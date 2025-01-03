Сергей КОВАЛЕЦ: «Жаль, что не увидим дерби Карпаты – Рух»

Новостью номер один в 2025 году в нашем футболе стала информация об объединении «Карпат» и «Руха», поступившей из Львова. В эти новогодние дни она стала громом среди ясного неба, ведь ничто не предвещало подобного развития событий. Впрочем, факт остается фактом: начиная с сезона-2025/26 «Рух» не будет участвовать в чемпионате УПЛ, а группа его игроков будет выступать в составе «Карпат».

Один из опытных представителей украинского тренерского корпуса Сергей Ковалец, не один год своей профессиональной карьеры провел во Львове – как в качестве игрока «Карпат», так и главного тренера «Львова», не остался безразличным к громкому событию. Своим мнением он поделился со Sport.ua.

– Эта новость стала настоящей сенсацией начала года, – говорит он. – Очень жаль, что так произошло. «Рух» зарекомендовал себя очень хорошей командой, которая отличалась стабильностью и показывала качественный футбол. Важно, что это было украинское направление развития. Так, за четыре последних сезона в составе «Руха» было достаточно легионеров, однако в осенней части нынешнего чемпионата их насчитывалось только двое – француз Плюман и бразилец Клайвер. Львиную часть коллектива составляли украинские футболисты, причем большинство из них – воспитанники львовского футбола. И это здорово.

– В свое время у вас была возможность оценить подобное направление развития клуба, когда возглавляли ФК «Львов».

– Да. Помнится, когда я тренировал этот коллектив, в нем также было много львовских футболистов. Тогда во Львове играли исключительно все украинцы, и ту команду полюбили в городе. Были интересны дерби «Карпаты» – «Львов», которые многие болельщики помнят до сих пор. Поэтому очень жаль, что с сезона 2025/26 очередной принципиальной встречи между двумя львовскими клубами не будет. Дерби «Карпаты» – «Рух» после их последней встречи в апреле этого года мы больше не увидим. Хотя наблюдать за столь бескомпромиссным противостоянием всем было интересно. Вспомните, как в октябре с разницей в восемь дней Львов жил матчами этих соперников – сначала в рамках чемпионата, а затем в 1/8 финала Кубка Украины. В обеих встречах команды обменялись победами, продемонстрировав к радости болельщиков содержательный футбол.

– Как думаете, может ли что-то измениться в этом деле к лучшему?

– Руководство обоих клубов уже обсудило все нюансы. Поэтому теперь надеемся, что усилившись игроками «желто-черных», «Карпаты» будут бороться за высокие места, а «Рух» все же сумеет продолжить свои выступления в УПЛ. Во всяком случае, лично мне этого очень хотелось бы.

Ранее сообщалось, что известный тренер Владимир Шаран назвал причину сенсационного объединения «Руха» и «Карпат».