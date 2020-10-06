ТРОЛЛИНГ ДНЯ. Севилья подписала контракт с уволенным талисманом Арсенала

Футбольный Лондон на днях шокировала новость о том, что «Арсенал» уволил своего талисмана Ганнерзавра.
Фанаты Арсенала» обезумели, когда «канониры» уволили их любимого Ганнерзавра. Джерри Куай, который работал талисманом 27 лет, был уволен из-за сокращения затрат в клубе. Расстроенные болельщики «Арсенала» потребовали снять по 5 тысяч фунтов с зарплаты руководителей клуба или ведущих игроков, но восстановить талисмана на работе.
Испанская «Севилья» решила потроллить лондонцев и объявила о сенсационном подписании Гуннерзавра всего через несколько часов после того, как его бесцеремонно уволили:. Сообщение гласит «Мечты сбываются. Добро пожаловать, Ганнерзавр!»
Arsenal have made famous mascot Gunnersaurus redundant as part of their cost-cutting process, according to The Athletic 💔 pic.twitter.com/TFUdTFtGb5— Goal (@goal) October 5, 2020
Dreams do come true. Welcome, @Gunnersaurus! ⚪️🔴 #AnnounceGunnersaurus #DeadlineDay https://t.co/2xlJ0WWRnA pic.twitter.com/yxFDMr4yry— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 5, 2020
Источник — Twitter
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