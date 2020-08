ВИДЕО. Совместная тренировка Свитолиной и Монфиса на грунте

В сети появилось видео совместной тренировки Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса на грунте в швейцарской Женеве:

Elina Svitolina and Gael Monfils training in TC Drizia Miremont in Geneva. FlowBank sponsors TC Drizia pic.twitter.com/EiYjRipdKk