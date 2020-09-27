Шок на старте. Ястремская проиграла в первом круге Ролан Гаррос

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№28 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче первого круга украинка проиграла представительнице Австралии Дарье Гавриловой (№785 WTA), которая была заявлена по «замороженному» рейтингу.
Ролан Гаррос. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 4:6, 3:6
Не стоит кривить душой, перед турниром были огромные опасения по поводу нынешнего уровня игры Даяны. И хотя Рим придал небольшой уверенности, что несколько кругов украинка сумеет пройти, на деле все оказалось совершенно иначе.
Не совсем понятно, как Ястремская готовилась к игре против Гавриловой, которой украинка уже один раз проигрывала в роли фаворитки (тогда букмекеры давали на Даяну 1.3, сегодня – 1.2). Но второй очный матч наша вторая ракетка откровенно провалила.
Гаврилова, которая чуть больше недели назад проиграла болгарке Томовой на 80-тысячнике во Франции (вы должны помнить ее по матчам Кубка Федерации), сегодня просто издевалась над украинкой. Дарья очень быстро поняла, что нынешний уровень формы Ястремской ниже плинтуса и просто не мешала ей проиграть. Да, она бегала, старалась тащить мячи и перебрасывать на другую половину корта, но в метровые ауты из простых ситуация Даяна била сама.
События в первом и втором сетах складывались приблизительно одинаково. Первая часть партии была равной по счету, а ближе к концу представительница Австралии, которая когда-то занимала 20-е место в рейтинге WTA, добивалась нужного ей результата.
В общем, печальное зрелище и пока не ясно, сможет ли в этом году Даяна что-то изменить в своей игре. Возможно, уже сейчас нужно готовится к следующему.
Во втором круге Гаврилова сразится против Эжени Бушар из Канады (№168 WTA).
Отметим, что в прошлом году Ястремская также покинула Ролан Гаррос после поражения в первом круге. Тогда она уступила испанке Карле Суарес Наварро.
Источник — Sport.ua
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Тепер Даяні треба вирішувати, чого вона далі хоче від себе та тенісу. І взагалі, чи хоче вона ще чогось від гри з ракеткою. Або співати чи займатися чимось ще. Неможливо бути у будь-якій справі однією з найкращих у світі, розпилюючи свою увагу на декілька занять. Гонитва за кількома зайцями відомо чим закінчується.
Я сподіваюсь на Олександра Ястремського. Йому треба знову брати доньку в залізні лещата і самому приймати найважливіші рішення щодо команди, пріоритетів у житті і так далі. Даяна наразі мені видається не здатною приймати правильні рішення.
Если охарактеризовать её игру одним словом - безалаберность.
28 номер рейтингу проперла... №785 !!!
Де тренер? Чи ви, курва, на доброго тренера грошей пожаліли, жлоби ?!
Забирай труси - і куширями додому, щоб ніхто не бачив !
А в Марту Ви дарма не вірите. Якраз у неї Х-фактор є.
А в Марту Ви дарма не вірите. Якраз у неї Х-фактор є.
28 номер рейтингу проперла... №785 !!!
Де тренер? Чи ви, курва, на доброго тренера грошей пожаліли?!
Забирай труси - і куширями додому !
28 номер рейтингу проперла... №785 !!!
Де тренер? Чи ви, курва, на доброго тренера грошей пожаліли, жлоби ?!
Забирай труси - і куширями додому, щоб ніхто не бачив !
Но Даяне конечно нужно тренера скорее искать
28 номер рейтингу проперла... №785 !!!
Де тренер? Чи ви, курва, на доброго тренера грошей пожаліли, жлоби ?!
Забирай труси - і куширями додому, щоб ніхто не бачив !
Тепер Даяні треба вирішувати, чого вона далі хоче від себе та тенісу. І взагалі, чи хоче вона ще чогось від гри з ракеткою. Або співати чи займатися чимось ще. Неможливо бути у будь-якій справі однією з найкращих у світі, розпилюючи свою увагу на декілька занять. Гонитва за кількома зайцями відомо чим закінчується.
Я сподіваюсь на Олександра Ястремського. Йому треба знову брати доньку в залізні лещата і самому приймати найважливіші рішення щодо команди, пріоритетів у житті і так далі. Даяна наразі мені видається не здатною приймати правильні рішення.
28 номер рейтингу проперла... №785 !!!
Де тренер? Чи ви, курва, на доброго тренера грошей пожаліли, жлоби ?!
Забирай труси - і куширями додому, щоб ніхто не бачив !
Тепер Даяні треба вирішувати, чого вона далі хоче від себе та тенісу. І взагалі, чи хоче вона ще чогось від гри з ракеткою. Або співати чи займатися чимось ще. Неможливо бути у будь-якій справі однією з найкращих у світі, розпилюючи свою увагу на декілька занять. Гонитва за кількома зайцями відомо чим закінчується.
Я сподіваюсь на Олександра Ястремського. Йому треба знову брати доньку в залізні лещата і самому приймати найважливіші рішення щодо команди, пріоритетів у житті і так далі. Даяна наразі мені видається не здатною приймати правильні рішення.
А в Марту Ви дарма не вірите. Якраз у неї Х-фактор є.
28 номер рейтингу проперла... №785 !!!
Де тренер? Чи ви, курва, на доброго тренера грошей пожаліли, жлоби ?!
Забирай труси - і куширями додому, щоб ніхто не бачив !
Если охарактеризовать её игру одним словом - безалаберность.
28 номер рейтингу проперла... №785 !!!
Де тренер? Чи ви, курва, на доброго тренера грошей пожаліли?!
Забирай труси - і куширями додому !
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