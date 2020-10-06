ТРОЛЛИНГ ДНЯ. Севилья подписала контракт с уволенным талисманом Арсенала

Футбольный Лондон шокировала новость об увольнении Ганнерзавра

  • 06.10.2020 15:15
  • 1073 просмотра
  • 3 комментария
ТРОЛЛИНГ ДНЯ. Севилья подписала контракт с уволенным талисманом Арсенала
© Sevilla FC Twitter

Футбольный Лондон на днях шокировала новость о том, что «Арсенал» уволил своего талисмана Ганнерзавра.

Фанаты Арсенала» обезумели, когда «канониры» уволили их любимого Ганнерзавра. Джерри Куай, который работал талисманом 27 лет, был уволен из-за сокращения затрат в клубе. Расстроенные болельщики «Арсенала» потребовали снять по 5 тысяч фунтов с зарплаты руководителей клуба или ведущих игроков, но восстановить талисмана на работе.

Испанская «Севилья» решила потроллить лондонцев и объявила о сенсационном подписании Гуннерзавра всего через несколько часов после того, как его бесцеремонно уволили:. Сообщение гласит «Мечты сбываются. Добро пожаловать, Ганнерзавр!»

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.10.2020 15:35
    -2
    Суркис еще лучше потроллил Шахтар. После перехода Мораеса в Шахтар, Суркис подписал контракт с Луческу.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 06.10.2020 15:29
    +2
    Тонко
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.10.2020 15:28
    +3
    Класний тролінг.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.10.2020 15:28
    +3
    Класний тролінг.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 06.10.2020 15:29
    +2
    Тонко
    Ссылка
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