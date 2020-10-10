ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал 27-летнего защитника

Львовский «Рух» подписал 27-летнего украинского правого защитника Романа Гагуна.

Клуб еще не объявил о трансфере, но игрок уже заявлен за «Рух» на официальном сайте украинской Премьер-лиги.

По данным Transfermarkt, Гагун присоединился к львовянам на правах свободного агента.

Отметим, что в этом сезоне Гагун провел за «Агробизнес» 4 матча в Первой лиге, забил 2 мяча.