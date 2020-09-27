Шок на старте. Ястремская проиграла в первом круге Ролан Гаррос

Украинка досрочно завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису

  • 27.09.2020 21:27
  • 6346 просмотров
  • 43 комментария
Шок на старте. Ястремская проиграла в первом круге Ролан Гаррос
© WTA. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№28 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка проиграла представительнице Австралии Дарье Гавриловой (№785 WTA), которая была заявлена по «замороженному» рейтингу. 
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 4:6, 3:6

Не стоит кривить душой, перед турниром были огромные опасения по поводу нынешнего уровня игры Даяны. И хотя Рим придал небольшой уверенности, что несколько кругов украинка сумеет пройти, на деле все оказалось совершенно иначе.
 
Не совсем понятно, как Ястремская готовилась к игре против Гавриловой, которой украинка уже один раз проигрывала в роли фаворитки (тогда букмекеры давали на Даяну 1.3, сегодня  – 1.2). Но второй очный матч наша вторая ракетка откровенно провалила.
 
Гаврилова, которая чуть больше недели назад проиграла болгарке Томовой на 80-тысячнике во Франции (вы должны помнить ее по матчам Кубка Федерации), сегодня просто издевалась над украинкой. Дарья очень быстро поняла, что нынешний уровень формы Ястремской ниже плинтуса и просто не мешала ей проиграть. Да, она бегала, старалась тащить мячи и перебрасывать на другую половину корта, но в метровые ауты из простых ситуация Даяна била сама.


 
События в первом и втором сетах складывались приблизительно одинаково. Первая часть партии была равной по счету, а ближе к концу представительница Австралии, которая когда-то занимала 20-е место в рейтинге WTA, добивалась нужного ей результата.
 
В общем, печальное зрелище и пока не ясно, сможет ли в этом году Даяна что-то изменить в своей игре. Возможно, уже сейчас нужно готовится к следующему.
 
Во втором круге Гаврилова сразится против Эжени Бушар из Канады (№168 WTA).
 
Отметим, что в прошлом году Ястремская также покинула Ролан Гаррос после поражения в первом круге. Тогда она уступила испанке Карле Суарес Наварро.

