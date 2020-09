Ролан Гаррос. Завацкая в трех сетах уступила пятой сеяной

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№112 WTA) проиграла в дебютном матче основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.



В поединке первого круга украинка в трех сетах уступила пятой сеяной Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA).



Ролан Гаррос. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:2, 2:6, 0:6

Завацкая была явным андердогом этого противостояния у букмекеров, но кто бы сомневался. Даже невыразительная игра Бертенс после возобновления сезона не позволяла делать какие-то оптимистические прогнозы. Была уверенность только в том, что Катарина будет бороться, но в игре с топами этого, как правило, маловато.



Но первый сет подарил лучик надежды. Завацкая прекрасно начала, если не брать во внимание точность попадания первой подачи, а Бертенс действительно оказалась бледной копией себя прежней. Это позволило украинка на старте повести 3:0 с брейком при заметном преимуществе в игровом плане. Катя показала весь свой богатый арсенал грунтовой игры, добавив фантастическую работу ногами. Статистика показала, что в затяжных розыгрышах она полностью деклассировала соперницу.





Уже в пятом гейме Бертенс бросалась ракеткой, она явно не была готова к такому развитию событий. Также не стоит забывать, что теннисистка из Нидерландов дважды совершила двойную ошибку на брейкпоинтах оппонетки. Это говорит о многом.



Ближе к концу партии Кики стала реже ошибаться и борьба стала равной. Завацкая не сумела подать на сет, не реализовав двойной сетбол, а на приеме ей потребовалось еще шесть сетпоинтов, чтобы все же забрать партию. В самый ответственный момент прорезались укороченные, которые до этого она практически не использовала.





На вторую партию Бертенс вышла уже другой теннисисткой, хотя в первых геймах еще можно было цепляться. Но, как показалось, на Завацкую очень повлиял эпизод в третьем гейме, когда линейный крикнул аут, а судья на вышке его отменил. Завацкая долго не соглашалась с этим решением, но все же пришлось смириться. Позже в матче она еще раз оспорила попадание в линию от соперницы, но снова судья был не на ее стороне.

Zavatska arguing for the second time about a call today. #RG20 pic.twitter.com/dLWsbO4bqD



Где-то после стартовых геймов второй партии стало понятно, что Катарине не видать победы, так как ей было просто нечем обыгрывать Бертенс, которая перестала ошибаться в простых ситуациях. Атакующая игра Завацкой не могла поставить в тупик соперницу, а отзащищаться против теннисистки, которая может сделать то же самое не хуже, но при этом бьет сильнее, – на практике невозможно.



Как на зло добавились еще и другие факторы, которые не зависели от украинка. Буквально в течение десяти минут у нее трижды рвались струны на ракетках. Дошло до того, что тренеру пришлось передавать еще одну ракетку через болбоев. Это очень расстроило Катарину, на ее лице даже появились слезы. Что и говорить, дебютный матч в основной сетке Ролан Гаррос превратился в настоящую драму.

Zavatska played some games with a broken strings racket, now she received another racket from her coach and she started sobbing 😂🙈 pic.twitter.com/2k0isVyXSr