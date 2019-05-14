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Рим. Ястремская в трех сетах уступила Суарес Наварро

Украинка не сумела сделать себе подарок до 19-летие

  • 14.05.2019 13:53
  • 964 просмотра
  • 3 комментария
Рим. Ястремская в трех сетах уступила Суарес Наварро
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№41 WTA) проиграла матч первого круга на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
 
В стартовом поединке на турнире украинка, которая дебютировала на «Internazionali BNL d'Italia», уступила испанке Карле Суарес Наварро (№31 WTA).
 
Рим. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 4:6, 6:1, 3:6
 
Сразу нужно отметить, что Даяна не смогла провести весь матч на одинаково высоком уровне. Начиналось все хуже не придумаешь: огромное количество невынужденных ошибок, уже традиционные проблемы на подаче, следствием чего становились легкие набранные очки соперницы. К слову, Суарес Наварро сегодня также не выглядела непобедимой. Только Ястремская начинала попадать в корт, как у испанки появлялись огромные проблемы. Сама она больше отрабатывала на задней линии лишь иногда переходя к атакующим действиям.
 
В первом сете Ястремская три раза из пяти проиграла свою подачу, что и предопределило результат партии. Со счета 2:5 она попыталась сделать камбэк, но опытная испанка со второго раза все же подала на сет.
 
Во второй партии все кардинально изменилось, откуда-то прорезалась подача (87% первой - это ли не чудо) и дела пошли на поправку. На приеме украинка продолжала действовать в характерной ей контратакующей манере, а испанка не смогла этому ничего противопоставить и очень быстро смирилась с тем, что судьба матча будет определена в третьем сете.
 
Казалось бы, на кураже Даяна должна дожимать испанку, но опыта, как и в матче с Плишковой, не хватило. А вот Суарес Наварро приберегла на конец матча не только силы, но еще и несколько периодов активной игры. Все близилось к 1:6, но Даяна уперлась, имела шанс отыграть оба брейка, но где-то не повезло, где-то она сама сыграла не лучшим образом.
 
В целом, равный матч, в котором победила более опытная испанка, для которой грунт роднее. Даже глядя на сухую статистику можно увидеть, что Ястремская практически ни в чем не уступила, а в большинстве даже переиграла оппоненту. 
 
 
Впереди Ролан Гаррос, Даяна будет несеянная, поэтому уже в первых раундах ей предстоит играть с сильнейшими теннисистками планеты.
 
Во втором круге Суарес Наварро сыграет с Ализе Корне из Франции. Для испанки эта победа стала первой на кортах Рима с 2016 года. Отметим, что в 2015-м году она проиграла здесь в матче за титул Марие Шараповой.
 
Счет в противостоянии украинки и испанки сравнялся - 1:1.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 14.05.2019 14:05
    +1
    На жаль чергове дербі, на цей раз молодих/б'ючих туру Даяни і Аріни не відбулося. Ніяк із тими дербі нам у цьому році не щастить. Скільки вже таких українських дербі зірвалося .
    Щось 2019-ий рік поки розчаровує в жіночому тенісі українських вболівальників. Коли вже ж зміниться чорна полоса цієї весни на білу для наших дівчат?
    Віримо і вболіваємо, незважаючи ні на що.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 14.05.2019 13:57
    -1
    Или года через 2-3, когда молодёжь наберётся опыта.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 14.05.2019 13:56
    0
    На грунте у нас в этом году совсем безуспешно пока... Надеюсь на РГ прорвет наших
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 14.05.2019 14:05
    +1
    На жаль чергове дербі, на цей раз молодих/б'ючих туру Даяни і Аріни не відбулося. Ніяк із тими дербі нам у цьому році не щастить. Скільки вже таких українських дербі зірвалося .
    Щось 2019-ий рік поки розчаровує в жіночому тенісі українських вболівальників. Коли вже ж зміниться чорна полоса цієї весни на білу для наших дівчат?
    Віримо і вболіваємо, незважаючи ні на що.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 14.05.2019 13:56
    0
    На грунте у нас в этом году совсем безуспешно пока... Надеюсь на РГ прорвет наших
    Ссылка
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