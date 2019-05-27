Ролан Гаррос. Ястремская вновь проиграла Суарес Наварро

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) завершила выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче первого круга украинка в трех сетах уступила испанке Карле Суарес Наварро (№29 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 6:2, 6:7(0), 0:6
Первый сет прошел полностью под диктовку Ястремской. Она прекрасно подавала, постоянно активничала в розыгрышах, вытесняя испанку глубоко за заднюю линию, что вынуждало испанку ошибаться. Суарес Наварро пыталась ответить беговой работой, но у нее мало что получалось. Даже в банальном обмене не очень опасных ударов с задней линии она казалась слабее. В четвертом гейме Даяна под ноль выиграла гейм соперницы, после чего методично и грамотно довела партию к выигрышу, сделав еще один брейк в восьмом гейме.
Во втором сете ситуация осталась практически такой же, но Даяна уже немного устала и стала чаще ошибаться. Но все равно преимущество оставалось за ней. Первый семь геймов прошли без единого брейкпоинта, а в восьмом – украинка заработала двойной скрытый матчбол. К сожалению, он не был реализован, возможно, немного подвела нервозность, и это стало переломным моментом в партии и в матче. Девушки довели сет до тай-брейка, на котором опытная грунтовичка Суарес Наварро взяла свое, не отдав 19-летней украинке ни одного очка.
Третий сет можно было даже не смотреть, Даяна проиграла его без шансов. После тяжелой победы в финале Страсбурга, который состоялся в субботу, восстановиться к полноценному трехсетовику против далеко не последнего игрока на грунте практически невозможно. Решать судьбу матча можно и нужно было в двух сетах, дальше все зависело от испанки.
Отметим, что Даяна в текущем сезоне выбила Карлу с Australian Open, после чего проиграла ей в Риме.
Во втором круге Суарес Наварро сыграет против Шелби Роджерс (№514 WTA) из США.
Источник — Sport.ua
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Тем не менее, вспомним, что было ровно год назад. Даяна попадала только в квал РГ, но из-за болезни там так и не сыграла. За прошедший период у нее 3 титула WTA и уже место в топ-40. Прогресс очевиден, атакующая игра получается все чаще. Работа в академии Энен дает серьезные плоды. Даяна на верном пути, если продолжит самосовершенствование, придут и успехи на Шлемах.
ровным счетом ничего страшного не произошло. слить парный и отдыхать
мы еще увидим Даяну.
Не обов'язково все валити на Страсбург і на поганий жереб на попередніх турнірах. Можливо, інтернешнли це поточний рівень Даяни, і їй поки що ще складно грати на цих Прем'єрах/Мандаторі, чи шлемах. Як каже Сапронов, зараз справжній теніс починається з віку 21. Подивіться на Еліну, Барті, Сабаленко. Ці дівчата почали розкриватися після 20-ти років. В цих словах є сенс.
Тем не менее, вспомним, что было ровно год назад. Даяна попадала только в квал РГ, но из-за болезни там так и не сыграла. За прошедший период у нее 3 титула WTA и уже место в топ-40. Прогресс очевиден, атакующая игра получается все чаще. Работа в академии Энен дает серьезные плоды. Даяна на верном пути, если продолжит самосовершенствование, придут и успехи на Шлемах.
Тем не менее, вспомним, что было ровно год назад. Даяна попадала только в квал РГ, но из-за болезни там так и не сыграла. За прошедший период у нее 3 титула WTA и уже место в топ-40. Прогресс очевиден, атакующая игра получается все чаще. Работа в академии Энен дает серьезные плоды. Даяна на верном пути, если продолжит самосовершенствование, придут и успехи на Шлемах.
ровным счетом ничего страшного не произошло. слить парный и отдыхать
мы еще увидим Даяну.
Не обов'язково все валити на Страсбург і на поганий жереб на попередніх турнірах. Можливо, інтернешнли це поточний рівень Даяни, і їй поки що ще складно грати на цих Прем'єрах/Мандаторі, чи шлемах. Як каже Сапронов, зараз справжній теніс починається з віку 21. Подивіться на Еліну, Барті, Сабаленко. Ці дівчата почали розкриватися після 20-ти років. В цих словах є сенс.
Тем не менее, вспомним, что было ровно год назад. Даяна попадала только в квал РГ, но из-за болезни там так и не сыграла. За прошедший период у нее 3 титула WTA и уже место в топ-40. Прогресс очевиден, атакующая игра получается все чаще. Работа в академии Энен дает серьезные плоды. Даяна на верном пути, если продолжит самосовершенствование, придут и успехи на Шлемах.
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