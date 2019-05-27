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Ролан Гаррос. Ястремская вновь проиграла Суарес Наварро

Украинка была близка к победе, но сил после Страсбурга не хватило

  • 27.05.2019 18:06
  • 2114 просмотров
  • 11 комментариев
Ролан Гаррос. Ястремская вновь проиграла Суарес Наварро
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) завершила выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка в трех сетах уступила испанке Карле Суарес Наварро (№29 WTA).
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 6:2, 6:7(0), 0:6
 
Первый сет прошел полностью под диктовку Ястремской. Она прекрасно подавала, постоянно активничала в розыгрышах, вытесняя испанку глубоко за заднюю линию, что вынуждало испанку ошибаться. Суарес Наварро пыталась ответить беговой работой, но у нее мало что получалось. Даже в банальном обмене не очень опасных ударов с задней линии она казалась слабее. В четвертом гейме Даяна под ноль выиграла гейм соперницы, после чего методично и грамотно довела партию к выигрышу, сделав еще один брейк в восьмом гейме.
 
Во втором сете ситуация осталась практически такой же, но Даяна уже немного устала и стала чаще ошибаться. Но все равно преимущество оставалось за ней. Первый семь геймов прошли без единого брейкпоинта, а в восьмом – украинка заработала двойной скрытый матчбол. К сожалению, он не был реализован, возможно, немного подвела нервозность, и это стало переломным моментом в партии и в матче. Девушки довели сет до тай-брейка, на котором опытная грунтовичка Суарес Наварро взяла свое, не отдав 19-летней украинке ни одного очка.
 
Третий сет можно было даже не смотреть, Даяна проиграла его без шансов. После тяжелой победы в финале Страсбурга, который состоялся в субботу, восстановиться к полноценному трехсетовику против далеко не последнего игрока на грунте практически невозможно. Решать судьбу матча можно и нужно было в двух сетах, дальше все зависело от испанки.
 
Отметим, что Даяна в текущем сезоне выбила Карлу с Australian Open, после чего проиграла ей в Риме.
 