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Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 27.09.2020 22:23
    0
    Stanislav Matusevych, 27.09.2020 21:38
    Рахунок ніби й не розгромний, але за такий теніс треба вибачатися перед вболівальниками. Робити такі помилки, щоб навіть суперниця з тебе сміялася, ще треба вміти. При тому, що сама Гаврилова взагалі нічого на корті не робила. Просто перекидала м'ячі на інший бік. І доволі зручно для атак перекидала. Бушар її у наступному колі на нуль помножить. Рік без тенісу безслідно не проходить.
    Тепер Даяні треба вирішувати, чого вона далі хоче від себе та тенісу. І взагалі, чи хоче вона ще чогось від гри з ракеткою. Або співати чи займатися чимось ще. Неможливо бути у будь-якій справі однією з найкращих у світі, розпилюючи свою увагу на декілька занять. Гонитва за кількома зайцями відомо чим закінчується.
    Я сподіваюсь на Олександра Ястремського. Йому треба знову брати доньку в залізні лещата і самому приймати найважливіші рішення щодо команди, пріоритетів у житті і так далі. Даяна наразі мені видається не здатною приймати правильні рішення.
    У дорослої дівчини менталітет 15-ти річного дівчиська. Батько, дитина якого їздила до Москви, не допоможе. Бажин не дурак, за півроку все зрозумів.
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    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 27.09.2020 22:15
    +3
    Игра примитивная, вариативности ноль. Та те же Свитолина, Кенин, Влундрошкова накидали бы этой Гаариловой под сетку кучу мячей , но не Даяна. Эта дубасит со всей дури, а там все на фарт. Тупость на лицо, деградация явная и об игре двухлетней давности можно только помечтать. Ждем новых клипов и более глубоких розтяжек.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 27.09.2020 22:13
    +2
    Почему "досрочно"? Как раз вовремя. С такой игрой она и квалификацию не прошла бы.
    Если охарактеризовать её игру одним словом - безалаберность.
    Ссылка
    Illya Mandebura
    online
      Illya Mandebura, 27.09.2020 22:13
    +1
    Oleksandr Kelym, 27.09.2020 21:50
    Позорище ! Зганьбилася сцикуха на увесь світ:
    28 номер рейтингу проперла... №785 !!!
    Де тренер? Чи ви, курва, на доброго тренера грошей пожаліли, жлоби ?!
    Забирай труси - і куширями додому, щоб ніхто не бачив !
    Іди на$уй , яке ж ти кон&ене. Таких треба в псіхушку здавати. Нюхай бебру , м%дак
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 27.09.2020 22:11
    0
    Oleksandr Taktaiev, 27.09.2020 22:05
    Х-фактор в Ястремської нікуди не пропадав, його і не було ніколи.
    А в Марту Ви дарма не вірите. Якраз у неї Х-фактор є.
    Був він в неї (матчі Козлової, наприклад,ми ж так не обговорюємо, значить щось в ній є)але щось зламалося.
    Ссылка
    INMSpace
      INMSpace, 27.09.2020 22:09
    +4
    В чём же шок? Шок был бы, если бы Даяна заиграла в умный теннис, перестала наносить побои ни в чем не повинным мячикам и спокойно обыграла Гаврилову.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 27.09.2020 22:05
    +3
    Mazyr2412, 27.09.2020 21:58
    Печалька! Кудись пропав в Даяни x- фактор. Та й з такими терплячими суперницями як Світоліна,Халеп,Бертенс ітд, вона не вміє справлятися. А перелаштуватися Ястремській (з її характером) не знаю чи вийде. Настрій на нулі, Світоліній потрібно далеко заходити щоб його підняти. В Марту я не вірю, вона ще не готова.
    Х-фактор в Ястремської нікуди не пропадав, його і не було ніколи.
    А в Марту Ви дарма не вірите. Якраз у неї Х-фактор є.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 27.09.2020 22:01
    -2
    Не выиграла,ну и что?Все пройдет,Даяна ещё будет нас радовать,без этого не бывает,значит Гаврилова сегодня была сильнее.Я верю что Даяна сильная теннисистка и это все возрастное.Будет все хорошо.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 27.09.2020 22:00
    +2
    Oleksandr Kelym, 27.09.2020 21:44
    Позорище ! Зганьбилася сцикуха на увесь світ:
    28 номер рейтингу проперла... №785 !!!
    Де тренер? Чи ви, курва, на доброго тренера грошей пожаліли?!
    Забирай труси - і куширями додому !
    А, Піронкова взагалі без рейтингу на US open грала, та куди дійшла.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 27.09.2020 22:00
    +2
    Просто Даяна забыла на корт выйти, она надеялась, что из-за дождя игра сегодня не состоится, а тут ее заставили играть, вот она все по аутам и раскидала. Пора ей уже год заканчивать, найти наконец нового тренера и хорошо подготовится к следующему сезону.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 27.09.2020 21:58
    0
    Печалька! Кудись пропав в Даяни x- фактор. Та й з такими терплячими суперницями як Світоліна,Халеп,Бертенс ітд, вона не вміє справлятися. А перелаштуватися Ястремській (з її характером) не знаю чи вийде. Настрій на нулі, Світоліній потрібно далеко заходити щоб його підняти. В Марту я не вірю, вона ще не готова.
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 27.09.2020 21:56
    -4
    Петь лучше получается
    Ссылка
