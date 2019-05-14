Рим. Ястремская в трех сетах уступила Суарес Наварро

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№41 WTA) проиграла матч первого круга на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
В стартовом поединке на турнире украинка, которая дебютировала на «Internazionali BNL d'Italia», уступила испанке Карле Суарес Наварро (№31 WTA).
Рим. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 4:6, 6:1, 3:6
Сразу нужно отметить, что Даяна не смогла провести весь матч на одинаково высоком уровне. Начиналось все хуже не придумаешь: огромное количество невынужденных ошибок, уже традиционные проблемы на подаче, следствием чего становились легкие набранные очки соперницы. К слову, Суарес Наварро сегодня также не выглядела непобедимой. Только Ястремская начинала попадать в корт, как у испанки появлялись огромные проблемы. Сама она больше отрабатывала на задней линии лишь иногда переходя к атакующим действиям.
В первом сете Ястремская три раза из пяти проиграла свою подачу, что и предопределило результат партии. Со счета 2:5 она попыталась сделать камбэк, но опытная испанка со второго раза все же подала на сет.
Во второй партии все кардинально изменилось, откуда-то прорезалась подача (87% первой - это ли не чудо) и дела пошли на поправку. На приеме украинка продолжала действовать в характерной ей контратакующей манере, а испанка не смогла этому ничего противопоставить и очень быстро смирилась с тем, что судьба матча будет определена в третьем сете.
Казалось бы, на кураже Даяна должна дожимать испанку, но опыта, как и в матче с Плишковой, не хватило. А вот Суарес Наварро приберегла на конец матча не только силы, но еще и несколько периодов активной игры. Все близилось к 1:6, но Даяна уперлась, имела шанс отыграть оба брейка, но где-то не повезло, где-то она сама сыграла не лучшим образом.
В целом, равный матч, в котором победила более опытная испанка, для которой грунт роднее. Даже глядя на сухую статистику можно увидеть, что Ястремская практически ни в чем не уступила, а в большинстве даже переиграла оппоненту.
Впереди Ролан Гаррос, Даяна будет несеянная, поэтому уже в первых раундах ей предстоит играть с сильнейшими теннисистками планеты.
Во втором круге Суарес Наварро сыграет с Ализе Корне из Франции. Для испанки эта победа стала первой на кортах Рима с 2016 года. Отметим, что в 2015-м году она проиграла здесь в матче за титул Марие Шараповой.
Счет в противостоянии украинки и испанки сравнялся - 1:1.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Щось 2019-ий рік поки розчаровує в жіночому тенісі українських вболівальників. Коли вже ж зміниться чорна полоса цієї весни на білу для наших дівчат?
Віримо і вболіваємо, незважаючи ні на що.
Щось 2019-ий рік поки розчаровує в жіночому тенісі українських вболівальників. Коли вже ж зміниться чорна полоса цієї весни на білу для наших дівчат?
Віримо і вболіваємо, незважаючи ні на що.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.