и я надеюсь виновных найдут. Приватбанк, я очень вами разочарован. Вы не цените своих клиентов. Уверен, что ограбить меня без прямого содействия ваших сотрудников было невозможно! Спасибо друзьям, которые поддерживали меня в этот сложный период.

A post shared by Ruslan Rotan (@rotan_ruslan29) on

 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    pont0017
      pont0017, 18.10.2020 00:52
    0
    Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего опасаться прихода правоохранительных органов.
    ---------------------------------------------
    Значит нечестность все-таки где-то была. Делать им нех просто так приходить.
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 18.10.2020 00:52
    -3
    Руслан, не обижайся, друзьям Зе тоже кушать хочется, они что, зря миллиарды тратили, чтобы привести его к власти и клоунов с его партии? Вот и ищут где взять денег, где можно
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 18.10.2020 00:52
    +1
    - Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo!
    3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки.
    И oни еще бoрются за пoчетнoе звание дoма высoкoй культуры быта! А?
    https://www.youtube.com/watch?v=UeWEMsj6ybM Иван Васильевич меняет профессию."Три магнитофона..."
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 18.10.2020 00:49
    0
    Гбр,Набу, Сап,СБУ, Полиция, Прокуратура,бюро экономической безопасности,фискальная служба...Из бюджета миллиарды...Пора вводить наблюдательные советы из иностранцев над этими органами...И ещё им несколько лярдов выписывать...А хули нам ,денег нет на социальные нужды...А на гандон..в всегда будет
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 18.10.2020 00:39
    +1
    Здобулы!!
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 18.10.2020 00:52
    +1
    - Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo!
    3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки.
    И oни еще бoрются за пoчетнoе звание дoма высoкoй культуры быта! А?
    https://www.youtube.com/watch?v=UeWEMsj6ybM Иван Васильевич меняет профессию."Три магнитофона..."
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 18.10.2020 00:39
    +1
    Здобулы!!
    Ссылка
    pont0017
      pont0017, 18.10.2020 00:52
    0
    Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего опасаться прихода правоохранительных органов.
    ---------------------------------------------
    Значит нечестность все-таки где-то была. Делать им нех просто так приходить.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 18.10.2020 00:49
    0
    Гбр,Набу, Сап,СБУ, Полиция, Прокуратура,бюро экономической безопасности,фискальная служба...Из бюджета миллиарды...Пора вводить наблюдательные советы из иностранцев над этими органами...И ещё им несколько лярдов выписывать...А хули нам ,денег нет на социальные нужды...А на гандон..в всегда будет
    Ссылка
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