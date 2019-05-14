Рим. Ястремская в трех сетах уступила Суарес Наварро

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№41 WTA) проиграла матч первого круга на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.

В стартовом поединке на турнире украинка, которая дебютировала на «Internazionali BNL d'Italia», уступила испанке Карле Суарес Наварро (№31 WTA).

Рим. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 4:6, 6:1, 3:6

Сразу нужно отметить, что Даяна не смогла провести весь матч на одинаково высоком уровне. Начиналось все хуже не придумаешь: огромное количество невынужденных ошибок, уже традиционные проблемы на подаче, следствием чего становились легкие набранные очки соперницы. К слову, Суарес Наварро сегодня также не выглядела непобедимой. Только Ястремская начинала попадать в корт, как у испанки появлялись огромные проблемы. Сама она больше отрабатывала на задней линии лишь иногда переходя к атакующим действиям.

В первом сете Ястремская три раза из пяти проиграла свою подачу, что и предопределило результат партии. Со счета 2:5 она попыталась сделать камбэк, но опытная испанка со второго раза все же подала на сет.

Во второй партии все кардинально изменилось, откуда-то прорезалась подача (87% первой - это ли не чудо) и дела пошли на поправку. На приеме украинка продолжала действовать в характерной ей контратакующей манере, а испанка не смогла этому ничего противопоставить и очень быстро смирилась с тем, что судьба матча будет определена в третьем сете.

Казалось бы, на кураже Даяна должна дожимать испанку, но опыта, как и в матче с Плишковой, не хватило. А вот Суарес Наварро приберегла на конец матча не только силы, но еще и несколько периодов активной игры. Все близилось к 1:6, но Даяна уперлась, имела шанс отыграть оба брейка, но где-то не повезло, где-то она сама сыграла не лучшим образом.

В целом, равный матч, в котором победила более опытная испанка, для которой грунт роднее. Даже глядя на сухую статистику можно увидеть, что Ястремская практически ни в чем не уступила, а в большинстве даже переиграла оппоненту.

Впереди Ролан Гаррос, Даяна будет несеянная, поэтому уже в первых раундах ей предстоит играть с сильнейшими теннисистками планеты.

Во втором круге Суарес Наварро сыграет с Ализе Корне из Франции. Для испанки эта победа стала первой на кортах Рима с 2016 года. Отметим, что в 2015-м году она проиграла здесь в матче за титул Марие Шараповой.

Счет в противостоянии украинки и испанки сравнялся - 1:1.