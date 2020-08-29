ВИДЕО. Совместная тренировка Свитолиной и Монфиса на грунте

В сети появилось видео совместной тренировки Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса на грунте в швейцарской Женеве:
Elina Svitolina and Gael Monfils training in TC Drizia Miremont in Geneva. FlowBank sponsors TC Drizia pic.twitter.com/EiYjRipdKk— Charles-Henri Sabet (@charlessabet) August 28, 2020
Напомним, Свитолина решила пропустить US Open ради грунтового сезона. Украинка выступит на турнирах в Страсбурге, Риме и на Ролан Гаррос.
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Источник — Twitter
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