Во втором круге Суарес Наварро сыграет против Шелби Роджерс (№514 WTA) из США.
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 27.05.2019 18:37
    0
    Stanislav Matusevych, 27.05.2019 18:14
    Случилось то, что все знают, и над чем Даяне предстоит работать всю свою теннисную карьеру. Как только по любой причине расклеивается атакующая игра, Даяна может проиграть вообще кому угодно. А плана Б у нее нет, по-другому играть не способна. Понятно, что сегодня аукнулся Страсбург, но даже при этом во втором сете было 4:3 и 15:40 на подаче испанки. Щелкнул выключатель, и всё.
    Тем не менее, вспомним, что было ровно год назад. Даяна попадала только в квал РГ, но из-за болезни там так и не сыграла. За прошедший период у нее 3 титула WTA и уже место в топ-40. Прогресс очевиден, атакующая игра получается все чаще. Работа в академии Энен дает серьезные плоды. Даяна на верном пути, если продолжит самосовершенствование, придут и успехи на Шлемах.
    Анализ очень точный (особенно про " выключатель") Послушаем, что она сама думает. А жаль, конечно, -потеряли такого БОЙЦА на РГ. Здоровья ей и удачи! Впереди ещё 2 шлема и проч. Мозоль меня возмущает!!Где врачи? Папа и мама?
    Ссылка
    lviv-999
      lviv-999, 27.05.2019 18:33
    -1
    Все очікувано.Потрібно підсилювати команду і ставати більш різноплановою тенісисткою.Інколи потрібно просто декілька раз перекинути сітку і не атакувати з самих безнадійних позицій.Далі мега проста сітка і Наваро піде на одній нозі.Недопрацювання тренерів в розборі гри Наваро яку треба було дотискати в другому сеті.Всі пишуть про траву,але з такою командою і там ловити нічого.В тенісі потрібно думати,а не лупити з будь якого удару.
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    vit-2
    online
      vit-2, 27.05.2019 18:29
    +1
    Грунт, як для гостроатакуючого гравця, це найменш зручне покриття для Даяни, а на траві і харді можемо чекати від неї кращих результатів. Є виграний турнір на грунті, так це вже великий позитив, а далі ще навіть цьогоріч можна очікувати чогось більшого від Даяни на більш швидких покриттях.
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    MiddleGreek
      MiddleGreek, 27.05.2019 18:26
    +1
    В другому сеті могла вириватися вперед як на своїй подачі так і на подачі іспанки. Поспішала, хотіла швидше завершити і провалилась. Нічого, тепер можна відпочити.
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 27.05.2019 18:25
    +2
    gudini, 27.05.2019 18:12
    Вот накой нужен был тот Страсбург...
    накой? титул и деньги (с) 3 мушкетера Дюма.
    ровным счетом ничего страшного не произошло. слить парный и отдыхать
    мы еще увидим Даяну.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 27.05.2019 18:16
    +2
    Треба з розумінням поставитися до сьогоднішнього результату. І тим більше не ображати Даянку.
    Не обов'язково все валити на Страсбург і на поганий жереб на попередніх турнірах. Можливо, інтернешнли це поточний рівень Даяни, і їй поки що ще складно грати на цих Прем'єрах/Мандаторі, чи шлемах. Як каже Сапронов, зараз справжній теніс починається з віку 21. Подивіться на Еліну, Барті, Сабаленко. Ці дівчата почали розкриватися після 20-ти років. В цих словах є сенс.
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 27.05.2019 18:16
    +5
    Ну, нічого. Мабуть РГ вона все одно поки не виграла б, а у Страсбурзі був титул - він теж не "булька з носа" для 19-річної дівчини
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.05.2019 18:14
    +6
    Случилось то, что все знают, и над чем Даяне предстоит работать всю свою теннисную карьеру. Как только по любой причине расклеивается атакующая игра, Даяна может проиграть вообще кому угодно. А плана Б у нее нет, по-другому играть не способна. Понятно, что сегодня аукнулся Страсбург, но даже при этом во втором сете было 4:3 и 15:40 на подаче испанки. Щелкнул выключатель, и всё.
    Тем не менее, вспомним, что было ровно год назад. Даяна попадала только в квал РГ, но из-за болезни там так и не сыграла. За прошедший период у нее 3 титула WTA и уже место в топ-40. Прогресс очевиден, атакующая игра получается все чаще. Работа в академии Энен дает серьезные плоды. Даяна на верном пути, если продолжит самосовершенствование, придут и успехи на Шлемах.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 27.05.2019 18:13
    +5
    А хто від 19-річнох дівчини чекав чогось крутого в Парижі після перемоги в Стразбурзі. Був шанс відпочити до середи, якщо б перемогла у 2 сетах, але маємо що маємо - не використала прекрасний шанс
    Ссылка
    gudini
      gudini, 27.05.2019 18:12
    -4
    Вот накой нужен был тот Страсбург...
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 27.05.2019 18:09
    +1
    Загоняли девочку Страсбургом
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.05.2019 18:14
    +6
    Случилось то, что все знают, и над чем Даяне предстоит работать всю свою теннисную карьеру. Как только по любой причине расклеивается атакующая игра, Даяна может проиграть вообще кому угодно. А плана Б у нее нет, по-другому играть не способна. Понятно, что сегодня аукнулся Страсбург, но даже при этом во втором сете было 4:3 и 15:40 на подаче испанки. Щелкнул выключатель, и всё.
    Тем не менее, вспомним, что было ровно год назад. Даяна попадала только в квал РГ, но из-за болезни там так и не сыграла. За прошедший период у нее 3 титула WTA и уже место в топ-40. Прогресс очевиден, атакующая игра получается все чаще. Работа в академии Энен дает серьезные плоды. Даяна на верном пути, если продолжит самосовершенствование, придут и успехи на Шлемах.
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 27.05.2019 18:16
    +5
    Ну, нічого. Мабуть РГ вона все одно поки не виграла б, а у Страсбурзі був титул - він теж не "булька з носа" для 19-річної дівчини
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 27.05.2019 18:13
    +5
    А хто від 19-річнох дівчини чекав чогось крутого в Парижі після перемоги в Стразбурзі. Був шанс відпочити до середи, якщо б перемогла у 2 сетах, але маємо що маємо - не використала прекрасний шанс
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 27.05.2019 18:25
    +2
    gudini, 27.05.2019 18:12
    Вот накой нужен был тот Страсбург...
    накой? титул и деньги (с) 3 мушкетера Дюма.
    ровным счетом ничего страшного не произошло. слить парный и отдыхать
    мы еще увидим Даяну.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 27.05.2019 18:16
    +2
    Треба з розумінням поставитися до сьогоднішнього результату. І тим більше не ображати Даянку.
    Не обов'язково все валити на Страсбург і на поганий жереб на попередніх турнірах. Можливо, інтернешнли це поточний рівень Даяни, і їй поки що ще складно грати на цих Прем'єрах/Мандаторі, чи шлемах. Як каже Сапронов, зараз справжній теніс починається з віку 21. Подивіться на Еліну, Барті, Сабаленко. Ці дівчата почали розкриватися після 20-ти років. В цих словах є сенс.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 27.05.2019 18:29
    +1
    Грунт, як для гостроатакуючого гравця, це найменш зручне покриття для Даяни, а на траві і харді можемо чекати від неї кращих результатів. Є виграний турнір на грунті, так це вже великий позитив, а далі ще навіть цьогоріч можна очікувати чогось більшого від Даяни на більш швидких покриттях.
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 27.05.2019 18:26
    +1
    В другому сеті могла вириватися вперед як на своїй подачі так і на подачі іспанки. Поспішала, хотіла швидше завершити і провалилась. Нічого, тепер можна відпочити.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 27.05.2019 18:09
    +1
    Загоняли девочку Страсбургом
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 27.05.2019 18:37
    0
    Stanislav Matusevych, 27.05.2019 18:14
    Случилось то, что все знают, и над чем Даяне предстоит работать всю свою теннисную карьеру. Как только по любой причине расклеивается атакующая игра, Даяна может проиграть вообще кому угодно. А плана Б у нее нет, по-другому играть не способна. Понятно, что сегодня аукнулся Страсбург, но даже при этом во втором сете было 4:3 и 15:40 на подаче испанки. Щелкнул выключатель, и всё.
    Тем не менее, вспомним, что было ровно год назад. Даяна попадала только в квал РГ, но из-за болезни там так и не сыграла. За прошедший период у нее 3 титула WTA и уже место в топ-40. Прогресс очевиден, атакующая игра получается все чаще. Работа в академии Энен дает серьезные плоды. Даяна на верном пути, если продолжит самосовершенствование, придут и успехи на Шлемах.
    Анализ очень точный (особенно про " выключатель") Послушаем, что она сама думает. А жаль, конечно, -потеряли такого БОЙЦА на РГ. Здоровья ей и удачи! Впереди ещё 2 шлема и проч. Мозоль меня возмущает!!Где врачи? Папа и мама?
    Ссылка
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