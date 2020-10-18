Руслан Ротань обвинил фискальную службу Киева в пропаже денег

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань обвинил фискальную службу Киева в краже сбережений из Приватбанка. По словам Ротаня, пропала треть суммы из его ячейки в Приватбанке. Часть суммы уже удалось вернуть, но не все.

«Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего опасаться прихода правоохранительных органов. Увы, я ошибался. 17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в Приватбанке и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег «испарилась» и не попала в протокол изъятия.

Я узнал о произошедшем случайно, на следующий день. Я был очень подавлен и расстроен последний месяц. Но благодаря слаженной̆ работе Dynasty Law большую часть денег вчера удалось вернуть. А остальное… В ГБР идет уголовное расследование и я надеюсь, что виновных найдут», - написал Ротань на своей странице в Instagram.