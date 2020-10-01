Лига Европы. Результаты 4-го квалификационного раунда. Как играют украинцы

1 октября проходят матчи 4-го квалификационного раунда Лиги Европы. 42 команды определяют 21 обладателя пропусков в 4-й раунд отбора.

За брестское «Динамо» в игре против болгарского «Лудогорца» в основе вышел защитник Евгений Хачериди, а еще один украинец Александр Нойок заявлен в резерве. Артем Милевский вне заявки своей команды.

Украинец Сергей Вакуленко вышел в основе команды «Арарат-Армения» в матче против сербской «Црвены Звезды» (1:2).

Австралиец, родом из Николаева, Никита Рукавица назван в основе команды «Маккаби» Хайфа на игру против «Тоттенхэма».

Хавбек Иван Петряк играет со старта за венгерский «Фехервар», на выезде против бельгийского «Стандарда».

Защитник Василий Кравец сыграл за польский «Лех» 70 минут в гостевой дуэли против бельгийского «Шарлеруа» (2:1).

Украинский защитник чешского «Слована» Тарас Качараба уже на 8-й минуте получил желтую карточку в домашней игре против кипрского клуба АПОЭЛ.

За греческий АЕК в матче против «Вольфсбурга» в основе вышли защитник Дмитрий Чигринский и хавбек Евгений Шахов.

Лига Европы 2020/21

4-й раунд квалификации, 1 октября