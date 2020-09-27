Шок на старте. Ястремская проиграла в первом круге Ролан Гаррос

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№28 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.



В матче первого круга украинка проиграла представительнице Австралии Дарье Гавриловой (№785 WTA), которая была заявлена по «замороженному» рейтингу.



Ролан Гаррос. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 4:6, 3:6

Не стоит кривить душой, перед турниром были огромные опасения по поводу нынешнего уровня игры Даяны. И хотя Рим придал небольшой уверенности, что несколько кругов украинка сумеет пройти, на деле все оказалось совершенно иначе.



Не совсем понятно, как Ястремская готовилась к игре против Гавриловой, которой украинка уже один раз проигрывала в роли фаворитки (тогда букмекеры давали на Даяну 1.3, сегодня – 1.2). Но второй очный матч наша вторая ракетка откровенно провалила.



Гаврилова, которая чуть больше недели назад проиграла болгарке Томовой на 80-тысячнике во Франции (вы должны помнить ее по матчам Кубка Федерации), сегодня просто издевалась над украинкой. Дарья очень быстро поняла, что нынешний уровень формы Ястремской ниже плинтуса и просто не мешала ей проиграть. Да, она бегала, старалась тащить мячи и перебрасывать на другую половину корта, но в метровые ауты из простых ситуация Даяна била сама.





События в первом и втором сетах складывались приблизительно одинаково. Первая часть партии была равной по счету, а ближе к концу представительница Австралии, которая когда-то занимала 20-е место в рейтинге WTA, добивалась нужного ей результата.



В общем, печальное зрелище и пока не ясно, сможет ли в этом году Даяна что-то изменить в своей игре. Возможно, уже сейчас нужно готовится к следующему.



Во втором круге Гаврилова сразится против Эжени Бушар из Канады (№168 WTA).



Отметим, что в прошлом году Ястремская также покинула Ролан Гаррос после поражения в первом круге. Тогда она уступила испанке Карле Суарес Наварро.