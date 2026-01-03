Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, за сколько Полесье купит экс-игрока олимпийской сборной Украины
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 13:17 |
1508
0

Известно, за сколько Полесье купит экс-игрока олимпийской сборной Украины

Житомиряне нацелились подписать нападающего «Карпат» Игоря Краснопира

03 января 2026, 13:17 |
1508
0
Известно, за сколько Полесье купит экс-игрока олимпийской сборной Украины
ФК Карпаты. Игорь Краснопир

«Полесье» в ближайшее время планирует усилиться форвардом «Карпат», 23-летним Игорем Краснопиром, возможности которого хорошо знает тренер Руслан Ротань по сотрудничеству с футболистом в молодежной и олимпийской сборной Украины.

Как стало известно Sport.ua, этот переход обойдется «Полесью» в один миллион 100 тысяч евро.

В первой части сезона Краснопир провел за «Карпаты» 16 матчей в чемпионате и стал автором четырех голов.

До отъезда на сборы в Испанию полищуки ограничатся тремя «зимними» новичками: Игорем Краснопиром и косоварами Илиром Красници и Линдоном Эмерллаху.

Ранее главный тренер «Полесья» Руслан Ротань поделился собственным рейтингом лучших футболистов УПЛ.

По теме:
Будут потери. Оболонь вернется после отпуска не в полном составе
«Мы это знаем». Фабрицио Романо анонсировал трансфер Довбика
The MongolZ готовы рассмотреть предложения по трансферу Senzu
трансферы Карпаты Львов Полесье Житомир трансферы УПЛ Игорь Краснопир инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 03 января 2026, 08:21 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира

Завершились все четвертьфиналы

Шахтер не забыл про земляков за рубежом. Как клуб покоряет Европу
Футбол | 03 января 2026, 10:10 8
Шахтер не забыл про земляков за рубежом. Как клуб покоряет Европу
Шахтер не забыл про земляков за рубежом. Как клуб покоряет Европу

За пределами нашей страны работает уже немало академий донецкого клуба, и это еще не предел

Скандальный легионер не может покинуть Украину из-за миграционных проблем
Футбол | 03.01.2026, 12:13
Скандальный легионер не может покинуть Украину из-за миграционных проблем
Скандальный легионер не может покинуть Украину из-за миграционных проблем
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Хоккей | 03.01.2026, 02:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Футбол | 02.01.2026, 23:51
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
01.01.2026, 17:09 3
Футбол
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
01.01.2026, 08:42 7
Футбол
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука
Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука
01.01.2026, 21:55 1
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
01.01.2026, 10:18 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем