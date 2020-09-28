Ролан Гаррос. Завацкая в трех сетах уступила пятой сеяной

Украинка выиграла первый сет, но для победы этого оказалось недостаточно

  • 28.09.2020 16:04
  • 1144 просмотра
  • 4 комментария
Ролан Гаррос. Завацкая в трех сетах уступила пятой сеяной
© US Open. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№112 WTA) проиграла в дебютном матче основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В поединке первого круга украинка в трех сетах уступила пятой сеяной Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA).
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:2, 2:6, 0:6

Завацкая была явным андердогом этого противостояния у букмекеров, но кто бы сомневался. Даже невыразительная игра Бертенс после возобновления сезона не позволяла делать какие-то оптимистические прогнозы. Была уверенность только в том, что Катарина будет бороться, но в игре с топами этого, как правило, маловато.
 
Но первый сет подарил лучик надежды. Завацкая прекрасно начала, если не брать во внимание точность попадания первой подачи, а Бертенс действительно оказалась бледной копией себя прежней. Это позволило украинка на старте повести 3:0 с брейком при заметном преимуществе в игровом плане. Катя показала весь свой богатый арсенал грунтовой игры, добавив фантастическую работу ногами. Статистика показала, что в затяжных розыгрышах она полностью деклассировала соперницу. 


 
Уже в пятом гейме Бертенс бросалась ракеткой, она явно не была готова к такому развитию событий. Также не стоит забывать, что теннисистка из Нидерландов дважды совершила двойную ошибку на брейкпоинтах оппонетки. Это говорит о многом.
 
Ближе к концу партии Кики стала реже ошибаться и борьба стала равной. Завацкая не сумела подать на сет, не реализовав двойной сетбол, а на приеме ей потребовалось еще шесть сетпоинтов, чтобы все же забрать партию. В самый ответственный момент прорезались укороченные, которые до этого она практически не использовала.


 
На вторую партию Бертенс вышла уже другой теннисисткой, хотя в первых геймах еще можно было цепляться. Но, как показалось, на Завацкую очень повлиял эпизод в третьем гейме, когда линейный крикнул аут, а судья на вышке его отменил. Завацкая долго не соглашалась с этим решением, но все же пришлось смириться. Позже в матче она еще раз оспорила попадание в линию от соперницы, но снова судья был не на ее стороне.

 
Где-то после стартовых геймов второй партии стало понятно, что Катарине не видать победы, так как ей было просто нечем обыгрывать Бертенс, которая перестала ошибаться в простых ситуациях. Атакующая игра Завацкой не могла поставить в тупик соперницу, а отзащищаться против теннисистки, которая может сделать то же самое не хуже, но при этом бьет сильнее, – на практике невозможно. 
 
Как на зло добавились еще и другие факторы, которые не зависели от украинка. Буквально в течение десяти минут у нее трижды рвались струны на ракетках. Дошло до того, что тренеру пришлось передавать еще одну ракетку через болбоев. Это очень расстроило Катарину, на ее лице даже появились слезы. Что и говорить, дебютный матч в основной сетке Ролан Гаррос превратился в настоящую драму.

 
Как бы там ни было, эмоции от первого сета остались положительные. Будем надеятся, что такие игры сделают Катарину сильнее и приведут к новым победам.
 
Отметим, что это был первый матч украинки против теннисистки из топ-10 мирового рейтинга.
 
В следующем круге Бертенс сразится против Сары Эррани из Италии (№150 WTA).
 
Ранее Ролан Гаррос покинула Даяна Ястремская.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 28.09.2020 16:25
    0
    olegg1261, 28.09.2020 16:14
    І все ж не зважаючи на поразку Катаріна молодчинка!Адже можна проГРАти матч як Завацька сьогодні,а можна проСРАти як Ястремська учора!Я вже не кажу про різницю в класі суперниць...
    Молодець, це коли результат відомий до матчу? Ні, це статистичне опудало.
    Ссылка
    voron11
    online
      voron11, 28.09.2020 16:18
    0
    По першому сету , вопросів нема,ігра удалась.
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    kollekciy
      kollekciy, 28.09.2020 16:14
    +3
    Бертенс, як я пророкував 2 дні тому, ніяка. Тільки в середині третього сету почала показувати хоч якусь гру. Їй дуже пощастило що їй попала Катаріна, бо мінімум 70% інших учасниць її перемогли б.
    Хоча поправді сказати Катаріна сьогодні показала не властивий їй хороший теніс в першому сеті.
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    olegg1261
    online
      olegg1261, 28.09.2020 16:14
    +1
    І все ж не зважаючи на поразку Катаріна молодчинка!Адже можна проГРАти матч як Завацька сьогодні,а можна проСРАти як Ястремська учора!Я вже не кажу про різницю в класі суперниць...
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 28.09.2020 16:14
    +3
    Бертенс, як я пророкував 2 дні тому, ніяка. Тільки в середині третього сету почала показувати хоч якусь гру. Їй дуже пощастило що їй попала Катаріна, бо мінімум 70% інших учасниць її перемогли б.
    Хоча поправді сказати Катаріна сьогодні показала не властивий їй хороший теніс в першому сеті.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 28.09.2020 16:14
    +1
    І все ж не зважаючи на поразку Катаріна молодчинка!Адже можна проГРАти матч як Завацька сьогодні,а можна проСРАти як Ястремська учора!Я вже не кажу про різницю в класі суперниць...
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 28.09.2020 16:25
    0
    olegg1261, 28.09.2020 16:14
    І все ж не зважаючи на поразку Катаріна молодчинка!Адже можна проГРАти матч як Завацька сьогодні,а можна проСРАти як Ястремська учора!Я вже не кажу про різницю в класі суперниць...
    Молодець, це коли результат відомий до матчу? Ні, це статистичне опудало.
    Ссылка
    voron11
    online
      voron11, 28.09.2020 16:18
    0
    По першому сету , вопросів нема,ігра удалась.
    Ссылка
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