    Persian
      Persian, 27.09.2020 21:55
    -1
    Oleksandr Kelym, 27.09.2020 21:50
    Позорище ! Зганьбилася сцикуха на увесь світ:
    28 номер рейтингу проперла... №785 !!!
    Де тренер? Чи ви, курва, на доброго тренера грошей пожаліли, жлоби ?!
    Забирай труси - і куширями додому, щоб ніхто не бачив !
    Давайте не будем забывать что Гаврилова до перерыва это стабильный игрок топ 20-30 рейтинга wta. 785 место из за того что год не играла и в рейтинге все очки сгорели. Так что по класу мастерства это примерно 2 ровных игрока.
    Но Даяне конечно нужно тренера скорее искать
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    Vadin
    online
      Vadin, 27.09.2020 21:54
    +3
    Oleksandr Kelym, 27.09.2020 21:50
    Позорище ! Зганьбилася сцикуха на увесь світ:
    28 номер рейтингу проперла... №785 !!!
    Де тренер? Чи ви, курва, на доброго тренера грошей пожаліли, жлоби ?!
    Забирай труси - і куширями додому, щоб ніхто не бачив !
    Альо чоловічий, можна якось не виражатися і слідкувати за язиком
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 27.09.2020 21:53
    -1
    Stanislav Matusevych, 27.09.2020 21:38
    Рахунок ніби й не розгромний, але за такий теніс треба вибачатися перед вболівальниками. Робити такі помилки, щоб навіть суперниця з тебе сміялася, ще треба вміти. При тому, що сама Гаврилова взагалі нічого на корті не робила. Просто перекидала м'ячі на інший бік. І доволі зручно для атак перекидала. Бушар її у наступному колі на нуль помножить. Рік без тенісу безслідно не проходить.
    Тепер Даяні треба вирішувати, чого вона далі хоче від себе та тенісу. І взагалі, чи хоче вона ще чогось від гри з ракеткою. Або співати чи займатися чимось ще. Неможливо бути у будь-якій справі однією з найкращих у світі, розпилюючи свою увагу на декілька занять. Гонитва за кількома зайцями відомо чим закінчується.
    Я сподіваюсь на Олександра Ястремського. Йому треба знову брати доньку в залізні лещата і самому приймати найважливіші рішення щодо команди, пріоритетів у житті і так далі. Даяна наразі мені видається не здатною приймати правильні рішення.
    Тут батько непоможе.. Такий в Даяни характер, да і в сім'ї все вирішуж матріархат, по факту)) гру нема що аналізувати, там психологічна яма очевидна, після Бажина.. Але це жорстокий урок)) питання ще хто тренером буде, хоча не выключаю паузу в кар' єрі)) прогресу тепер я нечекаю зовсім))
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    Олег Судак
      Олег Судак, 27.09.2020 21:52
    -3
    Ястремська:ДА Я НА теніс забила ! Я хочу співати на шпагаті !
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    kerch30
    online
      kerch30, 27.09.2020 21:51
    +3
    Зато шпагат класний. Ждем песню
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 27.09.2020 21:50
    +1
    А еще кто- то утверждал, что без Бажина Даяна лучше заиграла))))
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 27.09.2020 21:50
    -4
    Позорище ! Зганьбилася сцикуха на увесь світ:
    28 номер рейтингу проперла... №785 !!!
    Де тренер? Чи ви, курва, на доброго тренера грошей пожаліли, жлоби ?!
    Забирай труси - і куширями додому, щоб ніхто не бачив !
    Ссылка
    anachar
    online
      anachar, 27.09.2020 21:49
    +1
    Развития ноль!!!! Полная деградация. Ее игру уже смотреть сложно!
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 27.09.2020 21:30
    +17
    Смотрел на игру Даяны, и все время вспоминалась песня "Ленинград " - "Дали мяч - %уячь!"
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.09.2020 21:38
    +16
    Рахунок ніби й не розгромний, але за такий теніс треба вибачатися перед вболівальниками. Робити такі помилки, щоб навіть суперниця з тебе сміялася, ще треба вміти. При тому, що сама Гаврилова взагалі нічого на корті не робила. Просто перекидала м'ячі на інший бік. І доволі зручно для атак перекидала. Бушар її у наступному колі на нуль помножить. Рік без тенісу безслідно не проходить.
    Тепер Даяні треба вирішувати, чого вона далі хоче від себе та тенісу. І взагалі, чи хоче вона ще чогось від гри з ракеткою. Або співати чи займатися чимось ще. Неможливо бути у будь-якій справі однією з найкращих у світі, розпилюючи свою увагу на декілька занять. Гонитва за кількома зайцями відомо чим закінчується.
    Я сподіваюсь на Олександра Ястремського. Йому треба знову брати доньку в залізні лещата і самому приймати найважливіші рішення щодо команди, пріоритетів у житті і так далі. Даяна наразі мені видається не здатною приймати правильні рішення.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2020 21:33
    +13
    Навіть нема що і не хочеться нічого коментувати...
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 27.09.2020 21:30
    +12
    закончились мучения... тактически безграмотный матч... просто лупит и все... а поменять что-то не хватило опыта или ума...
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.09.2020 21:34
    +9
    дело не в том ,что в очередной раз проиграла,а в том,что не делает абсолютно никаких выводов из своих поражений,наступает на те же самые грабли -это и печально...
