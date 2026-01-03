Известно, за сколько Полесье купит экс-игрока олимпийской сборной Украины

«Полесье» в ближайшее время планирует усилиться форвардом «Карпат», 23-летним Игорем Краснопиром, возможности которого хорошо знает тренер Руслан Ротань по сотрудничеству с футболистом в молодежной и олимпийской сборной Украины.

Как стало известно Sport.ua, этот переход обойдется «Полесью» в один миллион 100 тысяч евро.

В первой части сезона Краснопир провел за «Карпаты» 16 матчей в чемпионате и стал автором четырех голов.

До отъезда на сборы в Испанию полищуки ограничатся тремя «зимними» новичками: Игорем Краснопиром и косоварами Илиром Красници и Линдоном Эмерллаху.

Ранее главный тренер «Полесья» Руслан Ротань поделился собственным рейтингом лучших футболистов УПЛ.