Лига Европы. Результаты 4-го квалификационного раунда. Как играют украинцы

42 команды определяют 21 обладателя пропусков в групповой раунд ЛЕ

  • 01.10.2020 21:59
  • 2364 просмотра
  • 7 комментариев
Лига Европы. Результаты 4-го квалификационного раунда. Как играют украинцы
© УЕФА

1 октября проходят матчи 4-го квалификационного раунда Лиги Европы. 42 команды определяют 21 обладателя пропусков в 4-й раунд отбора.

За брестское «Динамо» в игре против болгарского «Лудогорца» в основе вышел защитник Евгений Хачериди, а еще один украинец Александр Нойок заявлен в резерве. Артем Милевский вне заявки  своей команды.

Украинец Сергей Вакуленко вышел в основе команды «Арарат-Армения» в матче против сербской «Црвены Звезды» (1:2).

Австралиец, родом из Николаева, Никита Рукавица назван в основе команды «Маккаби» Хайфа на игру против «Тоттенхэма».

Хавбек Иван Петряк играет со старта за венгерский «Фехервар», на выезде против бельгийского «Стандарда».

Защитник Василий Кравец сыграл за польский «Лех» 70 минут в гостевой дуэли против бельгийского «Шарлеруа» (2:1).

Украинский защитник чешского «Слована» Тарас Качараба уже на 8-й минуте получил желтую карточку в домашней игре против кипрского клуба АПОЭЛ.

За греческий АЕК в матче против «Вольфсбурга» в основе вышли защитник Дмитрий Чигринский и хавбек Евгений Шахов.

Лига Европы 2020/21

4-й раунд квалификации, 1 октября

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    kum_Poltava_
      kum_Poltava_, 01.10.2020 22:40
    0
    Стандарт уже виграє. Легія летить Карабаху 0:3. Капець. Селтік у Сараєво виграє. Теж не фонтан ...
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.10.2020 22:39
    0
    Стандард вырывет победу
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 01.10.2020 22:36
    0
    Міля, видно, з своїм Динамо Бр. вилітає... А був шанс!
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 01.10.2020 22:36
    0
    Сіля, видно, з своїм Динамо Бр. вилітає... А ьув шанс!
    Ссылка
    kum_Poltava_
      kum_Poltava_, 01.10.2020 22:27
    0
    Австріяки Спортингу забили ...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 01.10.2020 22:11
    0
    A.V., 01.10.2020 22:09
    Бельгійці, сьогодні радують.
    та не зовсім, Стандарт щойно мадьярам забив, зрівняв...
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 01.10.2020 22:09
    +1
    Бельгійці, сьогодні радують.
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 01.10.2020 22:09
    +1
    Бельгійці, сьогодні радують.
    Ссылка
    kum_Poltava_
      kum_Poltava_, 01.10.2020 22:40
    0
    Стандарт уже виграє. Легія летить Карабаху 0:3. Капець. Селтік у Сараєво виграє. Теж не фонтан ...
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.10.2020 22:39
    0
    Стандард вырывет победу
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 01.10.2020 22:36
    0
    Міля, видно, з своїм Динамо Бр. вилітає... А був шанс!
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 01.10.2020 22:36
    0
    Сіля, видно, з своїм Динамо Бр. вилітає... А ьув шанс!
    Ссылка
    kum_Poltava_
      kum_Poltava_, 01.10.2020 22:27
    0
    Австріяки Спортингу забили ...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 01.10.2020 22:11
    0
    A.V., 01.10.2020 22:09
    Бельгійці, сьогодні радують.
    та не зовсім, Стандарт щойно мадьярам забив, зрівняв...
    Ссылка
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