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 27.09.2020 21:36
    +8
    Ну так у Даяни плюси це сила удару і швидкість, ні тактики, ні зміни плану на матч, якщо він складається невдало, хоча як і такого плану немає. Загалом - розвитку нуль цілих нуль десятих, може правильно Саньок і пішов, план бий-біжи, це точно не його.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2020 21:43
    +6
    WladWest, 27.09.2020 21:38
    Как может спортсмен из первой тридцатки, проигрывать спортсмену из 8-й сотни Такого, в принципе, быть не должно. Она должна была у Гавриловой выигрывать, играя на костылях.
    Ну Гаврилова ще два роки тому була в рейтингу десь там де зараз Даяна, плюс-мінус, просто більше року не грала і спалила всі зароблені очки. Хоча рівень сьогоднішньої її гри десь на рівні гравця 100 місця, але навіть цього було достатньо
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    сергей богданов
      сергей богданов, 27.09.2020 21:42
    +6
    В последнее время игра Даяны существенно расширила мой матерный словарный запас, я не знаю это какой то новый вид тенниса, просто разгильдяйство ты же не с тенисной пушкой играет а с соперницей, ее скоро все будут щёлкать как орехи, ужасно предсказуемо и неадекватно
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    axylinam
    online
      axylinam, 27.09.2020 21:32
    +6
    Ястремской видимо не подошли новые мячики,теперь больше времени будет для записи очередной бездарной песенки
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.09.2020 21:33
    +5
    Просто жах від Даяни. Жодної зміни ритму, удари одноманітні однакової сили. Будь-яка нестандартна дія суперниці збивала Даяну з пантелику. Біля сітки просто жах скільки м"ячів програно. Якийсь незрозумілий регрес по всіх позиціях у Даяни. Навіть не знаю чого чекати від Ястремської надалі.
    Ссылка
    Lazio
      Lazio, 27.09.2020 21:32
    +5
    Вона сама по ходу не врубалася, що сталося...
    Ссылка
    INMSpace
      INMSpace, 27.09.2020 22:09
    +4
    В чём же шок? Шок был бы, если бы Даяна заиграла в умный теннис, перестала наносить побои ни в чем не повинным мячикам и спокойно обыграла Гаврилову.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 27.09.2020 22:15
    +3
    Игра примитивная, вариативности ноль. Та те же Свитолина, Кенин, Влундрошкова накидали бы этой Гаариловой под сетку кучу мячей , но не Даяна. Эта дубасит со всей дури, а там все на фарт. Тупость на лицо, деградация явная и об игре двухлетней давности можно только помечтать. Ждем новых клипов и более глубоких розтяжек.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 27.09.2020 22:05
    +3
    Mazyr2412, 27.09.2020 21:58
    Печалька! Кудись пропав в Даяни x- фактор. Та й з такими терплячими суперницями як Світоліна,Халеп,Бертенс ітд, вона не вміє справлятися. А перелаштуватися Ястремській (з її характером) не знаю чи вийде. Настрій на нулі, Світоліній потрібно далеко заходити щоб його підняти. В Марту я не вірю, вона ще не готова.
    Х-фактор в Ястремської нікуди не пропадав, його і не було ніколи.
    А в Марту Ви дарма не вірите. Якраз у неї Х-фактор є.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 27.09.2020 21:54
    +3
    Oleksandr Kelym, 27.09.2020 21:50
    Позорище ! Зганьбилася сцикуха на увесь світ:
    28 номер рейтингу проперла... №785 !!!
    Де тренер? Чи ви, курва, на доброго тренера грошей пожаліли, жлоби ?!
    Забирай труси - і куширями додому, щоб ніхто не бачив !
    Альо чоловічий, можна якось не виражатися і слідкувати за язиком
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 27.09.2020 21:51
    +3
    Зато шпагат класний. Ждем песню
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 27.09.2020 21:47
    +3
    Віктор Савчук, 27.09.2020 21:33
    Зараз тато вставить тлумаків за те що не старалась, цікаво де подівся новий тренер Бажин, щось його не видно ніде
    ООО, якшо людина незнає що Даяна з Бажином розбіглачь.. Одразу видно вболівальника
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 27.09.2020 22:13
    +2
    Почему "досрочно"? Как раз вовремя. С такой игрой она и квалификацию не прошла бы.
    Если охарактеризовать её игру одним словом - безалаберность.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 27.09.2020 22:00
    +2
    Oleksandr Kelym, 27.09.2020 21:44
    Позорище ! Зганьбилася сцикуха на увесь світ:
    28 номер рейтингу проперла... №785 !!!
    Де тренер? Чи ви, курва, на доброго тренера грошей пожаліли?!
    Забирай труси - і куширями додому !
    А, Піронкова взагалі без рейтингу на US open грала, та куди дійшла.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 27.09.2020 22:00
    +2
    Просто Даяна забыла на корт выйти, она надеялась, что из-за дождя игра сегодня не состоится, а тут ее заставили играть, вот она все по аутам и раскидала. Пора ей уже год заканчивать, найти наконец нового тренера и хорошо подготовится к следующему сезону.
    Ссылка
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